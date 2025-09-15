Процессор AMD Ryzen 5 7600X AM5 (100-000000593) OEM
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Характеристики
Описание товара Процессор AMD Ryzen 5 7600X AM5 (100-000000593) OEM
Для кого и под какие задачи
Процессор AMD Ryzen 5 7600X - это сбалансированное и мощное решение для современных геймеров и создателей контента. Благодаря высокой одноядерной производительности он обеспечивает отличный FPS в самых требовательных играх, а шести ядер с поддержкой многопоточности достаточно для стриминга, работы с фото или легкого видеомонтажа. Процессор устанавливается в новый сокет AM5 и требует материнскую плату на чипсетах B650, B650E, X670 или X670E, открывая путь к современным технологиям PCIe 5.0 и DDR5.
Архитектура, ядра и частоты
В основе Ryzen 5 7600X лежит передовая 5-нм архитектура AMD Zen 4. Он оснащен 6 высокопроизводительными ядрами и 12 потоками, что обеспечивает отличный баланс между задачами, требующими скорости одного ядра, и многопоточными нагрузками. Базовая частота процессора составляет 4.7 ГГц, а в режиме автоматического разгона Precision Boost он может достигать 5.3 ГГц, гарантируя быстрый отклик в играх и приложениях. Большой объем кэш-памяти L3 (32 МБ) снижает задержки при доступе к данным, повышая общую эффективность.
Кэш, память и контроллеры
Контроллер памяти процессора поддерживает современный стандарт DDR5 в двухканальном режиме, что критически важно для раскрытия потенциала всей платформы AM5. Он совместим с модулями высокой частоты (JEDEC и EXPO), обеспечивая высокую пропускную способность для игр и профессиональных задач. 24 линии PCIe 5.0 распределяются между графическим слотом и накопителями, позволяя использовать самые скоростные SSD NVMe следующего поколения и видеокарты без потерь в производительности. Интегрированная графика Radeon Graphics упрощает сборку и полезна для отладки системы.
TDP, питание и разгон
Номинальный теплопакет (TDP) процессора составляет 105 Вт, что указывает на необходимость установки качественного кулера башенного типа или СЖО для стабильной работы под нагрузкой и низкого уровня шума. Процессор имеет разблокированный множитель (серия X), что позволяет опытным пользователям проводить ручной разгон через BIOS материнской платы для достижения еще более высоких частот. Для этого рекомендуется плата с надежной системой питания VRM, например, на чипсетах B650E или X670.
Интегрированная графика и доп. функции
Встроенное графическое ядро Radeon Graphics поддерживает вывод изображения на несколько дисплеев и аппаратное декодирование современных кодеков, что полезно для медиацентров и офисных систем. Среди ключевых технологий платформы - поддержка AMD EXPO для простого разгона оперативной памяти, технологии повышения безопасности на аппаратном уровне и продвинутые возможности энергосбережения. Возможности подключения USB и сетевых интерфейсов определяются выбранной материнской платой и ее чипсетом.
Нюансы перед покупкой
Перед покупкой учтите, что данная OEM-версия процессора не включает в себя штатный кулер, поэтому необходимо отдельно подобрать совместимую модель охлаждения. Для стабильной работы на материнских платах начального уровня может потребоваться обновление BIOS до актуальной версии. При сборке системы уделите внимание качеству блока питания (рекомендуется от 600 Вт) и обеспечению хорошей циркуляции воздуха в корпусе для эффективного отвода тепла от этого производительного чипа.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения, Intel 13-го поколения
Теги товара: AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7000, AMD игровые, Игровые, AM5, 6 ядерные, С встроенной графикой
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Для кого и под какие задачи
Процессор AMD Ryzen 5 7600X - это сбалансированное и мощное решение для современных геймеров и создателей контента. Благодаря высокой одноядерной производительности он обеспечивает отличный FPS в самых требовательных играх, а шести ядер с поддержкой многопоточности достаточно для стриминга, работы с фото или легкого видеомонтажа. Процессор устанавливается в новый сокет AM5 и требует материнскую плату на чипсетах B650, B650E, X670 или X670E, открывая путь к современным технологиям PCIe 5.0 и DDR5.
Архитектура, ядра и частоты
В основе Ryzen 5 7600X лежит передовая 5-нм архитектура AMD Zen 4. Он оснащен 6 высокопроизводительными ядрами и 12 потоками, что обеспечивает отличный баланс между задачами, требующими скорости одного ядра, и многопоточными нагрузками. Базовая частота процессора составляет 4.7 ГГц, а в режиме автоматического разгона Precision Boost он может достигать 5.3 ГГц, гарантируя быстрый отклик в играх и приложениях. Большой объем кэш-памяти L3 (32 МБ) снижает задержки при доступе к данным, повышая общую эффективность.
Кэш, память и контроллеры
Контроллер памяти процессора поддерживает современный стандарт DDR5 в двухканальном режиме, что критически важно для раскрытия потенциала всей платформы AM5. Он совместим с модулями высокой частоты (JEDEC и EXPO), обеспечивая высокую пропускную способность для игр и профессиональных задач. 24 линии PCIe 5.0 распределяются между графическим слотом и накопителями, позволяя использовать самые скоростные SSD NVMe следующего поколения и видеокарты без потерь в производительности. Интегрированная графика Radeon Graphics упрощает сборку и полезна для отладки системы.
TDP, питание и разгон
Номинальный теплопакет (TDP) процессора составляет 105 Вт, что указывает на необходимость установки качественного кулера башенного типа или СЖО для стабильной работы под нагрузкой и низкого уровня шума. Процессор имеет разблокированный множитель (серия X), что позволяет опытным пользователям проводить ручной разгон через BIOS материнской платы для достижения еще более высоких частот. Для этого рекомендуется плата с надежной системой питания VRM, например, на чипсетах B650E или X670.
Интегрированная графика и доп. функции
Встроенное графическое ядро Radeon Graphics поддерживает вывод изображения на несколько дисплеев и аппаратное декодирование современных кодеков, что полезно для медиацентров и офисных систем. Среди ключевых технологий платформы - поддержка AMD EXPO для простого разгона оперативной памяти, технологии повышения безопасности на аппаратном уровне и продвинутые возможности энергосбережения. Возможности подключения USB и сетевых интерфейсов определяются выбранной материнской платой и ее чипсетом.
Нюансы перед покупкой
Перед покупкой учтите, что данная OEM-версия процессора не включает в себя штатный кулер, поэтому необходимо отдельно подобрать совместимую модель охлаждения. Для стабильной работы на материнских платах начального уровня может потребоваться обновление BIOS до актуальной версии. При сборке системы уделите внимание качеству блока питания (рекомендуется от 600 Вт) и обеспечению хорошей циркуляции воздуха в корпусе для эффективного отвода тепла от этого производительного чипа.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения, Intel 13-го поколения
Теги товара: AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7000, AMD игровые, Игровые, AM5, 6 ядерные, С встроенной графикой
Достоинства:
Комментарий:
без упаковки, на вид оригинальный поставлю дополню отзыв
Достоинства:
Комментарий:
проц был с какой то темной точкой на радиаторе боялся что брак. но нет все без проблем спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Отличный процессор, с бонусами обошелся в 12к. Курву держит стабильно -30.
Достоинства:
Комментарий:
новый, оригинал. брал за 16 ещё баллы дадут , в итоге будет как 7500ф по цене. упаковки никакой нету, жалко пупырки или лень, непонятно
Достоинства:
Комментарий:
пришло, думал будет упакован в заводской упаковке, а пришел блистор заклеенным скотчем. Проверить пока не могу.
Достоинства:
Комментарий:
отличнейший процессор, за удивительно маленькие деньги. прислали быстро, упакован был надёжно.
Достоинства:
Комментарий:
хороший и отличный кулер вроде как работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
Пришел со следами от пальцев на крышке. На работу не повлияло.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло что заказывал. Вставил в мать — заработало. Только ставьте башню подороже либо СЖО — парень горячий, ибо 105 ватт.
Достоинства:
Комментарий:
хороший процессор за эти деньги. упаковка скудная нету даже коробки, пришёл просто прозрачность коробки
Достоинства:
Комментарий:
Огонь процессор!!! У меня не было ни каких проблем запустился на ура ! Пока еще не подобрал видео карту . С температурой все норм
Отзывы о товаре Процессор AMD Ryzen 5 7600X AM5 (100-000000593) OEM
Достоинства:
Комментарий:
без упаковки, на вид оригинальный поставлю дополню отзыв
Достоинства:
Комментарий:
проц был с какой то темной точкой на радиаторе боялся что брак. но нет все без проблем спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Отличный процессор, с бонусами обошелся в 12к. Курву держит стабильно -30.
Достоинства:
Комментарий:
новый, оригинал. брал за 16 ещё баллы дадут , в итоге будет как 7500ф по цене. упаковки никакой нету, жалко пупырки или лень, непонятно
Достоинства:
Комментарий:
пришло, думал будет упакован в заводской упаковке, а пришел блистор заклеенным скотчем. Проверить пока не могу.
Достоинства:
Комментарий:
отличнейший процессор, за удивительно маленькие деньги. прислали быстро, упакован был надёжно.
Достоинства:
Комментарий:
хороший и отличный кулер вроде как работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
Пришел со следами от пальцев на крышке. На работу не повлияло.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло что заказывал. Вставил в мать — заработало. Только ставьте башню подороже либо СЖО — парень горячий, ибо 105 ватт.
Достоинства:
Комментарий:
хороший процессор за эти деньги. упаковка скудная нету даже коробки, пришёл просто прозрачность коробки
Достоинства:
Комментарий:
Огонь процессор!!! У меня не было ни каких проблем запустился на ура ! Пока еще не подобрал видео карту . С температурой все норм