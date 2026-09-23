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Процессор Intel Core i7-13700 TRAY (CM8071504820805) купить с доставкой в Москве
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Процессор Intel Core i7-13700 TRAY (CM8071504820805)

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Процессор Intel Core i7-13700 TRAY (CM8071504820805)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i7
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
16
Количество потоков
24
Объем кэша L3
30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 587010
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Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i7
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
16
Количество потоков
24
Объем кэша L2
24
Объем кэша L3
30
Тактовая частота
2.1
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 770
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х7х1
Вес, г.
90

Описание товара Процессор Intel Core i7-13700 TRAY (CM8071504820805)

Процессор Intel Core i7-13700 TRAY (CM8071504820805) - описание и характеристики

Для кого и под какие задачи

Процессор Intel Core i7-13700 станет отличным выбором для опытных пользователей и сборщиков систем, которым нужен идеальный баланс между высокой многопоточностью для рабочих задач и отличной скоростью в играх. Он прекрасно справится с требовательным видеомонтажом, 3D-рендерингом, стримингом и работой в профессиональных пакетах, оставаясь при этом мощным игровым камнем для современных проектов в разрешении 1440p и 4K. Для его установки потребуется материнская плата на сокете LGA 1700 с чипсетом серий 600 или 700 (например, B760, Z790), что обеспечивает широкий выбор решений под разный бюджет.

Архитектура, ядра и частоты

В основе этой модели лежит гибридная архитектура Raptor Lake, объединяющая 16 ядер: 8 производительных P-ядер с поддержкой Hyper-Threading и 8 энергоэффективных E-ядер, что в сумме дает 24 потока для обработки задач. Базовая частота составляет 2.1 ГГц, а в турбо-режиме процессор способен разгоняться до 5.2 ГГц на P-ядрах, обеспечивая рекордную однопоточную производительность. Техпроцесс Intel 7 (10 нм) и увеличенный объем интеллектуального кэша (30 МБ L3) позволяют эффективно распределять нагрузки между ядрами, минимизируя задержки.

Кэш, память и контроллеры

Контроллер памяти процессора поддерживает современные стандарты DDR5 до 5600 МГц, а также DDR4 до 3200 МГц в двухканальном режиме, что дает гибкость при выборе оперативной памяти и сборке системы. Для связи с высокоскоростными компонентами задействовано 20 линий PCI Express 5.0, что гарантирует максимальную пропускную способность для новейших видеокарт и NVMe SSD поколения PCIe 5.0. Встроенный графический процессор Intel UHD Graphics 770 позволяет работать системе без дискретной видеокарты, поддерживая вывод на несколько дисплеев и аппаратное декодирование видео.

TDP, питание и разгон

Номинальный теплопакет (TDP) процессора заявлен на уровне 65 Вт, что характеризует его как энергоэффективную модель, однако в нагрузке с активированным турбо-режимом мощность может значительно возрастать. Эта версия имеет заблокированный множитель, поэтому ручной разгон классическими методами недоступен, но технология Intel Thermal Velocity Boost автоматически повышает частоты в зависимости от температуры. Для стабильной работы под продолжительной нагрузкой рекомендуется использовать качественный башенный кулер или СВО среднего уровня.

Интегрированная графика и доп. функции

Интегрированное графическое ядро UHD Graphics 770 поддерживает аппаратное декодирование популярных кодеков, включая современный AV1, что снижает нагрузку на процессор при просмотре потокового видео 4K. Среди ключевых технологий - поддержка Resizable BAR для повышения производительности в играх с совместимыми видеокартами, а также набор инструкций AI, ускоряющих специализированные задачи. Возможности по подключению периферии, сетевые функции и поддержка USB определяются чипсетом выбранной материнской платы.

Нюансы перед покупкой

При сборке системы на базе Intel Core i7-13700 важно убедиться, что ваша материнская плата на LGA 1700 имеет обновленную версию BIOS для гарантированной совместимости с процессорами 13-го поколения. Учитывая потенциально высокое энергопотребление в турбо-режиме, стоит обратить внимание на качество системы питания (VRM) на материнской плате и достаточную мощность блока питания. После сборки рекомендуется провести стресс-тесты системы для проверки стабильности работы и эффективности выбранного охлаждения.

Отзывы о товаре Процессор Intel Core i7-13700 TRAY (CM8071504820805)




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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i7
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
16
Количество потоков
24
Объем кэша L2
24
Объем кэша L3
30
Тактовая частота
2.1
Развернуть
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 770
Страна производитель
Китай
Описание

Процессор Intel Core i7-13700 TRAY (CM8071504820805) - описание и характеристики

Для кого и под какие задачи

Процессор Intel Core i7-13700 станет отличным выбором для опытных пользователей и сборщиков систем, которым нужен идеальный баланс между высокой многопоточностью для рабочих задач и отличной скоростью в играх. Он прекрасно справится с требовательным видеомонтажом, 3D-рендерингом, стримингом и работой в профессиональных пакетах, оставаясь при этом мощным игровым камнем для современных проектов в разрешении 1440p и 4K. Для его установки потребуется материнская плата на сокете LGA 1700 с чипсетом серий 600 или 700 (например, B760, Z790), что обеспечивает широкий выбор решений под разный бюджет.

Архитектура, ядра и частоты

В основе этой модели лежит гибридная архитектура Raptor Lake, объединяющая 16 ядер: 8 производительных P-ядер с поддержкой Hyper-Threading и 8 энергоэффективных E-ядер, что в сумме дает 24 потока для обработки задач. Базовая частота составляет 2.1 ГГц, а в турбо-режиме процессор способен разгоняться до 5.2 ГГц на P-ядрах, обеспечивая рекордную однопоточную производительность. Техпроцесс Intel 7 (10 нм) и увеличенный объем интеллектуального кэша (30 МБ L3) позволяют эффективно распределять нагрузки между ядрами, минимизируя задержки.

Кэш, память и контроллеры

Контроллер памяти процессора поддерживает современные стандарты DDR5 до 5600 МГц, а также DDR4 до 3200 МГц в двухканальном режиме, что дает гибкость при выборе оперативной памяти и сборке системы. Для связи с высокоскоростными компонентами задействовано 20 линий PCI Express 5.0, что гарантирует максимальную пропускную способность для новейших видеокарт и NVMe SSD поколения PCIe 5.0. Встроенный графический процессор Intel UHD Graphics 770 позволяет работать системе без дискретной видеокарты, поддерживая вывод на несколько дисплеев и аппаратное декодирование видео.

TDP, питание и разгон

Номинальный теплопакет (TDP) процессора заявлен на уровне 65 Вт, что характеризует его как энергоэффективную модель, однако в нагрузке с активированным турбо-режимом мощность может значительно возрастать. Эта версия имеет заблокированный множитель, поэтому ручной разгон классическими методами недоступен, но технология Intel Thermal Velocity Boost автоматически повышает частоты в зависимости от температуры. Для стабильной работы под продолжительной нагрузкой рекомендуется использовать качественный башенный кулер или СВО среднего уровня.

Интегрированная графика и доп. функции

Интегрированное графическое ядро UHD Graphics 770 поддерживает аппаратное декодирование популярных кодеков, включая современный AV1, что снижает нагрузку на процессор при просмотре потокового видео 4K. Среди ключевых технологий - поддержка Resizable BAR для повышения производительности в играх с совместимыми видеокартами, а также набор инструкций AI, ускоряющих специализированные задачи. Возможности по подключению периферии, сетевые функции и поддержка USB определяются чипсетом выбранной материнской платы.

Нюансы перед покупкой

При сборке системы на базе Intel Core i7-13700 важно убедиться, что ваша материнская плата на LGA 1700 имеет обновленную версию BIOS для гарантированной совместимости с процессорами 13-го поколения. Учитывая потенциально высокое энергопотребление в турбо-режиме, стоит обратить внимание на качество системы питания (VRM) на материнской плате и достаточную мощность блока питания. После сборки рекомендуется провести стресс-тесты системы для проверки стабильности работы и эффективности выбранного охлаждения.

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