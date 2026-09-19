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Процессор AMD Ryzen 5 5600G (100-100000252BOX) Box купить с доставкой в Москве
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Процессор AMD Ryzen 5 5600G (100-100000252BOX) Box

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Процессор AMD Ryzen 5 5600G (100-100000252BOX) Box - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель
5600G
Socket
AM4
Тип поставки
BOX
Техпроцесс
7
Ядро
Cezanne
Количество ядер
6
Количество потоков
12
  • Процессор AMD Ryzen 5 5600G (100-100000252BOX) Box - фото 1
  • Процессор AMD Ryzen 5 5600G (100-100000252BOX) Box - фото 2
  • Процессор AMD Ryzen 5 5600G (100-100000252BOX) Box - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 491191
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Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель
5600G
Socket
AM4
Тип поставки
BOX
Техпроцесс
7
Ядро
Cezanne
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L2
3
Объем кэша L3
16
Базовая тактовая частота, ГГц
3.9
Частота процессора в режиме Turbo
4.4
Свободный множитель
Да
Тип памяти
DDR4
Максимальная рабочая температура
95
Интегрированное графическое ядро
AMD Radeon Vega 7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
50

Описание товара Процессор AMD Ryzen 5 5600G (100-100000252BOX) Box

Производительный и мощный процессор AMD Ryzen 5 5600G BOX предназначен для оснащения настольных игровых ПК. Изготовленный на основе техпроцесса TSMC 7FF, процессор отличается низким энергопотреблением. 6 ядер выполняют обработку данных в 12-поточном режиме, что обеспечивает высокую скорость всех операций. При нагрузке рабочая частота автоматически повышается с 3.9 ГГц до 4.4 ГГц. Благодаря свободному множителю частоту можно дополнительно увеличить вручную для повышения производительности. Процессор AMD Ryzen 5 5600G BOX поддерживает возможность подключения 2 модулей ОЗУ объемом до 128 ГБ, что обеспечивает быструю загрузку локаций в играх и точность всех действий. Добавляет производительности кэш-память L3 на 16 МБ. Интегрированное графическое ядро Radeon Vega 7 предусматривает хорошее качество изображения при воспроизведении видео. Технология виртуализации увеличивает вычислительную мощность ПК и позволяет запускать некоторые игры в эмуляторах. Дополняет процессор система охлаждения.

Отзывы о товаре Процессор AMD Ryzen 5 5600G (100-100000252BOX) Box




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Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель
5600G
Socket
AM4
Тип поставки
BOX
Техпроцесс
7
Ядро
Cezanne
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L2
3
Объем кэша L3
16
Развернуть
Базовая тактовая частота, ГГц
3.9
Частота процессора в режиме Turbo
4.4
Свободный множитель
Да
Тип памяти
DDR4
Максимальная рабочая температура
95
Интегрированное графическое ядро
AMD Radeon Vega 7
Страна производитель
Китай
Описание
Производительный и мощный процессор AMD Ryzen 5 5600G BOX предназначен для оснащения настольных игровых ПК. Изготовленный на основе техпроцесса TSMC 7FF, процессор отличается низким энергопотреблением. 6 ядер выполняют обработку данных в 12-поточном режиме, что обеспечивает высокую скорость всех операций. При нагрузке рабочая частота автоматически повышается с 3.9 ГГц до 4.4 ГГц. Благодаря свободному множителю частоту можно дополнительно увеличить вручную для повышения производительности. Процессор AMD Ryzen 5 5600G BOX поддерживает возможность подключения 2 модулей ОЗУ объемом до 128 ГБ, что обеспечивает быструю загрузку локаций в играх и точность всех действий. Добавляет производительности кэш-память L3 на 16 МБ. Интегрированное графическое ядро Radeon Vega 7 предусматривает хорошее качество изображения при воспроизведении видео. Технология виртуализации увеличивает вычислительную мощность ПК и позволяет запускать некоторые игры в эмуляторах. Дополняет процессор система охлаждения.
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