Процессор AMD Ryzen 5 5600G (100-100000252BOX) Box
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Процессор AMD Ryzen 5 5600G (100-100000252BOX) Box
Производительный и мощный процессор AMD Ryzen 5 5600G BOX предназначен для оснащения настольных игровых ПК. Изготовленный на основе техпроцесса TSMC 7FF, процессор отличается низким энергопотреблением. 6 ядер выполняют обработку данных в 12-поточном режиме, что обеспечивает высокую скорость всех операций. При нагрузке рабочая частота автоматически повышается с 3.9 ГГц до 4.4 ГГц. Благодаря свободному множителю частоту можно дополнительно увеличить вручную для повышения производительности. Процессор AMD Ryzen 5 5600G BOX поддерживает возможность подключения 2 модулей ОЗУ объемом до 128 ГБ, что обеспечивает быструю загрузку локаций в играх и точность всех действий. Добавляет производительности кэш-память L3 на 16 МБ. Интегрированное графическое ядро Radeon Vega 7 предусматривает хорошее качество изображения при воспроизведении видео. Технология виртуализации увеличивает вычислительную мощность ПК и позволяет запускать некоторые игры в эмуляторах. Дополняет процессор система охлаждения.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения, Intel 13-го поколения
Теги товара: AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 5000, AMD игровые, Игровые, 6 ядерные, С встроенной графикой, С разблокированным множителем, AM4
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 14 990 руб.3748 руб. в СплитПроцессор Intel Core I5-12400 S1700 OEM (CM8071504650608 S RL5Y ...
-
В наличииЦена 14 990 руб.3748 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 5 7600X AM5 (100-000000593) OEM
-
В наличииЦена 16 170 руб.4043 руб. в СплитПроцессор Intel Core i5 10500 S1200 OEM (CM8070104290511 S RH3A)
-
В наличииЦена 16 290 руб.4073 руб. в СплитПроцессор Intel Core i5-14400 S1700 OEM 2.5G CM8071504821112 S R...
-
В наличииЦена 16 320 руб.4080 руб. в СплитПроцессор Intel Core I5-12600KF S1700 OEM (CM8071504555228 S RL4...
-
В наличииЦена 16 980 руб.4245 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 5 9600X OEM (100-000001405)
-
В наличииЦена 17 310 руб.4328 руб. в СплитПроцессор Intel Core i5-13400 S1700 OEM (CM8071504821106)
-
В наличииЦена 17 400 руб.4350 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 7 7700 OEM 100-000000592 AM5, 4.5-5.4GHz, 8 ...
-
В наличииЦена 17 810 руб.4453 руб. в СплитПроцессор AMD RYZEN 5 7600 OEM (100-000001015)
-
В наличииЦена 19 170 руб.4793 руб. в СплитПроцессор Intel Core ULTRA 5 245K S1851 Tray (AT807680640F)
-
В наличииЦена 19 630 руб.4908 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 7 7700X AM5 (100-000000591) OEM
-
В наличииЦена 21 840 руб.5460 руб. в СплитПроцессор Intel Core i7 6700 OEM (CM8066201920103)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения, Intel 13-го поколения
Теги товара: AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 5000, AMD игровые, Игровые, 6 ядерные, С встроенной графикой, С разблокированным множителем, AM4
Отзывы о товаре Процессор AMD Ryzen 5 5600G (100-100000252BOX) Box