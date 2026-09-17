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Процессор Intel Pentium G4400 OEM (CM8066201927306) купить с доставкой в Москве
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Процессор Intel Pentium G4400 OEM (CM8066201927306)

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Процессор Intel Pentium G4400 OEM (CM8066201927306) - фото 2
Процессор Intel Pentium G4400 OEM (CM8066201927306) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Pentium
Модель
G4400
Socket
LGA 1151
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Skylake-S
Количество ядер
2
Количество потоков
2
  • Процессор Intel Pentium G4400 OEM (CM8066201927306) - фото 1
  • Процессор Intel Pentium G4400 OEM (CM8066201927306) - фото 2
  • Процессор Intel Pentium G4400 OEM (CM8066201927306) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
2 540 руб.  3 260 руб. 
Начислим 41 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 65985
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Процессор Intel Pentium G4400 OEM (CM8066201927306)
2 540 руб. -22%
3 260 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Pentium
Модель
G4400
Socket
LGA 1151
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Skylake-S
Количество ядер
2
Количество потоков
2
Объем кэша L1
64
Объем кэша L2
512
Объем кэша L3
3
Базовая тактовая частота, ГГц
3.3
Свободный множитель
Нет
Тип памяти
DDR3L, DDR4
Максимальная рабочая температура
72
Интегрированное графическое ядро
Intel HD Graphics 510
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х2
Вес, г.
30

Описание товара Процессор Intel Pentium G4400 OEM (CM8066201927306)

Процессор Intel Pentium G4400 OEM (CM8066201927306) в Москве

Для кого и под какие задачи

Процессор Intel Pentium G4400 - это надежное и энергоэффективное решение для создания базовых домашних и офисных систем, где ключевыми требованиями являются низкая стоимость, стабильность и минимальное энергопотребление. Он идеально подходит для сборки компьютеров для работы с документами, веб-серфинга, просмотра видео и использования простых приложений. Этот процессор устанавливается в материнские платы на сокете LGA1151 (первого поколения, поддерживающие 100-й и 200-й чипсеты), что делает его актуальным выбором для бюджетных апгрейдов или создания недорогих готовых систем.

Архитектура, ядра и частоты

В основе Pentium G4400 лежит 14-нанометровая микроархитектура Skylake, обеспечивающая хороший баланс производительности на ватт. Процессор оснащен двумя физическими ядрами, работающими без поддержки технологии Hyper-Threading, что означает два вычислительных потока. Базовая тактовая частота фиксирована на уровне 3.3 ГГц, что для повседневных задач обеспечивает отзывчивость системы. Объем кэш-памяти третьего уровня (L3) составляет 3 МБ, что характерно для процессоров этого класса и достаточно для эффективной работы с типичными приложениями.

Кэш, память и контроллеры

Контроллер памяти процессора поддерживает двухканальный режим работы с оперативной памятью DDR4 или DDR3L, что является важным преимуществом архитектуры Skylake, позволяя добиться высокой скорости обмена данными даже в бюджетном сегменте. Максимально поддерживаемый объем памяти - 64 ГБ. Для подключения дискретной видеокарты и высокоскоростных накопителей используется 16 линий PCIe 3.0, что достаточно для одной современной видеокарты и NVMe SSD. Встроенный графический процессор Intel HD Graphics 510 обеспечит вывод изображения и декодирование видео для систем без отдельной видеокарты.

TDP, питание и разгон

TDP (расчетная тепловая мощность) процессора составляет всего 54 Вт, что указывает на его высокую энергоэффективность и скромные требования к системе охлаждения. Для его установки достаточно даже самого простого боксового или компактного активного кулера. Pentium G4400 относится к полностью заблокированным для разгона моделям, поэтому его частота не может быть увеличена традиционными методами, что гарантирует стабильность и долговечность работы без необходимости в материнских платах с усиленными цепями питания (VRM).

Интегрированная графика и доп. функции

Интегрированное графическое ядро Intel HD Graphics 510 поддерживает аппаратное декодирование видеоформатов, включая HEVC (H.265), что позволяет комфортно смотреть фильмы высокого разрешения. Для ускорения работы в профессиональных медиаприложениях, поддерживающих Intel Quick Sync Video, эта функция также доступна. Дополнительные технологии, такие как Intel VT-x, обеспечивают виртуализацию, что может быть полезно для запуска виртуальных машин, хотя для серьезных задач контент-креатива или игр производительности этого процессора будет недостаточно.

Нюансы перед покупкой

Перед покупкой Pentium G4400 OEM важно помнить, что версия OEM поставляется без штатного кулера и коробки, поэтому необходимо отдельно приобрести совместимую систему охлаждения. Убедитесь, что ваша материнская плата на сокете LGA1151 имеет поддержку процессоров 6-го поколения (Skylake) и на нее установлена актуальная версия BIOS/UEFI. Данный процессор - отличный выбор для создания системы с четкими ограничениями по бюджету и энергопотреблению, но он не предназначен для современных игр или ресурсоемких рабочих процессов, таких как рендеринг или программирование.

Отзывы о товаре Процессор Intel Pentium G4400 OEM (CM8066201927306)




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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Pentium
Модель
G4400
Socket
LGA 1151
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Skylake-S
Количество ядер
2
Количество потоков
2
Объем кэша L1
64
Объем кэша L2
512
Развернуть
Объем кэша L3
3
Базовая тактовая частота, ГГц
3.3
Свободный множитель
Нет
Тип памяти
DDR3L, DDR4
Максимальная рабочая температура
72
Интегрированное графическое ядро
Intel HD Graphics 510
Страна производитель
Китай
Описание

Процессор Intel Pentium G4400 OEM (CM8066201927306) в Москве

Для кого и под какие задачи

Процессор Intel Pentium G4400 - это надежное и энергоэффективное решение для создания базовых домашних и офисных систем, где ключевыми требованиями являются низкая стоимость, стабильность и минимальное энергопотребление. Он идеально подходит для сборки компьютеров для работы с документами, веб-серфинга, просмотра видео и использования простых приложений. Этот процессор устанавливается в материнские платы на сокете LGA1151 (первого поколения, поддерживающие 100-й и 200-й чипсеты), что делает его актуальным выбором для бюджетных апгрейдов или создания недорогих готовых систем.

Архитектура, ядра и частоты

В основе Pentium G4400 лежит 14-нанометровая микроархитектура Skylake, обеспечивающая хороший баланс производительности на ватт. Процессор оснащен двумя физическими ядрами, работающими без поддержки технологии Hyper-Threading, что означает два вычислительных потока. Базовая тактовая частота фиксирована на уровне 3.3 ГГц, что для повседневных задач обеспечивает отзывчивость системы. Объем кэш-памяти третьего уровня (L3) составляет 3 МБ, что характерно для процессоров этого класса и достаточно для эффективной работы с типичными приложениями.

Кэш, память и контроллеры

Контроллер памяти процессора поддерживает двухканальный режим работы с оперативной памятью DDR4 или DDR3L, что является важным преимуществом архитектуры Skylake, позволяя добиться высокой скорости обмена данными даже в бюджетном сегменте. Максимально поддерживаемый объем памяти - 64 ГБ. Для подключения дискретной видеокарты и высокоскоростных накопителей используется 16 линий PCIe 3.0, что достаточно для одной современной видеокарты и NVMe SSD. Встроенный графический процессор Intel HD Graphics 510 обеспечит вывод изображения и декодирование видео для систем без отдельной видеокарты.

TDP, питание и разгон

TDP (расчетная тепловая мощность) процессора составляет всего 54 Вт, что указывает на его высокую энергоэффективность и скромные требования к системе охлаждения. Для его установки достаточно даже самого простого боксового или компактного активного кулера. Pentium G4400 относится к полностью заблокированным для разгона моделям, поэтому его частота не может быть увеличена традиционными методами, что гарантирует стабильность и долговечность работы без необходимости в материнских платах с усиленными цепями питания (VRM).

Интегрированная графика и доп. функции

Интегрированное графическое ядро Intel HD Graphics 510 поддерживает аппаратное декодирование видеоформатов, включая HEVC (H.265), что позволяет комфортно смотреть фильмы высокого разрешения. Для ускорения работы в профессиональных медиаприложениях, поддерживающих Intel Quick Sync Video, эта функция также доступна. Дополнительные технологии, такие как Intel VT-x, обеспечивают виртуализацию, что может быть полезно для запуска виртуальных машин, хотя для серьезных задач контент-креатива или игр производительности этого процессора будет недостаточно.

Нюансы перед покупкой

Перед покупкой Pentium G4400 OEM важно помнить, что версия OEM поставляется без штатного кулера и коробки, поэтому необходимо отдельно приобрести совместимую систему охлаждения. Убедитесь, что ваша материнская плата на сокете LGA1151 имеет поддержку процессоров 6-го поколения (Skylake) и на нее установлена актуальная версия BIOS/UEFI. Данный процессор - отличный выбор для создания системы с четкими ограничениями по бюджету и энергопотреблению, но он не предназначен для современных игр или ресурсоемких рабочих процессов, таких как рендеринг или программирование.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Процессор Intel Pentium G4400 OEM (CM8066201927306) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2540 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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