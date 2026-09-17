Описание товара Процессор Intel Pentium G4400 OEM (CM8066201927306)

Процессор Intel Pentium G4400 OEM (CM8066201927306) в Москве

Для кого и под какие задачи

Процессор Intel Pentium G4400 - это надежное и энергоэффективное решение для создания базовых домашних и офисных систем, где ключевыми требованиями являются низкая стоимость, стабильность и минимальное энергопотребление. Он идеально подходит для сборки компьютеров для работы с документами, веб-серфинга, просмотра видео и использования простых приложений. Этот процессор устанавливается в материнские платы на сокете LGA1151 (первого поколения, поддерживающие 100-й и 200-й чипсеты), что делает его актуальным выбором для бюджетных апгрейдов или создания недорогих готовых систем.

Архитектура, ядра и частоты

В основе Pentium G4400 лежит 14-нанометровая микроархитектура Skylake, обеспечивающая хороший баланс производительности на ватт. Процессор оснащен двумя физическими ядрами, работающими без поддержки технологии Hyper-Threading, что означает два вычислительных потока. Базовая тактовая частота фиксирована на уровне 3.3 ГГц, что для повседневных задач обеспечивает отзывчивость системы. Объем кэш-памяти третьего уровня (L3) составляет 3 МБ, что характерно для процессоров этого класса и достаточно для эффективной работы с типичными приложениями.

Кэш, память и контроллеры

Контроллер памяти процессора поддерживает двухканальный режим работы с оперативной памятью DDR4 или DDR3L, что является важным преимуществом архитектуры Skylake, позволяя добиться высокой скорости обмена данными даже в бюджетном сегменте. Максимально поддерживаемый объем памяти - 64 ГБ. Для подключения дискретной видеокарты и высокоскоростных накопителей используется 16 линий PCIe 3.0, что достаточно для одной современной видеокарты и NVMe SSD. Встроенный графический процессор Intel HD Graphics 510 обеспечит вывод изображения и декодирование видео для систем без отдельной видеокарты.

TDP, питание и разгон

TDP (расчетная тепловая мощность) процессора составляет всего 54 Вт, что указывает на его высокую энергоэффективность и скромные требования к системе охлаждения. Для его установки достаточно даже самого простого боксового или компактного активного кулера. Pentium G4400 относится к полностью заблокированным для разгона моделям, поэтому его частота не может быть увеличена традиционными методами, что гарантирует стабильность и долговечность работы без необходимости в материнских платах с усиленными цепями питания (VRM).

Интегрированная графика и доп. функции

Интегрированное графическое ядро Intel HD Graphics 510 поддерживает аппаратное декодирование видеоформатов, включая HEVC (H.265), что позволяет комфортно смотреть фильмы высокого разрешения. Для ускорения работы в профессиональных медиаприложениях, поддерживающих Intel Quick Sync Video, эта функция также доступна. Дополнительные технологии, такие как Intel VT-x, обеспечивают виртуализацию, что может быть полезно для запуска виртуальных машин, хотя для серьезных задач контент-креатива или игр производительности этого процессора будет недостаточно.

Нюансы перед покупкой

Перед покупкой Pentium G4400 OEM важно помнить, что версия OEM поставляется без штатного кулера и коробки, поэтому необходимо отдельно приобрести совместимую систему охлаждения. Убедитесь, что ваша материнская плата на сокете LGA1151 имеет поддержку процессоров 6-го поколения (Skylake) и на нее установлена актуальная версия BIOS/UEFI. Данный процессор - отличный выбор для создания системы с четкими ограничениями по бюджету и энергопотреблению, но он не предназначен для современных игр или ресурсоемких рабочих процессов, таких как рендеринг или программирование.