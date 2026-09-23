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Процессор Intel Core i3-13100F S1700 OEM (CM8071505092203) купить с доставкой в Москве
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Процессор Intel Core i3-13100F S1700 OEM (CM8071505092203)

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Процессор Intel Core i3-13100F S1700 OEM (CM8071505092203) - фото 2
Процессор Intel Core i3-13100F S1700 OEM (CM8071505092203) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i3
Модель
13100F
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Ядро
Raptor Lake-S
Количество ядер
4
Количество потоков
8
Базовая тактовая частота, ГГц
3.4
  • Процессор Intel Core i3-13100F S1700 OEM (CM8071505092203) - фото 1
  • Процессор Intel Core i3-13100F S1700 OEM (CM8071505092203) - фото 2
  • Процессор Intel Core i3-13100F S1700 OEM (CM8071505092203) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 680 руб. 
Начислим 155 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 595970
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Загружаем...
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Процессор Intel Core i3-13100F S1700 OEM (CM8071505092203)
9 680 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i3
Модель
13100F
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Ядро
Raptor Lake-S
Количество ядер
4
Количество потоков
8
Базовая тактовая частота, ГГц
3.4
Частота процессора в режиме Turbo
4.5
Тип памяти
DDR4, DDR5
Максимальная рабочая температура
100
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
4х4х1
Вес, г.
20

Описание товара Процессор Intel Core i3-13100F S1700 OEM (CM8071505092203)

Процессор Intel Core i3-13100F порадует сбалансированной производительностью и хорошей энергоэффективностью, которые обеспечиваются 10-нанометровым техпроцессом Intel 7. Устройство способно обрабатывать до 8 потоков информации одновременно благодаря 4 производительным ядрам в конфигурации. Созданная на базе архитектуры Intel Raptor Lake-S модель предусматривает встроенный контроллер PCI-E версии 5.0 с 20 линиями, каждая из которых обладает скоростью передачи данных 3.9 ГБ/с. Базовое тепловыделение процессора Intel Core i3-13100F равняется 58 Вт, при этом его работа возможна при температуре до 100 °C. В сборке с этим устройством можно использовать оперативную память DDR4 или DDR5 объемом 192 ГБ для получения функциональной рабочей станции. Чипсет позволит системе получить мгновенный доступ к часто запрашиваемым данным благодаря кэшу второго и третьего уровня с объемом 5 МБ и 12 МБ соответственно.

Отзывы о товаре Процессор Intel Core i3-13100F S1700 OEM (CM8071505092203)




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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i3
Модель
13100F
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Ядро
Raptor Lake-S
Количество ядер
4
Количество потоков
8
Базовая тактовая частота, ГГц
3.4
Частота процессора в режиме Turbo
4.5
Тип памяти
DDR4, DDR5
Развернуть
Максимальная рабочая температура
100
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Процессор Intel Core i3-13100F порадует сбалансированной производительностью и хорошей энергоэффективностью, которые обеспечиваются 10-нанометровым техпроцессом Intel 7. Устройство способно обрабатывать до 8 потоков информации одновременно благодаря 4 производительным ядрам в конфигурации. Созданная на базе архитектуры Intel Raptor Lake-S модель предусматривает встроенный контроллер PCI-E версии 5.0 с 20 линиями, каждая из которых обладает скоростью передачи данных 3.9 ГБ/с. Базовое тепловыделение процессора Intel Core i3-13100F равняется 58 Вт, при этом его работа возможна при температуре до 100 °C. В сборке с этим устройством можно использовать оперативную память DDR4 или DDR5 объемом 192 ГБ для получения функциональной рабочей станции. Чипсет позволит системе получить мгновенный доступ к часто запрашиваемым данным благодаря кэшу второго и третьего уровня с объемом 5 МБ и 12 МБ соответственно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Процессор Intel Core i3-13100F S1700 OEM (CM8071505092203) - по цене 9680 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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