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Процессор Intel Core i7 13700F OEM (CM8071504820806S) купить с доставкой в Москве
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Процессор Intel Core i7 13700F OEM (CM8071504820806S)

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Процессор Intel Core i7 13700F OEM (CM8071504820806S)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i7
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
16
Количество потоков
24
Объем кэша L3
30
Тактовая частота
2.1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 300 руб. 
Начислим 453 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 599441
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Процессор Intel Core i7 13700F OEM (CM8071504820806S)
28 300 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i7
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
16
Количество потоков
24
Объем кэша L3
30
Тактовая частота
2.1
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х4х1
Вес, кг.
4.34

Описание товара Процессор Intel Core i7 13700F OEM (CM8071504820806S)

16-ядерный процессор начального уровня, который послужит Вам хорошей основой при сборке бюджетной рабочей станции. Процессор выполнен с применением архитектуры Raptor Lake. Она позволила поднять производительность в сравнении с чипами прошлого поколения.

Отзывы о товаре Процессор Intel Core i7 13700F OEM (CM8071504820806S)




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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i7
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
16
Количество потоков
24
Объем кэша L3
30
Тактовая частота
2.1
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Описание
16-ядерный процессор начального уровня, который послужит Вам хорошей основой при сборке бюджетной рабочей станции. Процессор выполнен с применением архитектуры Raptor Lake. Она позволила поднять производительность в сравнении с чипами прошлого поколения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Процессор Intel Core i7 13700F OEM (CM8071504820806S) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 28300 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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