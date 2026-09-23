Процессор Intel Core i7 13700F OEM (CM8071504820806S)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i7
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
16
Количество потоков
24
Объем кэша L3
30
Тактовая частота
2.1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 300 руб.
В наличии
Код товара: 599441
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28 300 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i7
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
16
Количество потоков
24
Объем кэша L3
30
Тактовая частота
2.1
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х4х1
Вес, кг.
4.34
Описание товара Процессор Intel Core i7 13700F OEM (CM8071504820806S)
16-ядерный процессор начального уровня, который послужит Вам хорошей основой при сборке бюджетной рабочей станции. Процессор выполнен с применением архитектуры Raptor Lake. Она позволила поднять производительность в сравнении с чипами прошлого поколения.
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Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i7
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
16
Количество потоков
24
Объем кэша L3
30
Тактовая частота
2.1
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
16-ядерный процессор начального уровня, который послужит Вам хорошей основой при сборке бюджетной рабочей станции. Процессор выполнен с применением архитектуры Raptor Lake. Она позволила поднять производительность в сравнении с чипами прошлого поколения.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: Intel i7, Intel 13-го поколения, Intel игровые, Игровые, LGA 1700, 16 ядерные
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: Intel i7, Intel 13-го поколения, Intel игровые, Игровые, LGA 1700, 16 ядерные
Процессор Intel Core i7 13700F OEM (CM8071504820806S) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 28300 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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