Процессор AMD Ryzen 5 PRO 5650G OEM (100-000000255)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 5 PRO
Модель
AMD Ryzen 5 PRO 5650G OEM
Socket
AM4
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Cezanne
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-3%14 980 руб. 15 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 633077
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 5 PRO
Модель
AMD Ryzen 5 PRO 5650G OEM
Socket
AM4
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Cezanne
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L1
0
Объем кэша L2
3
Объем кэша L3
16
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
95
Интегрированное графическое ядро
AMD Radeon Vega 7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х2
Вес, г.
40
Описание товара Процессор AMD Ryzen 5 PRO 5650G OEM (100-000000255)
Этот процессор станет отличным выбором для тех, кто ищет сбалансированное решение для работы, учебы или игр, сочетая в себе как вычислительные мощности, так и продвинутые графические возможности.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: AMD Ryzen 5000, 6 ядерные, С встроенной графикой, AM4
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 14 300 руб.3575 руб. в СплитПроцессор Intel Core i5-13400F LGA1700 OEM (CM8071504821107)
-
В наличииЦена 15 070 руб.3768 руб. в СплитПроцессор Intel Core I5-12400 S1700 OEM (CM8071504650608 S RL5Y ...
-
В наличииЦена 15 080 руб.3770 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 5 7600X AM5 (100-000000593) OEM
-
В наличииЦена 15 130 руб.3783 руб. в СплитПроцессор CPU Intel i5 9400T
-
В наличииЦена 15 340 руб.3835 руб. в СплитПроцессор Intel CORE I5-12400 S1700 OEM 2.5G CM8071504555317 S R...
-
В наличииЦена 15 680 руб.3920 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 5 5600GT AM4 (100-000001488) OEM
-
В наличииЦена 15 880 руб.3970 руб. в СплитПроцессор Intel Core i5-14400 S1700 OEM 2.5G CM8071504821112 S R...
-
В наличииЦена 15 890 руб.3973 руб. в СплитПроцессор Intel Core i5 14400 Soc-1700 OEM (CM8071505093012)
-
В наличииЦена 16 140 руб.4035 руб. в СплитПроцессор Intel Core I5-12600KF S1700 OEM (CM8071504555228 S RL4...
-
В наличииЦена 16 140 руб.4035 руб. в СплитПроцессор Intel Core i5-13400 S1700 OEM (CM8071504821106)
-
В наличииЦена 16 170 руб.4043 руб. в СплитПроцессор Intel Core i5 10500 S1200 OEM (CM8070104290511 S RH3A)
-
В наличииЦена 16 300 руб.4075 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 5 5500GT AM4 (100-000001489) OEM
Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 5 PRO
Модель
AMD Ryzen 5 PRO 5650G OEM
Socket
AM4
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Cezanne
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L1
0
Объем кэша L2
3
Развернуть
Объем кэша L3
16
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
95
Интегрированное графическое ядро
AMD Radeon Vega 7
Страна производитель
Китай
Этот процессор станет отличным выбором для тех, кто ищет сбалансированное решение для работы, учебы или игр, сочетая в себе как вычислительные мощности, так и продвинутые графические возможности.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: AMD Ryzen 5000, 6 ядерные, С встроенной графикой, AM4
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: AMD Ryzen 5000, 6 ядерные, С встроенной графикой, AM4
Процессор AMD Ryzen 5 PRO 5650G OEM (100-000000255) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Процессор AMD Ryzen 5 PRO 5650G OEM (100-000000255)