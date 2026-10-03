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Характеристики
Тип товара
Процессор
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
170 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 640040
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Описание товара Процессор AMD RYZEN Threadripper PRO 5975WX OEM (100-000000445)
Процессор AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX OEM с 32 ядрами и одновременной поддержкой 64 потоков обладает производительностью 3.6-4.5 ГГц. Высокая пропускная способность шины ввода-вывода sWRX8 и общая кэш-память 144 МБ позволяют использовать технологию виртуализации. С ее помощью вы можете одновременно загружать несколько отдельных систем, настраивать удаленное управление, запуск мощных программ без задержек и торможения. AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX OEM оснащен контроллером PCI-E 4.0 на 128 линий для точной совместимости и простого подключения компонентов. Процессор допускает установку ОЗУ DDR4 с предельным объемом 2048 ГБ. Поддержка ECC позволяет системе в режиме реального времени находить и исправлять ошибки, улучшая производительность компьютера.
Процессор AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX OEM с 32 ядрами и одновременной поддержкой 64 потоков обладает производительностью 3.6-4.5 ГГц. Высокая пропускная способность шины ввода-вывода sWRX8 и общая кэш-память 144 МБ позволяют использовать технологию виртуализации. С ее помощью вы можете одновременно загружать несколько отдельных систем, настраивать удаленное управление, запуск мощных программ без задержек и торможения. AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX OEM оснащен контроллером PCI-E 4.0 на 128 линий для точной совместимости и простого подключения компонентов. Процессор допускает установку ОЗУ DDR4 с предельным объемом 2048 ГБ. Поддержка ECC позволяет системе в режиме реального времени находить и исправлять ошибки, улучшая производительность компьютера.
Процессор AMD RYZEN Threadripper PRO 5975WX OEM (100-000000445) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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