Процессор Intel Core i5-11400 Tray (CM8070804497015SRKP0) OEM
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Характеристики
Описание товара Процессор Intel Core i5-11400 Tray (CM8070804497015SRKP0) OEM
Процессор Intel Core i5-11400 OEM отличается высокой производительностью и может стать отличным решением для игровых и рабочих систем любого класса. Данная модель разработана на базе микроархитектуры Rocket Lake-S и выполнена по техпроцессу 14 нм, благодаря чему процессор отличается высокой технологичностью. Для его монтажа на материнскую плату используется сокет LGA 1200. Производительность Intel Core i5-11400 представлена 6 ядрами и 12 потоками, которые могут работать в широком диапазоне частот. Благодаря этому, а также большому кэшу разных уровней модель может обеспечить высокое быстродействие в самых разных условиях. Графическая подсистема представлена встроенным чипом Intel, который может обеспечить комфортный уровень производительности для различных задач. Другой особенностью вычислительного блока является поддержка до 128 ГБ оперативной памяти. Тепловыделение процессора составляет 65 Вт, благодаря чему данная модель отличается невысокими рабочими температурами и подойдет для сборок в корпусах компактного формата. Модель поставляется без системы охлаждения, что позволяет использовать воздушные или водяные модули на выбор пользователя.
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Теги товара: Intel i5, Intel игровые, Игровые, LGA 1200, 6 ядерные, С встроенной графикой
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: Intel i5, Intel игровые, Игровые, LGA 1200, 6 ядерные, С встроенной графикой
Достоинства:
При сборке проблем не возникло, все контакты на месте.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Купил для домашнего компьютера - соотношение цена/производительность просто отличное. В повседневных задачах работает тихо, не нагружает систему охлаждения.
Достоинства:
Мощный процессор для игр
Недостатки:
Не нашел
Комментарий:
Собрал игровой компьютер - процессор тянет все современные игры на максимальных настройках. В синтетических тестах показывает отличные результаты. Интегрированная графика помогает при первичной настройке системы.
Достоинства:
Идеально для офиса!
Недостатки:
нет
Комментарий:
Использую в рабочих станциях - производительность отличная для офисных задач. Многозадачность на высоте, все программы открываются мгновенно. Энергоэффективность радует - ПК работает целый день без перегрева. За свои деньги - просто находка!
Достоинства:
Надежное решение для стриминга
Недостатки:
Не нашла
Комментарий:
Использую для стримов - процессор отлично справляется с кодированием видео в реальном времени. При одновременной игре и стриме не проседает. Поддержка DDR4 работает стабильно, без сбоев.
Достоинства:
Отличный выбор для домашнего ПК!
Недостатки:
нет
Комментарий:
Собрал компьютер для работы и игр - процессор справляется на ура! Шести ядер хватает для любых задач, даже при рендеринге видео не тормозит. Теплоотвод нормальный, с хорошим кулером температура в пределах нормы. Особенно порадовала поддержка PCIe 4.0.
Отзывы о товаре Процессор Intel Core i5-11400 Tray (CM8070804497015SRKP0) OEM
Достоинства:
При сборке проблем не возникло, все контакты на месте.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Купил для домашнего компьютера - соотношение цена/производительность просто отличное. В повседневных задачах работает тихо, не нагружает систему охлаждения.
Достоинства:
Мощный процессор для игр
Недостатки:
Не нашел
Комментарий:
Собрал игровой компьютер - процессор тянет все современные игры на максимальных настройках. В синтетических тестах показывает отличные результаты. Интегрированная графика помогает при первичной настройке системы.
Достоинства:
Идеально для офиса!
Недостатки:
нет
Комментарий:
Использую в рабочих станциях - производительность отличная для офисных задач. Многозадачность на высоте, все программы открываются мгновенно. Энергоэффективность радует - ПК работает целый день без перегрева. За свои деньги - просто находка!
Достоинства:
Надежное решение для стриминга
Недостатки:
Не нашла
Комментарий:
Использую для стримов - процессор отлично справляется с кодированием видео в реальном времени. При одновременной игре и стриме не проседает. Поддержка DDR4 работает стабильно, без сбоев.
Достоинства:
Отличный выбор для домашнего ПК!
Недостатки:
нет
Комментарий:
Собрал компьютер для работы и игр - процессор справляется на ура! Шести ядер хватает для любых задач, даже при рендеринге видео не тормозит. Теплоотвод нормальный, с хорошим кулером температура в пределах нормы. Особенно порадовала поддержка PCIe 4.0.