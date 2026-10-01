Процессор Intel Core i5 14400 Soc-1700 OEM (CM8071505093012)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Intel Raptor Lake
Количество ядер
10
Количество потоков
16
Объем кэша L3
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 648808
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Intel Raptor Lake
Количество ядер
10
Количество потоков
16
Объем кэша L2
12
Объем кэша L3
20
Максимальный объем памяти
192
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 730
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х4
Вес, г.
50
Описание товара Процессор Intel Core i5 14400 Soc-1700 OEM (CM8071505093012)
Процессор Intel Core i5-14400 — это мощный и эффективный процессор для вашего компьютера, разработанный на основе новейшей архитектуры Intel. Он идеально подойдет для геймеров, создателей контента и других пользователей, которым нужен надежный и производительный процессор.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: Intel i5, Intel 14-го поколения, Intel игровые, Игровые, LGA 1700, 10 ядерные, С встроенной графикой
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 15 740 руб.3935 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 5 5600GT AM4 (100-000001488) OEM
-
В наличииЦена 15 940 руб.3985 руб. в СплитПроцессор Intel Core i5-14400 S1700 OEM 2.5G CM8071504821112 S R...
-
В наличииЦена 16 170 руб.4043 руб. в СплитПроцессор Intel Core i5 10500 S1200 OEM (CM8070104290511 S RH3A)
-
В наличииЦена 16 200 руб.4050 руб. в СплитПроцессор Intel Core I5-12600KF S1700 OEM (CM8071504555228 S RL4...
-
В наличииЦена 16 200 руб.4050 руб. в СплитПроцессор Intel Core i5-13400 S1700 OEM (CM8071504821106)
-
В наличииЦена 16 360 руб.4090 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 5 5500GT AM4 (100-000001489) OEM
-
В наличииЦена 16 460 руб.4115 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 5 9600X OEM (100-000001405)
-
В наличииЦена 16 820 руб.4205 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 5 9500F Soc-AM5 3.8GHz OEM
-
В наличииЦена 16 990 руб.4248 руб. в СплитПроцессор Intel Core i5-9500 Soc-1151v2 3GHz OEM
-
В наличииЦена 17 150 руб.4288 руб. в СплитПроцессор AMD RYZEN 5 7600 OEM (100-000001015)
-
В наличииЦена 17 600 руб.4400 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 7 7700 OEM 100-000000592 AM5, 4.5-5.4GHz, 8 ...
-
В наличииЦена 18 950 руб.4738 руб. в СплитПроцессор Intel Core ULTRA 5 245K S1851 Tray (AT807680640F)
Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Intel Raptor Lake
Количество ядер
10
Количество потоков
16
Объем кэша L2
12
Объем кэша L3
20
Максимальный объем памяти
192
Развернуть
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 730
Страна производитель
Китай
Процессор Intel Core i5-14400 — это мощный и эффективный процессор для вашего компьютера, разработанный на основе новейшей архитектуры Intel. Он идеально подойдет для геймеров, создателей контента и других пользователей, которым нужен надежный и производительный процессор.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: Intel i5, Intel 14-го поколения, Intel игровые, Игровые, LGA 1700, 10 ядерные, С встроенной графикой
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: Intel i5, Intel 14-го поколения, Intel игровые, Игровые, LGA 1700, 10 ядерные, С встроенной графикой
Процессор Intel Core i5 14400 Soc-1700 OEM (CM8071505093012) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Процессор Intel Core i5 14400 Soc-1700 OEM (CM8071505093012)