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Процессор Intel Core i5 14400 Soc-1700 OEM (CM8071505093012) купить с доставкой в Москве
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Процессор Intel Core i5 14400 Soc-1700 OEM (CM8071505093012)

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Процессор Intel Core i5 14400 Soc-1700 OEM (CM8071505093012)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Intel Raptor Lake
Количество ядер
10
Количество потоков
16
Объем кэша L3
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 648808
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Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Intel Raptor Lake
Количество ядер
10
Количество потоков
16
Объем кэша L2
12
Объем кэша L3
20
Максимальный объем памяти
192
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 730
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х4
Вес, г.
50

Описание товара Процессор Intel Core i5 14400 Soc-1700 OEM (CM8071505093012)

Процессор Intel Core i5-14400 — это мощный и эффективный процессор для вашего компьютера, разработанный на основе новейшей архитектуры Intel. Он идеально подойдет для геймеров, создателей контента и других пользователей, которым нужен надежный и производительный процессор.

Отзывы о товаре Процессор Intel Core i5 14400 Soc-1700 OEM (CM8071505093012)




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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Intel Raptor Lake
Количество ядер
10
Количество потоков
16
Объем кэша L2
12
Объем кэша L3
20
Максимальный объем памяти
192
Развернуть
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 730
Страна производитель
Китай
Описание
Процессор Intel Core i5-14400 — это мощный и эффективный процессор для вашего компьютера, разработанный на основе новейшей архитектуры Intel. Он идеально подойдет для геймеров, создателей контента и других пользователей, которым нужен надежный и производительный процессор.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Процессор Intel Core i5 14400 Soc-1700 OEM (CM8071505093012) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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