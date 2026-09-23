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Процессор AMD EPYC 7343 tray (100-000000338) купить с доставкой в Москве
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Процессор AMD EPYC 7343 tray (100-000000338)

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Процессор AMD EPYC 7343 tray (100-000000338) - фото 1
Процессор AMD EPYC 7343 tray (100-000000338) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD EPYC
Socket
SP3
Техпроцесс
7
Ядро
Milan
Количество ядер
16
Количество потоков
32
Объем кэша L3
128
Тактовая частота
3.2
  • Процессор AMD EPYC 7343 tray (100-000000338) - фото 1
  • Процессор AMD EPYC 7343 tray (100-000000338) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
66 990 руб. 
Начислим 1072 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 615477
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Процессор AMD EPYC 7343 tray (100-000000338)
66 990 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD EPYC
Socket
SP3
Техпроцесс
7
Ядро
Milan
Количество ядер
16
Количество потоков
32
Объем кэша L2
8
Объем кэша L3
128
Тактовая частота
3.2
Тип памяти
DDR4
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х1
Вес, г.
200

Описание товара Процессор AMD EPYC 7343 tray (100-000000338)

Количество ядер - 16, производится по 7 нм техпроцессу, архитектура Milan. Благодаря технологии SMT, количество потоков 32, что увеличивает производительность многопоточных приложений и игр.



Теги товара: 16 ядерные

Отзывы о товаре Процессор AMD EPYC 7343 tray (100-000000338)




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Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD EPYC
Socket
SP3
Техпроцесс
7
Ядро
Milan
Количество ядер
16
Количество потоков
32
Объем кэша L2
8
Объем кэша L3
128
Тактовая частота
3.2
Тип памяти
DDR4
Развернуть
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Количество ядер - 16, производится по 7 нм техпроцессу, архитектура Milan. Благодаря технологии SMT, количество потоков 32, что увеличивает производительность многопоточных приложений и игр.


Теги товара: 16 ядерные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Процессор AMD EPYC 7343 tray (100-000000338) - данный товар вы можете купить по цене 66990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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