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Процессор AMD EPYC 7543 (100-000000345) OEM купить с доставкой в Москве
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Процессор AMD EPYC 7543 (100-000000345) OEM

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Процессор AMD EPYC 7543 (100-000000345) OEM
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD EPYC
Модель
7543
Socket
SP3
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Milan
Количество ядер
32
Количество потоков
64
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
73 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 492128
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Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD EPYC
Модель
7543
Socket
SP3
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Milan
Количество ядер
32
Количество потоков
64
Объем кэша L3
256
Тактовая частота
2.8
Частота процессора в режиме Turbo
3.7
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
4096
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
4х4х1
Вес, г.
300

Описание товара Процессор AMD EPYC 7543 (100-000000345) OEM

Процессоры AMD из серии EPYC представляют собой мощные решения для серверных и высокопроизводительных вычислений. Одним из таких представителей является модель, оснащенная 32 ядрами, обеспечивающими широкие возможности параллельной обработки данных. Базовая тактовая частота процессора составляет 2,8 ГГц, но при необходимости, благодаря технологии Turbo, она может увеличиваться до 3,7 ГГц, что обеспечивает высокую производительность при выполнении ресурсоемких задач. Данный процессор поддерживает тип памяти DDR4 и рассчитан на максимально поддерживаемый объем памяти в 4096 ГБ, что позволяет обрабатывать большие объемы данных и эффективно справляться с задачами, связанными с интенсивной загрузкой памяти. Процессор основан на ядре Milan, которое является частью новейшего поколения архитектуры AMD, предоставляя улучшенную производительность и энергоэффективность. Этот процессор совместим с разъемом Socket SP3, который обеспечивает надежное соединение и оптимальную передачу данных. Все эти характеристики делают его отличным выбором для использования на предприятиях и в центрах обработки данных, где важны надежность и высокая производительность.

Отзывы о товаре Процессор AMD EPYC 7543 (100-000000345) OEM




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Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD EPYC
Модель
7543
Socket
SP3
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Milan
Количество ядер
32
Количество потоков
64
Объем кэша L3
256
Тактовая частота
2.8
Развернуть
Частота процессора в режиме Turbo
3.7
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
4096
Страна производитель
Китай
Описание
Процессоры AMD из серии EPYC представляют собой мощные решения для серверных и высокопроизводительных вычислений. Одним из таких представителей является модель, оснащенная 32 ядрами, обеспечивающими широкие возможности параллельной обработки данных. Базовая тактовая частота процессора составляет 2,8 ГГц, но при необходимости, благодаря технологии Turbo, она может увеличиваться до 3,7 ГГц, что обеспечивает высокую производительность при выполнении ресурсоемких задач. Данный процессор поддерживает тип памяти DDR4 и рассчитан на максимально поддерживаемый объем памяти в 4096 ГБ, что позволяет обрабатывать большие объемы данных и эффективно справляться с задачами, связанными с интенсивной загрузкой памяти. Процессор основан на ядре Milan, которое является частью новейшего поколения архитектуры AMD, предоставляя улучшенную производительность и энергоэффективность. Этот процессор совместим с разъемом Socket SP3, который обеспечивает надежное соединение и оптимальную передачу данных. Все эти характеристики делают его отличным выбором для использования на предприятиях и в центрах обработки данных, где важны надежность и высокая производительность.
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