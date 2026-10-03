Процессор AMD EPYC 9554 OEM (100-000000790)
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Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD EPYC
Socket
SP3
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
5
Ядро
Genoa
Количество ядер
64
Количество потоков
128
Объем кэша L3
256
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
380 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 633090
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD EPYC
Socket
SP3
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
5
Ядро
Genoa
Количество ядер
64
Количество потоков
128
Объем кэша L3
256
Тактовая частота
3.1
Тип памяти
DDR5
Максимальный объем памяти
6144
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
4х4х1
Вес, г.
100
Описание товара Процессор AMD EPYC 9554 OEM (100-000000790)
EPYC 9554 - это процессор от компании AMD, который имеет 64 ядра и 128 потоков. Базовая частота процессора составляет 3.1 ГГц, а турбо-частота - до 3.75 ГГц. Процессор оснащен кэш-памятью третьего уровня объемом 256 Мб и работает с оперативной памятью DDR5 с частотой 4800 МГц. Процессор выполнен в двухсокетной конфигурации (2S), что позволяет использовать его в высокопроизводительных серверах и дата-центрах. Энергопотребление процессора составляет от 360 до 400 Вт в зависимости от нагрузки.
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Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD EPYC
Socket
SP3
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
5
Ядро
Genoa
Количество ядер
64
Количество потоков
128
Объем кэша L3
256
Тактовая частота
3.1
Тип памяти
DDR5
Развернуть
Максимальный объем памяти
6144
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
EPYC 9554 - это процессор от компании AMD, который имеет 64 ядра и 128 потоков. Базовая частота процессора составляет 3.1 ГГц, а турбо-частота - до 3.75 ГГц. Процессор оснащен кэш-памятью третьего уровня объемом 256 Мб и работает с оперативной памятью DDR5 с частотой 4800 МГц. Процессор выполнен в двухсокетной конфигурации (2S), что позволяет использовать его в высокопроизводительных серверах и дата-центрах. Энергопотребление процессора составляет от 360 до 400 Вт в зависимости от нагрузки.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
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