Процессор Intel Core i9-14900KS Soc-1700 3.2GHz OEM
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Процессор Intel Core i9-14900KS Soc-1700 3.2GHz OEM
**Процессор Intel Core i9-14900KS OEM** Процессор Intel Core i9-14900KS — это мощный и производительный компонент, который станет отличным выбором для тех, кто ищет максимальную производительность. Он относится к семейству Raptor Lake и использует архитектуру Intel 7. **Основные характеристики:** * Количество ядер: 24 (16 эффективных ядер и 8 производительных ядер). * Базовая частота эффективных ядер: 2,40 ГГц. * Базовая частота производительных ядер: 3,20 ГГц. * Максимальная частота в режиме Turbo: 6,20 ГГц. * Графика: UHD 770. * Кэш-память L2: 32 Мб. * Общий объём кэш-памяти: 36 Мб. * Базовый TDP: 150 Вт. * Максимальный TDP в режиме Turbo: 253 Вт. * Сокет: S1700. Этот процессор идеально подойдёт для самых требовательных задач, таких как игры, видеомонтаж, 3D-моделирование и другие ресурсоёмкие приложения. Он обеспечивает высокую производительность и позволяет работать с большими объёмами данных без задержек. Обратите внимание, что данный процессор поставляется без кулера, поэтому вам потребуется выбрать подходящий кулер отдельно.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: Intel i9, Intel игровые, Игровые, LGA 1700, С встроенной графикой
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 69 950 руб.17488 руб. в СплитПроцессор AMD AMD EPYC (Twenty-Four Core) Model 7413 OEM
-
В наличииЦена 115 370 руб.28843 руб. в СплитПроцессор Gigabyte 74F3 (100-000000317)
-
В наличииЦена 143 120 руб.35780 руб. в СплитПроцессор AMD EPYC 75F3 (100-000000313)
-
В наличииЦена 323 100 руб.80775 руб. в СплитПроцессор Ryzen X24 Threadripper PRO 9965WX sTR5 350W 4200 100-...
-
В наличииЦена 566 945 руб.141737 руб. в СплитПроцессор AMD EPYC 9965 Soc-SP5 2.25GHz OEM
-
В наличииЦена 639 320 руб.159830 руб. в СплитПроцессор Ryzen X64 Threadripper PRO 7985WX sTR5 350W 3200 100-0...
-
В наличииЦена 669 907 руб.167477 руб. в СплитПроцессор AMD EPYC 9845 Soc-SP5 2.1GHz OEM
-
В наличииЦена 1 249 050 руб.312263 руб. в СплитПроцессор Ryzen X96 Threadripper PRO 9995WX sTR5 350W 2500 100-0...
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: Intel i9, Intel игровые, Игровые, LGA 1700, С встроенной графикой
Отзывы о товаре Процессор Intel Core i9-14900KS Soc-1700 3.2GHz OEM