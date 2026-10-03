Процессор AMD EPYC 9654 OEM (100-000000789)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Процессор AMD EPYC 9654 OEM (100-000000789)
Центральный Процессор AMD EPYC 9654 96 Cores, 192 Threads, 2.4/3.7GHz, 384M, DDR5-4800, 2S, 360/400W OEM. AMD EPYC 9654 - это мощный процессор, предназначенный для использования в серверах и дата-центрах. Он имеет 96 ядер, что позволяет обрабатывать большое количество параллельных задач, и 192 потока, которые улучшают производительность при использовании многопоточных приложений. Процессор работает на базовой частоте 2.4 ГГц и может разгоняться до 3.7 ГГц. Объем кэш-памяти 3-го уровня составляет 384 Мб, что обеспечивает быстрое обращение к часто используемым данным. Процессор поддерживает память DDR5 с тактовой частотой до 4800 МГц, что обеспечивает высокую пропускную способность памяти. Процессор имеет TDP (требуемая мощность системы) 360 Вт при стандартном и 400 Вт при пиковом режиме, что говорит о его энергоэффективности и возможности использовать его в различных конфигурациях. OEM версия означает, что процессор поставляется без кулера, что дает возможность пользователю выбрать подходящий кулер для своего сервера или системы.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Отзывы о товаре Процессор AMD EPYC 9654 OEM (100-000000789)