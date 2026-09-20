Процессор Intel Core I9-12900K S1700 OEM (CM8071504549230 S RL4H)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i9
Модель
12900K
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Alder Lake
Количество ядер
16
Количество потоков
24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 190 руб.
В наличии
Код товара: 505792
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
33 190 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i9
Модель
12900K
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Alder Lake
Количество ядер
16
Количество потоков
24
Объем кэша L2
14
Объем кэша L3
30
Тактовая частота
3.2
Тип памяти
DDR4, DDR5
Максимальный объем памяти
256
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 770
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х2
Вес, г.
50
Описание товара Процессор Intel Core I9-12900K S1700 OEM (CM8071504549230 S RL4H)
Многозадачность и эффективность - вот что может обеспечить процессор Intel Original Core i9 12900K Soc-1700 пользователям. Здесь эффективно взаимодействуют высокопроизводительные (Performance) и энергоэффективные (Efficient) ядра - по 8 ядер каждого вида. Для их плодотворного взаимодействия с операционной системой в аппаратное обеспечение интегрирована технология Intel Thread Director.
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Теги товара: Intel i9, Intel 12-го поколения, Intel игровые, Игровые, LGA 1700, 16 ядерные, С встроенной графикой
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Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i9
Модель
12900K
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Alder Lake
Количество ядер
16
Количество потоков
24
Объем кэша L2
14
Объем кэша L3
30
Развернуть
Тактовая частота
3.2
Тип памяти
DDR4, DDR5
Максимальный объем памяти
256
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 770
Страна производитель
Китай
Многозадачность и эффективность - вот что может обеспечить процессор Intel Original Core i9 12900K Soc-1700 пользователям. Здесь эффективно взаимодействуют высокопроизводительные (Performance) и энергоэффективные (Efficient) ядра - по 8 ядер каждого вида. Для их плодотворного взаимодействия с операционной системой в аппаратное обеспечение интегрирована технология Intel Thread Director.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel 10-го поколения, Intel 13-го поколения
Теги товара: Intel i9, Intel 12-го поколения, Intel игровые, Игровые, LGA 1700, 16 ядерные, С встроенной графикой
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel 10-го поколения, Intel 13-го поколения
Теги товара: Intel i9, Intel 12-го поколения, Intel игровые, Игровые, LGA 1700, 16 ядерные, С встроенной графикой
Процессор Intel Core I9-12900K S1700 OEM (CM8071504549230 S RL4H) - купить по цене 33190 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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