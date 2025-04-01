Процессор AMD Ryzen 7 7700X AM5 (100-000000591) OEM
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Процессор AMD Ryzen 7 7700X AM5 (100-000000591) OEM
Для кого и под какие задачи
Процессор AMD Ryzen 7 7700X создан для энтузиастов и опытных сборщиков, стремящихся к максимальной производительности в играх и производительных задачах без переплаты за топовые модели. Этот 8-ядерный чип на архитектуре Zen 4 идеально справляется с требовательными играми в разрешении Full HD и QHD, параллельной работой в браузере и приложениях для общения, а также с рендерингом, программированием и монтажом видео для контент-мейкеров. Установить его можно на новую платформу AM5, выбрав материнскую плату с чипсетами B650, B650E, X670 или X670E, что открывает путь к технологиям будущего.
Архитектура, ядра и частоты
В основе Ryzen 7 7700X лежит передовая 5-нм архитектура AMD Zen 4, обеспечивающая значительный прирост производительности на ватт по сравнению с предыдущим поколением. Конфигурация из 8 физических ядер и 16 потоков обработки отлично балансирует между высокой частотой для игр и мощной многопоточностью для рабочих нагрузок. Базовая частота процессора составляет 4.5 ГГц, а в режиме автоматического разгона Precision Boost он способен достигать 5.4 ГГц, обеспечивая рекордную single-thread производительность. Общий объем кэш-памяти третьего уровня (L3) в 32 МБ и увеличенный кэш L2 ускоряют обработку игровых и вычислительных данных.
Кэш, память и контроллеры
Контроллер памяти Ryzen 7 7700X поддерживает только современный стандарт DDR5, работающий в двухканальном режиме, с официальной частотой до 5200 МТ/с, хотя на практике совместимые материнские платы позволяют использовать значительно более высокие частоты с поддержкой технологии AMD EXPO. Для подключения высокоскоростных компонентов процессор предоставляет 24 линии PCI Express 5.0: 16 линий выделено под видеокарту, а 4 линии - под накопители NVMe SSD, что вдвое увеличивает потенциальную пропускную способность для следующего поколения GPU и дисков. Встроенная графика RDNA 2, хоть и с двумя вычислительными единицами, присутствует для базового вывода изображения и решения служебных задач.
TDP, питание и разгон
Номинальный теплопакет (TDP) процессора заявлен на уровне 105 Вт, что указывает на достаточно высокое энергопотребление под серьёзной нагрузкой, требующее эффективной системы охлаждения - рекомендуется башенный кулер с тепловыми трубками или СЖО начального уровня. Для стабильной работы, особенно при разгоне, важна материнская плата с качественной цепью питания (VRM). Процессор имеет разблокированный множитель (серия X), предоставляя полную свободу для ручного разгона через BIOS материнской платы, что позволяет опытным пользователям выжать дополнительную производительность.
Интегрированная графика и доп. функции
Встроенное графическое ядро AMD Radeon Graphics основано на архитектуре RDNA 2 и предназначено не для игр, а для обеспечения видеовыхода в сборках без дискретной видеокарты, аппаратного декодирования видеоформатов и работы с несколькими мониторами. Процессор поддерживает ключевые современные технологии, такие как Smart Access Memory (Resizable BAR) для повышения FPS в паре с видеокартами AMD Radeon, аппаратное кодирование и декодирование AV1 для стримеров, а также набор инструкций AVX-512 для ускорения специализированных вычислений.
Нюансы перед покупкой
Перед покупкой Ryzen 7 7700X необходимо убедиться, что выбранная материнская плата на сокете AM5 имеет актуальную версию BIOS для гарантированной совместимости с процессорами серии 7000. Учитывайте, что переход на платформу AM5 означает обязательную покупку оперативной памяти стандарта DDR5, что увеличивает бюджет сборки. Для раскрытия полного потенциала чипа в разгоне и под долговременной нагрузкой критически важен не только хороший кулер, но и корпус с эффективной вентиляцией. После сборки рекомендуется провести стресс-тесты системы для проверки стабильности работы и температурного режима.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения, Intel 13-го поколения
Теги товара: AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 7000, AMD игровые, Игровые, AM5, 8 ядерные, С встроенной графикой, С разблокированным множителем
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 19 070 руб.4768 руб. в СплитПроцессор Intel Core ULTRA 5 245K S1851 Tray (AT807680640F)
-
В наличииЦена 19 200 руб.4800 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 7 5700G TRAY (100-000000263)
-
В наличииЦена 21 840 руб.5460 руб. в СплитПроцессор Intel Core i7 6700 OEM (CM8066201920103)
-
В наличииЦена 22 370 руб. 34 160 руб.5593 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen R7 9700X OEM (100-000001404)
-
В наличииЦена 22 420 руб.5605 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 7 5800X (100-000000063) OEM
-
В наличииЦена 22 770 руб.5693 руб. в СплитПроцессор Intel Core I5-13600KF S1700 OEM (CM8071504821006IN)
-
В наличииЦена 23 030 руб.5758 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 7 8700G AM5 (100-000001236) OEM
-
В наличииЦена 23 520 руб.5880 руб. в СплитПроцессор Intel Core Ultra 5 250K Plus S1851 OEM AT807683B9B4886...
-
В наличииЦена 23 750 руб.5938 руб. в СплитПроцессор Intel Core I5-12600K S1700 OEM (CM8071504555227 S RL4T...
-
В наличииЦена 25 130 руб.6283 руб. в СплитПроцессор Intel Core i5 13500 Soc-1700 OEM [CM8071505093101]
-
В наличииЦена 25 650 руб.6413 руб. в СплитПроцессор Intel Core i5 14600KF Soc-1700 (CM8071504821014) OEM
-
В наличииЦена 25 776 руб.6444 руб. в СплитПроцессор Intel Xeon E5-2609 v4 Soc-2011-3 1.7GHz OEM
Для кого и под какие задачи
Процессор AMD Ryzen 7 7700X создан для энтузиастов и опытных сборщиков, стремящихся к максимальной производительности в играх и производительных задачах без переплаты за топовые модели. Этот 8-ядерный чип на архитектуре Zen 4 идеально справляется с требовательными играми в разрешении Full HD и QHD, параллельной работой в браузере и приложениях для общения, а также с рендерингом, программированием и монтажом видео для контент-мейкеров. Установить его можно на новую платформу AM5, выбрав материнскую плату с чипсетами B650, B650E, X670 или X670E, что открывает путь к технологиям будущего.
Архитектура, ядра и частоты
В основе Ryzen 7 7700X лежит передовая 5-нм архитектура AMD Zen 4, обеспечивающая значительный прирост производительности на ватт по сравнению с предыдущим поколением. Конфигурация из 8 физических ядер и 16 потоков обработки отлично балансирует между высокой частотой для игр и мощной многопоточностью для рабочих нагрузок. Базовая частота процессора составляет 4.5 ГГц, а в режиме автоматического разгона Precision Boost он способен достигать 5.4 ГГц, обеспечивая рекордную single-thread производительность. Общий объем кэш-памяти третьего уровня (L3) в 32 МБ и увеличенный кэш L2 ускоряют обработку игровых и вычислительных данных.
Кэш, память и контроллеры
Контроллер памяти Ryzen 7 7700X поддерживает только современный стандарт DDR5, работающий в двухканальном режиме, с официальной частотой до 5200 МТ/с, хотя на практике совместимые материнские платы позволяют использовать значительно более высокие частоты с поддержкой технологии AMD EXPO. Для подключения высокоскоростных компонентов процессор предоставляет 24 линии PCI Express 5.0: 16 линий выделено под видеокарту, а 4 линии - под накопители NVMe SSD, что вдвое увеличивает потенциальную пропускную способность для следующего поколения GPU и дисков. Встроенная графика RDNA 2, хоть и с двумя вычислительными единицами, присутствует для базового вывода изображения и решения служебных задач.
TDP, питание и разгон
Номинальный теплопакет (TDP) процессора заявлен на уровне 105 Вт, что указывает на достаточно высокое энергопотребление под серьёзной нагрузкой, требующее эффективной системы охлаждения - рекомендуется башенный кулер с тепловыми трубками или СЖО начального уровня. Для стабильной работы, особенно при разгоне, важна материнская плата с качественной цепью питания (VRM). Процессор имеет разблокированный множитель (серия X), предоставляя полную свободу для ручного разгона через BIOS материнской платы, что позволяет опытным пользователям выжать дополнительную производительность.
Интегрированная графика и доп. функции
Встроенное графическое ядро AMD Radeon Graphics основано на архитектуре RDNA 2 и предназначено не для игр, а для обеспечения видеовыхода в сборках без дискретной видеокарты, аппаратного декодирования видеоформатов и работы с несколькими мониторами. Процессор поддерживает ключевые современные технологии, такие как Smart Access Memory (Resizable BAR) для повышения FPS в паре с видеокартами AMD Radeon, аппаратное кодирование и декодирование AV1 для стримеров, а также набор инструкций AVX-512 для ускорения специализированных вычислений.
Нюансы перед покупкой
Перед покупкой Ryzen 7 7700X необходимо убедиться, что выбранная материнская плата на сокете AM5 имеет актуальную версию BIOS для гарантированной совместимости с процессорами серии 7000. Учитывайте, что переход на платформу AM5 означает обязательную покупку оперативной памяти стандарта DDR5, что увеличивает бюджет сборки. Для раскрытия полного потенциала чипа в разгоне и под долговременной нагрузкой критически важен не только хороший кулер, но и корпус с эффективной вентиляцией. После сборки рекомендуется провести стресс-тесты системы для проверки стабильности работы и температурного режима.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения, Intel 13-го поколения
Теги товара: AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 7000, AMD игровые, Игровые, AM5, 8 ядерные, С встроенной графикой, С разблокированным множителем
Достоинства:
Комментарий:
Процессор хороший, но пришел в упаковке очень странной, обмотан был резинкой на куске пластика... Процессор был разогнан и выдавал 5.2 ггц, и грелся в играх до 95 градусов. Через биос убрал разгон и процессор стал работать на 4.5 ггц, но греться стал на 65 градусов. Очень довольны, если не учитывать коробку) К сожалению фото не сделал, да и процессор уже стоит, поэтому не могу ничего другого прикрепить. Сам процессор пришел целый и хороший
Достоинства:
Комментарий:
Установили,всё работает отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший проц. Доставка немного задержалась.
Достоинства:
Комментарий:
Пока всё отлично. Собрали компьютер, работает прекрасно. Единственное, немного смутила «упаковка». На фото видно. После заказа забирали из пункта выдачи Ситилинк.
Достоинства:
Хороший проц, от AMD, конечно не дотягивает до 7800x3d. Но показатель хороший
Брал в связку с материнкой MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI и видеокартой MSI GeForce RTX 4070 Ti GAMING X TRIO
Полет нормальный, но нужен андервольтинг. Благо есть достойное ПО Ryzen master, которое вполне адекватно оптимизирует процессор.
Недостатки:
Заводские высокие температуры, но проблема решается оптимизацией проца через ПО Ryzen master
Комментарий:
Хороший проц, с зазором на будущее, т.к. на свежем сокете am5.
Отзывы о товаре Процессор AMD Ryzen 7 7700X AM5 (100-000000591) OEM
Достоинства:
Комментарий:
Процессор хороший, но пришел в упаковке очень странной, обмотан был резинкой на куске пластика... Процессор был разогнан и выдавал 5.2 ггц, и грелся в играх до 95 градусов. Через биос убрал разгон и процессор стал работать на 4.5 ггц, но греться стал на 65 градусов. Очень довольны, если не учитывать коробку) К сожалению фото не сделал, да и процессор уже стоит, поэтому не могу ничего другого прикрепить. Сам процессор пришел целый и хороший
Достоинства:
Комментарий:
Установили,всё работает отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший проц. Доставка немного задержалась.
Достоинства:
Комментарий:
Пока всё отлично. Собрали компьютер, работает прекрасно. Единственное, немного смутила «упаковка». На фото видно. После заказа забирали из пункта выдачи Ситилинк.
Достоинства:
Хороший проц, от AMD, конечно не дотягивает до 7800x3d. Но показатель хороший
Брал в связку с материнкой MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI и видеокартой MSI GeForce RTX 4070 Ti GAMING X TRIO
Полет нормальный, но нужен андервольтинг. Благо есть достойное ПО Ryzen master, которое вполне адекватно оптимизирует процессор.
Недостатки:
Заводские высокие температуры, но проблема решается оптимизацией проца через ПО Ryzen master
Комментарий:
Хороший проц, с зазором на будущее, т.к. на свежем сокете am5.