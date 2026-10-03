Процессор Intel Core I7-10700 (CM8070104282327 S RH6Y) OEM
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Характеристики
Тип товара
Процессор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 470 руб.
В наличии
Код товара: 350843
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
26 470 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Процессор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х12х5
Вес, г.
80
Описание товара Процессор Intel Core I7-10700 (CM8070104282327 S RH6Y) OEM
Intel Core i7-10700 выпускается по нормам 14-нм техпроцесса. Тактовая частота процессора составляет 2.9 ГГц, которую можно увеличить до 4.8 ГГц при задействовании режима Turbo Boost. Объем кэш-памяти 3 уровня равен 16 МБ.?Встроенная графика представлена ядром Intel UHD Graphics 630.
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Теги товара: Intel 10-го поколения
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Intel Core i7-10700 выпускается по нормам 14-нм техпроцесса. Тактовая частота процессора составляет 2.9 ГГц, которую можно увеличить до 4.8 ГГц при задействовании режима Turbo Boost. Объем кэш-памяти 3 уровня равен 16 МБ.?Встроенная графика представлена ядром Intel UHD Graphics 630.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 12-го поколения
Теги товара: Intel 10-го поколения
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 12-го поколения
Теги товара: Intel 10-го поколения
Процессор Intel Core I7-10700 (CM8070104282327 S RH6Y) OEM - данный товар вы можете купить по цене 26470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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