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Процессор AMD Ryzen 7 8700G AM5 (100-000001236) OEM купить с доставкой в Москве
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Процессор AMD Ryzen 7 8700G AM5 (100-000001236) OEM

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Процессор AMD Ryzen 7 8700G AM5 (100-000001236) OEM
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Socket
AM5
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
4
Ядро
AMD Phoenix
Количество ядер
8
Количество потоков
16
Объем кэша L3
16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 030 руб. 
Начислим 369 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 655181
Доставка в Москве
Загружаем...
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Процессор AMD Ryzen 7 8700G AM5 (100-000001236) OEM
23 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Socket
AM5
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
4
Ядро
AMD Phoenix
Количество ядер
8
Количество потоков
16
Объем кэша L2
8
Объем кэша L3
16
Тактовая частота
4.2
Тип памяти
DDR5
Максимальный объем памяти
256
Максимальная рабочая температура
95
Интегрированное графическое ядро
AMD Radeon 780M
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
2х2х1
Вес, г.
50

Описание товара Процессор AMD Ryzen 7 8700G AM5 (100-000001236) OEM

Процессор AMD Ryzen 7 8700G AM5 (100-000001236) OEM

Для кого и под какие задачи

Этот процессор станет отличным решением для пользователей, которые хотят собрать компактную, универсальную и производительную систему без обязательной установки дискретной видеокарты. Благодаря мощной интегрированной графике Radeon 780M, он идеально подходит для офисных задач, медиацентра, облачного гейминга, а также для нетребовательных киберспортивных игр в Full HD на средних настройках. Установленный на новейший сокет AM5, он совместим с материнскими платами на чипсетах B650, B650E, X670 и X670E, открывая путь к современным технологиям DDR5 и PCIe 5.0.

Архитектура, ядра и частоты

В основе Ryzen 7 8700G лежит гибридная архитектура AMD Zen 4, изготовленная по 4-нм техпроцессу. Процессор объединяет 8 мощных производительных ядер и 16 потоков для эффективной многозадачности. Базовая частота составляет 4.2 ГГц, а в режиме автоматического разгона Boost она способна достигать 5.1 ГГц, обеспечивая высокую однопоточную производительность, критичную для многих приложений и игр. Общий объем интеллектуального кэша L3 достигает 16 МБ, что ускоряет обработку повторяющихся данных.

Кэш, память и контроллеры

Контроллер памяти Ryzen 7 8700G поддерживает только современный стандарт DDR5 в двухканальном режиме, с официальной максимальной частотой до 5200 МГц (в режиме разгона - значительно выше), что положительно сказывается на общей отзывчивости системы и производительности встроенного графического ядра. Процессор оснащен 24 линиями PCIe 5.0, из которых 16 выделено под графический ускоритель, а 4 - под сверхскоростные накопители NVMe. Это гарантирует высокую пропускную способность для будущих видеокарт и SSD.

TDP, питание и разгон

Номинальный тепловой пакет (TDP) процессора составляет 65 Вт, что указывает на его энергоэффективность и умеренные требования к системе охлаждения. Для стабильной работы потребуется качественный боксовый кулер или недорогая башенная модель. Процессор имеет разблокированный множитель, что позволяет опытным пользователям проводить тонкий разгон как CPU, так и встроенного графического ядра через Precision Boost Overdrive или ручные настройки в BIOS совместимой материнской платы.

Интегрированная графика и доп. функции

Ключевая особенность этой модели - интегрированная графика AMD Radeon 780M на архитектуре RDNA 3. С 12 вычислительными блоками она демонстрирует производительность на уровне начальных дискретных решений, поддерживает технологии AMD FidelityFX Super Resolution и имеет видеодекодер AV1. Набор технологий также включает поддержку Resizable BAR для повышения производительности в играх при использовании внешней видеокарты, а также встроенный AI-ускоритель AMD Ryzen AI для оптимизации задач в поддерживаемых приложениях.

Нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что выбранная материнская плата на сокете AM5 имеет актуальную версию BIOS для гарантированной совместимости с процессорами серии G. Для раскрытия потенциала встроенной графики критически важна установка высокоскоростной оперативной памяти DDR5 (рекомендуется от 6000 МГц). Данная OEM-версия поставляется без штатного кулера, поэтому необходимо отдельно приобрести совместимую систему охлаждения. После сборки системы рекомендуется установить актуальные драйверы с официального сайта AMD.

Отзывы о товаре Процессор AMD Ryzen 7 8700G AM5 (100-000001236) OEM




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Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Socket
AM5
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
4
Ядро
AMD Phoenix
Количество ядер
8
Количество потоков
16
Объем кэша L2
8
Объем кэша L3
16
Тактовая частота
4.2
Развернуть
Тип памяти
DDR5
Максимальный объем памяти
256
Максимальная рабочая температура
95
Интегрированное графическое ядро
AMD Radeon 780M
Страна производитель
Китай
Описание

Процессор AMD Ryzen 7 8700G AM5 (100-000001236) OEM

Для кого и под какие задачи

Этот процессор станет отличным решением для пользователей, которые хотят собрать компактную, универсальную и производительную систему без обязательной установки дискретной видеокарты. Благодаря мощной интегрированной графике Radeon 780M, он идеально подходит для офисных задач, медиацентра, облачного гейминга, а также для нетребовательных киберспортивных игр в Full HD на средних настройках. Установленный на новейший сокет AM5, он совместим с материнскими платами на чипсетах B650, B650E, X670 и X670E, открывая путь к современным технологиям DDR5 и PCIe 5.0.

Архитектура, ядра и частоты

В основе Ryzen 7 8700G лежит гибридная архитектура AMD Zen 4, изготовленная по 4-нм техпроцессу. Процессор объединяет 8 мощных производительных ядер и 16 потоков для эффективной многозадачности. Базовая частота составляет 4.2 ГГц, а в режиме автоматического разгона Boost она способна достигать 5.1 ГГц, обеспечивая высокую однопоточную производительность, критичную для многих приложений и игр. Общий объем интеллектуального кэша L3 достигает 16 МБ, что ускоряет обработку повторяющихся данных.

Кэш, память и контроллеры

Контроллер памяти Ryzen 7 8700G поддерживает только современный стандарт DDR5 в двухканальном режиме, с официальной максимальной частотой до 5200 МГц (в режиме разгона - значительно выше), что положительно сказывается на общей отзывчивости системы и производительности встроенного графического ядра. Процессор оснащен 24 линиями PCIe 5.0, из которых 16 выделено под графический ускоритель, а 4 - под сверхскоростные накопители NVMe. Это гарантирует высокую пропускную способность для будущих видеокарт и SSD.

TDP, питание и разгон

Номинальный тепловой пакет (TDP) процессора составляет 65 Вт, что указывает на его энергоэффективность и умеренные требования к системе охлаждения. Для стабильной работы потребуется качественный боксовый кулер или недорогая башенная модель. Процессор имеет разблокированный множитель, что позволяет опытным пользователям проводить тонкий разгон как CPU, так и встроенного графического ядра через Precision Boost Overdrive или ручные настройки в BIOS совместимой материнской платы.

Интегрированная графика и доп. функции

Ключевая особенность этой модели - интегрированная графика AMD Radeon 780M на архитектуре RDNA 3. С 12 вычислительными блоками она демонстрирует производительность на уровне начальных дискретных решений, поддерживает технологии AMD FidelityFX Super Resolution и имеет видеодекодер AV1. Набор технологий также включает поддержку Resizable BAR для повышения производительности в играх при использовании внешней видеокарты, а также встроенный AI-ускоритель AMD Ryzen AI для оптимизации задач в поддерживаемых приложениях.

Нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что выбранная материнская плата на сокете AM5 имеет актуальную версию BIOS для гарантированной совместимости с процессорами серии G. Для раскрытия потенциала встроенной графики критически важна установка высокоскоростной оперативной памяти DDR5 (рекомендуется от 6000 МГц). Данная OEM-версия поставляется без штатного кулера, поэтому необходимо отдельно приобрести совместимую систему охлаждения. После сборки системы рекомендуется установить актуальные драйверы с официального сайта AMD.

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Доставка
Отзывы


Процессор AMD Ryzen 7 8700G AM5 (100-000001236) OEM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 23030 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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