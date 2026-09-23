Процессор Intel Core I7-12700KF S1700 OEM (CM8071504553829 S RL4P)
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Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i7
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Alder Lake
Количество ядер
12
Количество потоков
20
Объем кэша L3
25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 140 руб.
В наличии
Код товара: 505788
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Загружаем...
27 140 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i7
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Alder Lake
Количество ядер
12
Количество потоков
20
Объем кэша L2
12
Объем кэша L3
25
Тактовая частота
5
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
3х3х1
Вес, кг.
4.31
Описание товара Процессор Intel Core I7-12700KF S1700 OEM (CM8071504553829 S RL4P)
Высокая производительность, которой располагает процессор Intel Original Core i7 12700KF Soc-1700, обеспечивается уникальной архитектурой устройства. На одном кристалле работают энергоэффективные Efficient-ядра (4 штуки) и производительные Performance-ядра (8 штук). Они позволяют распределять нагрузки должным образом.
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Теги товара: Intel i7, Intel 12-го поколения, Intel игровые, Игровые, LGA 1700, 12 ядерные
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Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i7
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Alder Lake
Количество ядер
12
Количество потоков
20
Объем кэша L2
12
Объем кэша L3
25
Тактовая частота
5
Развернуть
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Высокая производительность, которой располагает процессор Intel Original Core i7 12700KF Soc-1700, обеспечивается уникальной архитектурой устройства. На одном кристалле работают энергоэффективные Efficient-ядра (4 штуки) и производительные Performance-ядра (8 штук). Они позволяют распределять нагрузки должным образом.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 13-го поколения
Теги товара: Intel i7, Intel 12-го поколения, Intel игровые, Игровые, LGA 1700, 12 ядерные
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 13-го поколения
Теги товара: Intel i7, Intel 12-го поколения, Intel игровые, Игровые, LGA 1700, 12 ядерные
Процессор Intel Core I7-12700KF S1700 OEM (CM8071504553829 S RL4P) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 27140 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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