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Процессор Intel Core i9-12900KF (CM8071504549231SRL4J) OEM купить с доставкой в Москве
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Процессор Intel Core i9-12900KF (CM8071504549231SRL4J) OEM

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Процессор Intel Core i9-12900KF (CM8071504549231SRL4J) OEM - фото 1
Процессор Intel Core i9-12900KF (CM8071504549231SRL4J) OEM - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i9
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Alder Lake
Количество ядер
12
Количество потоков
20
Объем кэша L3
25
  • Процессор Intel Core i9-12900KF (CM8071504549231SRL4J) OEM - фото 1
  • Процессор Intel Core i9-12900KF (CM8071504549231SRL4J) OEM - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 860 руб. 
Начислим 526 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 518783
Доставка в Москве
Загружаем...
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Процессор Intel Core i9-12900KF (CM8071504549231SRL4J) OEM
32 860 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i9
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Alder Lake
Количество ядер
12
Количество потоков
20
Объем кэша L2
12
Объем кэша L3
25
Тактовая частота
3.6
Тип памяти
DDR5/ DDR4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
4х4х1
Вес, г.
50

Описание товара Процессор Intel Core i9-12900KF (CM8071504549231SRL4J) OEM

Процессор Intel Core i9-12900KF (OEM) - флагманская гибридная архитектура для геймеров и профессионалов

Для кого и под какие задачи

Процессор Intel Core i9-12900KF создан для пользователей, которым нужна максимальная производительность в требовательных задачах без компромиссов. Он станет идеальным сердцем мощной игровой системы, обеспечивая высокий FPS в современных проектах, а также отлично справится с рендерингом видео, 3D-моделированием, программированием и стримингом. Этот чип использует сокет LGA 1700 и требует совместимой материнской платы на чипсетах Z690, B660, H670 или Z790, что дает гибкость при выборе от бюджетных до премиальных решений для разгона.

Архитектура, ядра и частоты

В основе i9-12900KF лежит гибридная архитектура Intel Alder Lake, сочетающая производительные (P-cores) и энергоэффективные (E-cores) ядра. Конфигурация 8P+8E и 24 потока обеспечивает феноменальную многопоточную производительность для рендеринга, одновременно выдавая рекордную single-thread мощность для игр и приложений, чувствительных к частоте. Базовая частота P-ядер составляет 3.2 ГГц, а в турбо-режиме они разгоняются до 5.2 ГГц. Техпроцесс 10nm Enhanced SuperFin и общий объем кэш-памяти 30 МБ (L2+L3) минимизируют задержки и эффективно обрабатывают большие объемы данных.

Кэш, память и контроллеры

Контроллер памяти процессора поддерживает как современный стандарт DDR5, так и актуальный DDR4, что позволяет выбрать оптимальную платформу по цене и производительности. Режим работы - двухканальный, с официальной поддержкой до 4800 МГц для DDR5 и 3200 МГц для DDR4. Для подключения видеокарты и накопителей используется 20 линий PCIe 5.0 и 4 линии PCIe 4.0, что гарантирует максимальную пропускную способность для будущих GPU и скоростных NVMe SSD. Встроенной графики в данной модели (индекс "F") нет, что подразумевает обязательное использование дискретной видеокарты.

TDP, питание и разгон

Номинальный теплопакет (Base Power) процессора заявлен на уровне 125 Вт, однако в турбо-режиме (Max Turbo Power) потребление может достигать 241 Вт, что требует серьезного подхода к системе охлаждения. Рекомендуется использование производительных башенных кулеров или СЖО. Индекс "K" в названии означает полностью разблокированный множитель для оверклокинга, что открывает потенциал для дальнейшего повышения частоты на материнских платах с качественной системой питания (VRM), например, на чипсетах Z690 или Z790.

Интегрированная графика и доп. функции

Данная модель не оснащена встроенным графическим ядром, что делает ее идеальным выбором для сборок с дискретной видеокартой. Процессор поддерживает ключевые технологии для геймеров, такие как Resizable BAR (Smart Access Memory для AMD), позволяющую видеокарте напрямую получать доступ ко всей памяти CPU, что может повысить FPS в играх. Также присутствует аппаратная поддержка кодирования и декодирования видеоформатов, включая AV1, для более эффективного стриминга и работы с мультимедиа.

Нюансы перед покупкой

При выборе Intel Core i9-12900KF важно учесть несколько моментов. Убедитесь, что выбранная материнская плата (LGA 1700) имеет достаточно мощную подсистему питания (VRM) и обновленный BIOS для стабильной работы. Из-за высокого тепловыделения критически важен выбор эффективного кулера. Поскольку это OEM-версия, она может поставляться без штатной упаковки и гарантия может отличаться от розничной версии. После сборки рекомендуется провести стресс-тесты системы для проверки стабильности под нагрузкой и температурного режима.

Отзывы о товаре Процессор Intel Core i9-12900KF (CM8071504549231SRL4J) OEM




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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i9
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Alder Lake
Количество ядер
12
Количество потоков
20
Объем кэша L2
12
Объем кэша L3
25
Тактовая частота
3.6
Развернуть
Тип памяти
DDR5/ DDR4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Описание

Процессор Intel Core i9-12900KF (OEM) - флагманская гибридная архитектура для геймеров и профессионалов

Для кого и под какие задачи

Процессор Intel Core i9-12900KF создан для пользователей, которым нужна максимальная производительность в требовательных задачах без компромиссов. Он станет идеальным сердцем мощной игровой системы, обеспечивая высокий FPS в современных проектах, а также отлично справится с рендерингом видео, 3D-моделированием, программированием и стримингом. Этот чип использует сокет LGA 1700 и требует совместимой материнской платы на чипсетах Z690, B660, H670 или Z790, что дает гибкость при выборе от бюджетных до премиальных решений для разгона.

Архитектура, ядра и частоты

В основе i9-12900KF лежит гибридная архитектура Intel Alder Lake, сочетающая производительные (P-cores) и энергоэффективные (E-cores) ядра. Конфигурация 8P+8E и 24 потока обеспечивает феноменальную многопоточную производительность для рендеринга, одновременно выдавая рекордную single-thread мощность для игр и приложений, чувствительных к частоте. Базовая частота P-ядер составляет 3.2 ГГц, а в турбо-режиме они разгоняются до 5.2 ГГц. Техпроцесс 10nm Enhanced SuperFin и общий объем кэш-памяти 30 МБ (L2+L3) минимизируют задержки и эффективно обрабатывают большие объемы данных.

Кэш, память и контроллеры

Контроллер памяти процессора поддерживает как современный стандарт DDR5, так и актуальный DDR4, что позволяет выбрать оптимальную платформу по цене и производительности. Режим работы - двухканальный, с официальной поддержкой до 4800 МГц для DDR5 и 3200 МГц для DDR4. Для подключения видеокарты и накопителей используется 20 линий PCIe 5.0 и 4 линии PCIe 4.0, что гарантирует максимальную пропускную способность для будущих GPU и скоростных NVMe SSD. Встроенной графики в данной модели (индекс "F") нет, что подразумевает обязательное использование дискретной видеокарты.

TDP, питание и разгон

Номинальный теплопакет (Base Power) процессора заявлен на уровне 125 Вт, однако в турбо-режиме (Max Turbo Power) потребление может достигать 241 Вт, что требует серьезного подхода к системе охлаждения. Рекомендуется использование производительных башенных кулеров или СЖО. Индекс "K" в названии означает полностью разблокированный множитель для оверклокинга, что открывает потенциал для дальнейшего повышения частоты на материнских платах с качественной системой питания (VRM), например, на чипсетах Z690 или Z790.

Интегрированная графика и доп. функции

Данная модель не оснащена встроенным графическим ядром, что делает ее идеальным выбором для сборок с дискретной видеокартой. Процессор поддерживает ключевые технологии для геймеров, такие как Resizable BAR (Smart Access Memory для AMD), позволяющую видеокарте напрямую получать доступ ко всей памяти CPU, что может повысить FPS в играх. Также присутствует аппаратная поддержка кодирования и декодирования видеоформатов, включая AV1, для более эффективного стриминга и работы с мультимедиа.

Нюансы перед покупкой

При выборе Intel Core i9-12900KF важно учесть несколько моментов. Убедитесь, что выбранная материнская плата (LGA 1700) имеет достаточно мощную подсистему питания (VRM) и обновленный BIOS для стабильной работы. Из-за высокого тепловыделения критически важен выбор эффективного кулера. Поскольку это OEM-версия, она может поставляться без штатной упаковки и гарантия может отличаться от розничной версии. После сборки рекомендуется провести стресс-тесты системы для проверки стабильности под нагрузкой и температурного режима.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Процессор Intel Core i9-12900KF (CM8071504549231SRL4J) OEM - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 32860 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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