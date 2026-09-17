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Процессор Intel Pentium G4560 OEM (CM8067702867064) купить с доставкой в Москве
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Процессор Intel Pentium G4560 OEM (CM8067702867064)

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Процессор Intel Pentium G4560 OEM (CM8067702867064) - фото 1
Процессор Intel Pentium G4560 OEM (CM8067702867064) - фото 2
Процессор Intel Pentium G4560 OEM (CM8067702867064) - фото 3
Процессор Intel Pentium G4560 OEM (CM8067702867064) - фото 4
Процессор Intel Pentium G4560 OEM (CM8067702867064) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Pentium
Модель
G4560
Socket
LGA 1151
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Kaby Lake
Количество ядер
2
Количество потоков
4
  • Процессор Intel Pentium G4560 OEM (CM8067702867064) - фото 1
  • Процессор Intel Pentium G4560 OEM (CM8067702867064) - фото 2
  • Процессор Intel Pentium G4560 OEM (CM8067702867064) - фото 3
  • Процессор Intel Pentium G4560 OEM (CM8067702867064) - фото 4
  • Процессор Intel Pentium G4560 OEM (CM8067702867064) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 143700
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Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Pentium
Модель
G4560
Socket
LGA 1151
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Kaby Lake
Количество ядер
2
Количество потоков
4
Объем кэша L1
64
Объем кэша L2
0.5
Объем кэша L3
3
Тактовая частота
3.5
Свободный множитель
Нет
Тип памяти
DDR4, DDR3L
Максимальный объем памяти
64
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 610
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
4х4х1
Вес, г.
30

Описание товара Процессор Intel Pentium G4560 OEM (CM8067702867064)

Процессор Intel Pentium G4560 OEM (CM8067702867064): бюджетное ядро для базовых задач

Процессор Intel Pentium G4560 в OEM-версии - это экономичное и проверенное решение для создания недорогих офисных компьютеров, мультимедийных центров и простых домашних систем. Он устанавливается в сокет LGA 1151 (поддерживается чипсетами серий H110, B150, H170 и другими), что открывает доступ к широкому выбору недорогих материнских плат. Этот процессор идеально подходит для задач, где не требуется высокая многопоточная производительность: работа с документами, веб-серфинг, просмотр видео в высоком разрешении и нетребовательные онлайн-игры прошлых лет.

Архитектура, ядра и частоты: баланс двух потоков

В основе Pentium G4560 лежит архитектура Kaby Lake, знаменитая своим высоким быстродействием на ядро. Он оснащен двумя физическими ядрами, но благодаря технологии Hyper-Threading поддерживает работу четырех вычислительных потоков, что серьезно повышает его отзывчивость в многозадачной среде по сравнению с предыдущими поколениями Pentium. Базовая тактовая частота составляет 3.5 ГГц и является фиксированной, так как процессор имеет заблокированный множитель. Техпроцесс 14 нм и 3 МБ кэш-памяти третьего уровня обеспечивают стабильную работу в заявленных сценариях.

Кэш, память и контроллеры: основы современной системы

Процессор оснащен двухканальным контроллером оперативной памяти, поддерживающей стандарт DDR4 (а также DDR3L на совместимых платформах) с максимальной частотой до 2400 МГц. Это позволяет собирать сбалансированные конфигурации без узких мест в подсистеме памяти. Контроллер PCI Express 3.0 предоставляет 16 линий для дискретной видеокарты, что достаточно для большинства бюджетных и среднебюджетных графических ускорителей своего времени. Важным преимуществом данной модели является наличие встроенного графического ядра Intel HD Graphics 610.

TDP, питание и разгон: умеренное энергопотребление

Номинальное тепловыделение (TDP) Pentium G4560 составляет всего 54 Вт, что указывает на очень скромные требования к системе питания и охлаждения. Для его питания достаточно базового блока питания и простого боксового или даже пассивного кулера. Поскольку это модель с заблокированным множителем, возможности разгона через множитель отсутствуют, что делает его максимально стабильным и простым в настройке решением, не требующим от пользователя знаний в оверклокинге и материнской платы с усиленными цепями питания.

Интегрированная графика и дополнительные функции

Встроенное графическое ядро Intel HD Graphics 610 позволяет обойтись без дискречной видеокарты в офисных и мультимедийных сборках. Оно поддерживает вывод изображения в 4K через HDMI 1.4 и DisplayPort 1.2, аппаратное декодирование видеоформатов, включая H.264 и HEVC, что достаточно для комфортного просмотра фильмов. Процессор также поддерживает технологии виртуализации Intel VT-x и VT-d, что может быть полезно для запуска виртуальных машин в бизнес-среде.

Нюансы перед покупкой: проверьте совместимость

Ключевой момент при выборе данного процессора - совместимость с материнской платой. Поскольку он использует сокет LGA 1151 первого поколения (под архитектуру Kaby Lake/Skylake), необходима плата на чипсете 100-й или 200-й серии. Крайне важно заранее убедиться, что BIOS материнской платы поддерживает эту модель, либо иметь возможность его обновить до установки процессора. Учитывая OEM-поставку (без боксового кулера), отдельно потребуется приобрести совместимую систему охлаждения. Это решение стоит рассматривать для обновления старых систем или создания новых крайне бюджетных конфигураций, где важна минимальная итоговая стоимость.

Отзывы о товаре Процессор Intel Pentium G4560 OEM (CM8067702867064)




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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Pentium
Модель
G4560
Socket
LGA 1151
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Kaby Lake
Количество ядер
2
Количество потоков
4
Объем кэша L1
64
Объем кэша L2
0.5
Развернуть
Объем кэша L3
3
Тактовая частота
3.5
Свободный множитель
Нет
Тип памяти
DDR4, DDR3L
Максимальный объем памяти
64
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 610
Страна производитель
Вьетнам
Описание

Процессор Intel Pentium G4560 OEM (CM8067702867064): бюджетное ядро для базовых задач

Процессор Intel Pentium G4560 в OEM-версии - это экономичное и проверенное решение для создания недорогих офисных компьютеров, мультимедийных центров и простых домашних систем. Он устанавливается в сокет LGA 1151 (поддерживается чипсетами серий H110, B150, H170 и другими), что открывает доступ к широкому выбору недорогих материнских плат. Этот процессор идеально подходит для задач, где не требуется высокая многопоточная производительность: работа с документами, веб-серфинг, просмотр видео в высоком разрешении и нетребовательные онлайн-игры прошлых лет.

Архитектура, ядра и частоты: баланс двух потоков

В основе Pentium G4560 лежит архитектура Kaby Lake, знаменитая своим высоким быстродействием на ядро. Он оснащен двумя физическими ядрами, но благодаря технологии Hyper-Threading поддерживает работу четырех вычислительных потоков, что серьезно повышает его отзывчивость в многозадачной среде по сравнению с предыдущими поколениями Pentium. Базовая тактовая частота составляет 3.5 ГГц и является фиксированной, так как процессор имеет заблокированный множитель. Техпроцесс 14 нм и 3 МБ кэш-памяти третьего уровня обеспечивают стабильную работу в заявленных сценариях.

Кэш, память и контроллеры: основы современной системы

Процессор оснащен двухканальным контроллером оперативной памяти, поддерживающей стандарт DDR4 (а также DDR3L на совместимых платформах) с максимальной частотой до 2400 МГц. Это позволяет собирать сбалансированные конфигурации без узких мест в подсистеме памяти. Контроллер PCI Express 3.0 предоставляет 16 линий для дискретной видеокарты, что достаточно для большинства бюджетных и среднебюджетных графических ускорителей своего времени. Важным преимуществом данной модели является наличие встроенного графического ядра Intel HD Graphics 610.

TDP, питание и разгон: умеренное энергопотребление

Номинальное тепловыделение (TDP) Pentium G4560 составляет всего 54 Вт, что указывает на очень скромные требования к системе питания и охлаждения. Для его питания достаточно базового блока питания и простого боксового или даже пассивного кулера. Поскольку это модель с заблокированным множителем, возможности разгона через множитель отсутствуют, что делает его максимально стабильным и простым в настройке решением, не требующим от пользователя знаний в оверклокинге и материнской платы с усиленными цепями питания.

Интегрированная графика и дополнительные функции

Встроенное графическое ядро Intel HD Graphics 610 позволяет обойтись без дискречной видеокарты в офисных и мультимедийных сборках. Оно поддерживает вывод изображения в 4K через HDMI 1.4 и DisplayPort 1.2, аппаратное декодирование видеоформатов, включая H.264 и HEVC, что достаточно для комфортного просмотра фильмов. Процессор также поддерживает технологии виртуализации Intel VT-x и VT-d, что может быть полезно для запуска виртуальных машин в бизнес-среде.

Нюансы перед покупкой: проверьте совместимость

Ключевой момент при выборе данного процессора - совместимость с материнской платой. Поскольку он использует сокет LGA 1151 первого поколения (под архитектуру Kaby Lake/Skylake), необходима плата на чипсете 100-й или 200-й серии. Крайне важно заранее убедиться, что BIOS материнской платы поддерживает эту модель, либо иметь возможность его обновить до установки процессора. Учитывая OEM-поставку (без боксового кулера), отдельно потребуется приобрести совместимую систему охлаждения. Это решение стоит рассматривать для обновления старых систем или создания новых крайне бюджетных конфигураций, где важна минимальная итоговая стоимость.

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