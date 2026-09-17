Процессор Intel Pentium G4560 OEM (CM8067702867064)
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Характеристики
Описание товара Процессор Intel Pentium G4560 OEM (CM8067702867064)
Процессор Intel Pentium G4560 OEM (CM8067702867064): бюджетное ядро для базовых задач
Процессор Intel Pentium G4560 в OEM-версии - это экономичное и проверенное решение для создания недорогих офисных компьютеров, мультимедийных центров и простых домашних систем. Он устанавливается в сокет LGA 1151 (поддерживается чипсетами серий H110, B150, H170 и другими), что открывает доступ к широкому выбору недорогих материнских плат. Этот процессор идеально подходит для задач, где не требуется высокая многопоточная производительность: работа с документами, веб-серфинг, просмотр видео в высоком разрешении и нетребовательные онлайн-игры прошлых лет.
Архитектура, ядра и частоты: баланс двух потоков
В основе Pentium G4560 лежит архитектура Kaby Lake, знаменитая своим высоким быстродействием на ядро. Он оснащен двумя физическими ядрами, но благодаря технологии Hyper-Threading поддерживает работу четырех вычислительных потоков, что серьезно повышает его отзывчивость в многозадачной среде по сравнению с предыдущими поколениями Pentium. Базовая тактовая частота составляет 3.5 ГГц и является фиксированной, так как процессор имеет заблокированный множитель. Техпроцесс 14 нм и 3 МБ кэш-памяти третьего уровня обеспечивают стабильную работу в заявленных сценариях.
Кэш, память и контроллеры: основы современной системы
Процессор оснащен двухканальным контроллером оперативной памяти, поддерживающей стандарт DDR4 (а также DDR3L на совместимых платформах) с максимальной частотой до 2400 МГц. Это позволяет собирать сбалансированные конфигурации без узких мест в подсистеме памяти. Контроллер PCI Express 3.0 предоставляет 16 линий для дискретной видеокарты, что достаточно для большинства бюджетных и среднебюджетных графических ускорителей своего времени. Важным преимуществом данной модели является наличие встроенного графического ядра Intel HD Graphics 610.
TDP, питание и разгон: умеренное энергопотребление
Номинальное тепловыделение (TDP) Pentium G4560 составляет всего 54 Вт, что указывает на очень скромные требования к системе питания и охлаждения. Для его питания достаточно базового блока питания и простого боксового или даже пассивного кулера. Поскольку это модель с заблокированным множителем, возможности разгона через множитель отсутствуют, что делает его максимально стабильным и простым в настройке решением, не требующим от пользователя знаний в оверклокинге и материнской платы с усиленными цепями питания.
Интегрированная графика и дополнительные функции
Встроенное графическое ядро Intel HD Graphics 610 позволяет обойтись без дискречной видеокарты в офисных и мультимедийных сборках. Оно поддерживает вывод изображения в 4K через HDMI 1.4 и DisplayPort 1.2, аппаратное декодирование видеоформатов, включая H.264 и HEVC, что достаточно для комфортного просмотра фильмов. Процессор также поддерживает технологии виртуализации Intel VT-x и VT-d, что может быть полезно для запуска виртуальных машин в бизнес-среде.
Нюансы перед покупкой: проверьте совместимость
Ключевой момент при выборе данного процессора - совместимость с материнской платой. Поскольку он использует сокет LGA 1151 первого поколения (под архитектуру Kaby Lake/Skylake), необходима плата на чипсете 100-й или 200-й серии. Крайне важно заранее убедиться, что BIOS материнской платы поддерживает эту модель, либо иметь возможность его обновить до установки процессора. Учитывая OEM-поставку (без боксового кулера), отдельно потребуется приобрести совместимую систему охлаждения. Это решение стоит рассматривать для обновления старых систем или создания новых крайне бюджетных конфигураций, где важна минимальная итоговая стоимость.
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Теги товара: С встроенной графикой
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Процессор Intel Pentium G4560 OEM (CM8067702867064): бюджетное ядро для базовых задач
Процессор Intel Pentium G4560 в OEM-версии - это экономичное и проверенное решение для создания недорогих офисных компьютеров, мультимедийных центров и простых домашних систем. Он устанавливается в сокет LGA 1151 (поддерживается чипсетами серий H110, B150, H170 и другими), что открывает доступ к широкому выбору недорогих материнских плат. Этот процессор идеально подходит для задач, где не требуется высокая многопоточная производительность: работа с документами, веб-серфинг, просмотр видео в высоком разрешении и нетребовательные онлайн-игры прошлых лет.
Архитектура, ядра и частоты: баланс двух потоков
В основе Pentium G4560 лежит архитектура Kaby Lake, знаменитая своим высоким быстродействием на ядро. Он оснащен двумя физическими ядрами, но благодаря технологии Hyper-Threading поддерживает работу четырех вычислительных потоков, что серьезно повышает его отзывчивость в многозадачной среде по сравнению с предыдущими поколениями Pentium. Базовая тактовая частота составляет 3.5 ГГц и является фиксированной, так как процессор имеет заблокированный множитель. Техпроцесс 14 нм и 3 МБ кэш-памяти третьего уровня обеспечивают стабильную работу в заявленных сценариях.
Кэш, память и контроллеры: основы современной системы
Процессор оснащен двухканальным контроллером оперативной памяти, поддерживающей стандарт DDR4 (а также DDR3L на совместимых платформах) с максимальной частотой до 2400 МГц. Это позволяет собирать сбалансированные конфигурации без узких мест в подсистеме памяти. Контроллер PCI Express 3.0 предоставляет 16 линий для дискретной видеокарты, что достаточно для большинства бюджетных и среднебюджетных графических ускорителей своего времени. Важным преимуществом данной модели является наличие встроенного графического ядра Intel HD Graphics 610.
TDP, питание и разгон: умеренное энергопотребление
Номинальное тепловыделение (TDP) Pentium G4560 составляет всего 54 Вт, что указывает на очень скромные требования к системе питания и охлаждения. Для его питания достаточно базового блока питания и простого боксового или даже пассивного кулера. Поскольку это модель с заблокированным множителем, возможности разгона через множитель отсутствуют, что делает его максимально стабильным и простым в настройке решением, не требующим от пользователя знаний в оверклокинге и материнской платы с усиленными цепями питания.
Интегрированная графика и дополнительные функции
Встроенное графическое ядро Intel HD Graphics 610 позволяет обойтись без дискречной видеокарты в офисных и мультимедийных сборках. Оно поддерживает вывод изображения в 4K через HDMI 1.4 и DisplayPort 1.2, аппаратное декодирование видеоформатов, включая H.264 и HEVC, что достаточно для комфортного просмотра фильмов. Процессор также поддерживает технологии виртуализации Intel VT-x и VT-d, что может быть полезно для запуска виртуальных машин в бизнес-среде.
Нюансы перед покупкой: проверьте совместимость
Ключевой момент при выборе данного процессора - совместимость с материнской платой. Поскольку он использует сокет LGA 1151 первого поколения (под архитектуру Kaby Lake/Skylake), необходима плата на чипсете 100-й или 200-й серии. Крайне важно заранее убедиться, что BIOS материнской платы поддерживает эту модель, либо иметь возможность его обновить до установки процессора. Учитывая OEM-поставку (без боксового кулера), отдельно потребуется приобрести совместимую систему охлаждения. Это решение стоит рассматривать для обновления старых систем или создания новых крайне бюджетных конфигураций, где важна минимальная итоговая стоимость.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
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