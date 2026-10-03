Процессор Intel Original Celeron G5905 (CM8070104292115S RK27) OEM
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Процессор Intel Original Celeron G5905 (CM8070104292115S RK27) OEM
Процессор Intel Original Celeron G5905 (CM8070104292115S RK27) OEM в Москве
Для кого и под какие задачи
Данный двухъядерный процессор Intel Celeron G5905 создан для создания самых бюджетных и энергоэффективных систем. Он отлично подойдет для базовых офисных задач, таких как работа с документами и интернет-браузинг, а также для сборки простого медиацентра или терминала. Чип использует сокет LGA 1200, что обеспечивает совместимость с широким спектром материнских плат на чипсетах Intel серии 400 и 500 (H410, B460, H470, H510, B560), делая сборку недорогой и предсказуемой.
Архитектура, ядра и частоты
Процессор основан на проверенной архитектуре Comet Lake, представленной по 14-нанометровому техпроцессу. Он оснащен двумя физическими ядрами, которые работают без поддержки технологии Hyper-Threading, то есть всего с двумя вычислительными потоками. Базовая тактовая частота фиксирована на уровне 3.5 ГГц и не имеет технологии Turbo Boost для автоматического разгона. Такая конфигурация обеспечивает достаточную производительность для повседневной однозадачной работы, но для многопоточных приложений ресурсов будет недостаточно.
Кэш, память и контроллеры
Объем кэш-памяти третьего уровня (L3) у этой модели составляет 2 МБ, что является минимальным значением в линейке и напрямую влияет на скорость обработки повторяющихся инструкций. Контроллер оперативной памяти поддерживает двухканальный режим работы с модулями DDR4, с максимальной частотой до 2666 МГц, что является стандартом для бюджетного сегмента. Процессор имеет встроенный графический процессор Intel UHD Graphics 610, который берет на себя вывод изображения и позволяет отказаться от покупки дискретной видеокарты.
TDP, питание и разгон
Номинальное тепловыделение (TDP) процессора составляет всего 58 Вт, что указывает на его исключительную энергоэффективность и низкое тепловыделение. Это значительно упрощает выбор системы охлаждения - будет достаточно даже самого простого боксового кулера. Модель имеет заблокированный множитель, что исключает возможность ручного разгона, а для питания достаточно стандартного 4-пинового разъема CPU_PWR на материнской плате.
Интегрированная графика и доп. функции
Встроенное графическое ядро Intel UHD Graphics 610 с 12 исполнительными блоками поддерживает вывод видео в 4K через HDMI и DisplayPort и аппаратное декодирование популярных кодеков, что идеально для воспроизведения медиаконтента. Для игр его мощности хватит лишь на самые нетребовательные проекты или старые классические игры. Из дополнительных технологий стоит отметить поддержку инструкций AES-NI для шифрования и базового набора команд для обеспечения безопасности данных.
Нюансы перед покупкой
При выборе этого процессора ключевое внимание стоит уделить совместимости материнской платы и обновлению микрокода BIOS. Убедитесь, что выбранная вами плата на чипсете 400 или 500 серии изначально поддерживает процессоры Comet Lake или имеет возможность обновления BIOS без установленного CPU. Учитывая скромную производительность, данный чип не подходит для современных игр, монтажа видео или работы в ресурсоемких приложениях - это решение строго для задач начального уровня. После сборки рекомендуется провести стресс-тест системы, чтобы убедиться в стабильности работы и корректности температурных режимов даже при такой невысокой нагрузке.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Теги товара: LGA 1200, С встроенной графикой
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 470 руб.868 руб. в СплитПроцессор Intel Pentium G4400 S1151 (CM8066201927306 S R2DC) OEM
-
В наличииЦена 4 350 руб.1088 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 3 3200G AM4 OEM (YD3200C5M4MFH)
-
В наличииЦена 4 890 руб.1223 руб. в СплитПроцессор Intel Xeon GOLD 5122 3600/16.5M S3647 OEM CD8067303330...
-
В наличииЦена 5 660 руб.1415 руб. в СплитПроцессор Intel Core i3-10105F (CM8070104291323SRH8V) OEM
-
В наличииЦена 5 730 руб.1433 руб. в СплитПроцессор Intel Pentium G6405 S1200 OEM (CM8070104291811 S RH3Z)
-
В наличииЦена 6 590 руб.1648 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 5 3400G AM4 OEM (YD3400C5M4MFH)
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 5 4500 (100-000000644)
-
В наличииЦена 8 366 руб.2092 руб. в СплитПроцессор Intel Core i5-9400 Soc-1151v2 2.9GHz OEM
-
В наличииЦена 9 170 руб.2293 руб. в СплитПроцессор Intel Celeron G6900 S1700 OEM (CM8071504651805 S RL67 ...
-
В наличииЦена 9 290 руб.2323 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 5 5500 AM4 tray (100-000000457)
-
В наличииЦена 9 740 руб.2435 руб. в СплитПроцессор Intel Core I3-12100F S1700 OEM (CM8071504651013)
-
В наличииЦена 10 240 руб.2560 руб. в СплитПроцессор Intel Core i3-13100F S1700 OEM (CM8071505092203)
Процессор Intel Original Celeron G5905 (CM8070104292115S RK27) OEM в Москве
Для кого и под какие задачи
Данный двухъядерный процессор Intel Celeron G5905 создан для создания самых бюджетных и энергоэффективных систем. Он отлично подойдет для базовых офисных задач, таких как работа с документами и интернет-браузинг, а также для сборки простого медиацентра или терминала. Чип использует сокет LGA 1200, что обеспечивает совместимость с широким спектром материнских плат на чипсетах Intel серии 400 и 500 (H410, B460, H470, H510, B560), делая сборку недорогой и предсказуемой.
Архитектура, ядра и частоты
Процессор основан на проверенной архитектуре Comet Lake, представленной по 14-нанометровому техпроцессу. Он оснащен двумя физическими ядрами, которые работают без поддержки технологии Hyper-Threading, то есть всего с двумя вычислительными потоками. Базовая тактовая частота фиксирована на уровне 3.5 ГГц и не имеет технологии Turbo Boost для автоматического разгона. Такая конфигурация обеспечивает достаточную производительность для повседневной однозадачной работы, но для многопоточных приложений ресурсов будет недостаточно.
Кэш, память и контроллеры
Объем кэш-памяти третьего уровня (L3) у этой модели составляет 2 МБ, что является минимальным значением в линейке и напрямую влияет на скорость обработки повторяющихся инструкций. Контроллер оперативной памяти поддерживает двухканальный режим работы с модулями DDR4, с максимальной частотой до 2666 МГц, что является стандартом для бюджетного сегмента. Процессор имеет встроенный графический процессор Intel UHD Graphics 610, который берет на себя вывод изображения и позволяет отказаться от покупки дискретной видеокарты.
TDP, питание и разгон
Номинальное тепловыделение (TDP) процессора составляет всего 58 Вт, что указывает на его исключительную энергоэффективность и низкое тепловыделение. Это значительно упрощает выбор системы охлаждения - будет достаточно даже самого простого боксового кулера. Модель имеет заблокированный множитель, что исключает возможность ручного разгона, а для питания достаточно стандартного 4-пинового разъема CPU_PWR на материнской плате.
Интегрированная графика и доп. функции
Встроенное графическое ядро Intel UHD Graphics 610 с 12 исполнительными блоками поддерживает вывод видео в 4K через HDMI и DisplayPort и аппаратное декодирование популярных кодеков, что идеально для воспроизведения медиаконтента. Для игр его мощности хватит лишь на самые нетребовательные проекты или старые классические игры. Из дополнительных технологий стоит отметить поддержку инструкций AES-NI для шифрования и базового набора команд для обеспечения безопасности данных.
Нюансы перед покупкой
При выборе этого процессора ключевое внимание стоит уделить совместимости материнской платы и обновлению микрокода BIOS. Убедитесь, что выбранная вами плата на чипсете 400 или 500 серии изначально поддерживает процессоры Comet Lake или имеет возможность обновления BIOS без установленного CPU. Учитывая скромную производительность, данный чип не подходит для современных игр, монтажа видео или работы в ресурсоемких приложениях - это решение строго для задач начального уровня. После сборки рекомендуется провести стресс-тест системы, чтобы убедиться в стабильности работы и корректности температурных режимов даже при такой невысокой нагрузке.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Теги товара: LGA 1200, С встроенной графикой
Отзывы о товаре Процессор Intel Original Celeron G5905 (CM8070104292115S RK27) OEM