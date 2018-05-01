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Процессор AMD Athlon X4 950 OEM купить с доставкой в Москве
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Процессор AMD Athlon X4 950 OEM

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Процессор AMD Athlon X4 950 OEM (AD950XAGM44AB)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 153889
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Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Размеры в упаковке, см
10х8х5
Вес, г.
60

Описание товара Процессор AMD Athlon X4 950 OEM

Четырехядерный центральный процессор со встроенной графикой Radeon R7.

Отзывы о товаре Процессор AMD Athlon X4 950 OEM

01.05.2018
Саша

Достоинства:
для начальной сборки бюджетного пк то пойдет но тока для начальной а дальше надо покупать ryzen

Недостатки:
советую тока для работы или для бюджетного собрание пк а так на максималках будет максимум 20-30 но лучше приобрести ryzen

Комментарий:
ну для моего пк в котором стоял AMD athlon x3 435 впринцепи разница не большая для меня.Советую лучше купить 840 он лучше по фпс и работе и игр будет лучше на несколько фпс



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Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Описание
Четырехядерный центральный процессор со встроенной графикой Radeon R7.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
01.05.2018
Саша

Достоинства:
для начальной сборки бюджетного пк то пойдет но тока для начальной а дальше надо покупать ryzen

Недостатки:
советую тока для работы или для бюджетного собрание пк а так на максималках будет максимум 20-30 но лучше приобрести ryzen

Комментарий:
ну для моего пк в котором стоял AMD athlon x3 435 впринцепи разница не большая для меня.Советую лучше купить 840 он лучше по фпс и работе и игр будет лучше на несколько фпс


Процессор AMD Athlon X4 950 OEM - купить по цене 500 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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