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Процессор Intel Pentium G6405 S1200 OEM (CM8070104291811 S RH3Z) купить с доставкой в Москве
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Процессор Intel Pentium G6405 S1200 OEM (CM8070104291811 S RH3Z)

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Процессор Intel Pentium G6405 S1200 OEM (CM8070104291811 S RH3Z)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Pentium
Модель
G6405
Socket
LGA 1200
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Comet Lake
Количество ядер
2
Количество потоков
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 480 руб. 
Начислим 72 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 458320
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Процессор Intel Pentium G6405 S1200 OEM (CM8070104291811 S RH3Z)
4 480 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Pentium
Модель
G6405
Socket
LGA 1200
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Comet Lake
Количество ядер
2
Количество потоков
4
Объем кэша L2
512
Объем кэша L3
4
Тактовая частота
4.1
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 610
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
4х4х1
Вес, г.
60

Описание товара Процессор Intel Pentium G6405 S1200 OEM (CM8070104291811 S RH3Z)

Для кого и под какие задачи

Процессор Intel Pentium Gold G6405 - это идеальное сердце для бюджетной или офисной системы, где важны надежность, минимальное энергопотребление и стоимость владения. Он отлично справляется с повседневными задачами: работа в офисных пакетах, веб-серфинг, потоковое видео и легкие онлайн-игры. Данная модель, использующая сокет LGA 1200, совместима с широким спектром материнских плат на чипсетах Intel серий 400 и 500 (H410, B460, H470, B560, H510), что позволяет собрать недорогую и сбалансированную конфигурацию для дома или бизнеса.

Архитектура, ядра и частоты

В основе этого процессора лежит проверенная архитектура Intel Comet Lake, изготовленная по 14-нм техпроцессу. Он оснащен двумя физическими ядрами, которые благодаря технологии Hyper-Threading обрабатывают до четырех потоков одновременно, что заметно повышает отзывчивость системы в многозадачных сценариях. Базовая тактовая частота составляет 4.1 ГГц, что обеспечивает высокую производительность в однопоточных приложениях, от которых зависит скорость отклика интерфейса и большинства повседневных программ. Объем кэш-памяти третьего уровня (L3) равен 4 МБ, способствуя эффективному доступу к часто используемым данным.

Кэш, память и контроллеры

Контроллер памяти процессора Intel Pentium G6405 поддерживает двухканальный режим работы с оперативной памятью DDR4, что критически важно для раскрытия потенциала даже интегрированной графики. Максимально поддерживаемая частота ОЗУ достигает 2666 МГц, а объем может доходить до 128 ГБ, что с избытком покрывает потребности целевых систем. Процессор также предоставляет 16 линий PCIe 3.0 для подключения дискретной видеокарты или высокоскоростных накопителей NVMe, хотя для последних стоит проверить поддержку со стороны конкретной материнской платы.

TDP, питание и разгон

Теплопакет (TDP) процессора составляет всего 58 Вт, что указывает на его исключительную энергоэффективность и низкое тепловыделение. Это означает, что для его стабильной работы достаточно самого простого боксового кулера, который идет в комплекте с розничными версиями, а требования к системе питания материнской платы и блока питания минимальны. Модель G6405 имеет заблокированный множитель, поэтому ручной разгон не поддерживается, гарантируя стабильность и долговечность работы в круглосуточном режиме.

Интегрированная графика и доп. функции

Ключевое преимущество процессора - наличие интегрированного графического ядра Intel UHD Graphics 610. Оно позволяет обойтись без покупки дискретной видеокарты, обеспечивая вывод изображения на несколько мониторов, декодирование видеоформатов 4K и достаточную производительность для нетребовательных игр и работы с графическим интерфейсом. Для разгрузки CPU при кодировании и декодировании видео поддерживаются технологии Intel Quick Sync Video. Функциональность USB, SATA и сетевых интерфейсов будет определяться выбранным чипсетом материнской платы.

Нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата с сокетом LGA 1200 имеет обновленную микропрограмму BIOS/UEFI для гарантированной совместимости с процессорами 10-го поколения (Comet Lake). Учитывая OEM-поставку, обратите внимание на необходимость отдельного приобретения системы охлаждения. Данный процессор - это осознанный выбор для простых задач, и он не предназначен для современных игр, монтажа видео или сложных вычислительных workloads. Для такой системы оптимальным выбором станет пара модулей ОЗУ DDR4 для работы в двухканальном режиме, что максимально раскроет потенциал встроенной графики.

Отзывы о товаре Процессор Intel Pentium G6405 S1200 OEM (CM8070104291811 S RH3Z)




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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Pentium
Модель
G6405
Socket
LGA 1200
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Comet Lake
Количество ядер
2
Количество потоков
4
Объем кэша L2
512
Объем кэша L3
4
Развернуть
Тактовая частота
4.1
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 610
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Процессор Intel Pentium Gold G6405 - это идеальное сердце для бюджетной или офисной системы, где важны надежность, минимальное энергопотребление и стоимость владения. Он отлично справляется с повседневными задачами: работа в офисных пакетах, веб-серфинг, потоковое видео и легкие онлайн-игры. Данная модель, использующая сокет LGA 1200, совместима с широким спектром материнских плат на чипсетах Intel серий 400 и 500 (H410, B460, H470, B560, H510), что позволяет собрать недорогую и сбалансированную конфигурацию для дома или бизнеса.

Архитектура, ядра и частоты

В основе этого процессора лежит проверенная архитектура Intel Comet Lake, изготовленная по 14-нм техпроцессу. Он оснащен двумя физическими ядрами, которые благодаря технологии Hyper-Threading обрабатывают до четырех потоков одновременно, что заметно повышает отзывчивость системы в многозадачных сценариях. Базовая тактовая частота составляет 4.1 ГГц, что обеспечивает высокую производительность в однопоточных приложениях, от которых зависит скорость отклика интерфейса и большинства повседневных программ. Объем кэш-памяти третьего уровня (L3) равен 4 МБ, способствуя эффективному доступу к часто используемым данным.

Кэш, память и контроллеры

Контроллер памяти процессора Intel Pentium G6405 поддерживает двухканальный режим работы с оперативной памятью DDR4, что критически важно для раскрытия потенциала даже интегрированной графики. Максимально поддерживаемая частота ОЗУ достигает 2666 МГц, а объем может доходить до 128 ГБ, что с избытком покрывает потребности целевых систем. Процессор также предоставляет 16 линий PCIe 3.0 для подключения дискретной видеокарты или высокоскоростных накопителей NVMe, хотя для последних стоит проверить поддержку со стороны конкретной материнской платы.

TDP, питание и разгон

Теплопакет (TDP) процессора составляет всего 58 Вт, что указывает на его исключительную энергоэффективность и низкое тепловыделение. Это означает, что для его стабильной работы достаточно самого простого боксового кулера, который идет в комплекте с розничными версиями, а требования к системе питания материнской платы и блока питания минимальны. Модель G6405 имеет заблокированный множитель, поэтому ручной разгон не поддерживается, гарантируя стабильность и долговечность работы в круглосуточном режиме.

Интегрированная графика и доп. функции

Ключевое преимущество процессора - наличие интегрированного графического ядра Intel UHD Graphics 610. Оно позволяет обойтись без покупки дискретной видеокарты, обеспечивая вывод изображения на несколько мониторов, декодирование видеоформатов 4K и достаточную производительность для нетребовательных игр и работы с графическим интерфейсом. Для разгрузки CPU при кодировании и декодировании видео поддерживаются технологии Intel Quick Sync Video. Функциональность USB, SATA и сетевых интерфейсов будет определяться выбранным чипсетом материнской платы.

Нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата с сокетом LGA 1200 имеет обновленную микропрограмму BIOS/UEFI для гарантированной совместимости с процессорами 10-го поколения (Comet Lake). Учитывая OEM-поставку, обратите внимание на необходимость отдельного приобретения системы охлаждения. Данный процессор - это осознанный выбор для простых задач, и он не предназначен для современных игр, монтажа видео или сложных вычислительных workloads. Для такой системы оптимальным выбором станет пара модулей ОЗУ DDR4 для работы в двухканальном режиме, что максимально раскроет потенциал встроенной графики.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Процессор Intel Pentium G6405 S1200 OEM (CM8070104291811 S RH3Z) - по цене 4480 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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