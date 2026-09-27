Описание товара Процессор AMD A6 9500 OEM

Процессор AMD A6 9500 OEM в Москве

Для кого и под какие задачи

Данный процессор создан для создания самых бюджетных и энергоэффективных систем, где на первом месте стоит минимальная стоимость и базовая функциональность. Он отлично подойдет для простых офисных задач, работы с документами, веб-серфинга, а также для использования в качестве основы для медиацентра или терминального клиента благодаря наличию встроенной графики. Процессор использует сокет AM4, что позволяет установить его на широкий спектр материнских плат с чипсетами A320, B450 и другими, обеспечивая недорогой вход в экосистему AMD.

Архитектура, ядра и частоты

Процессор AMD A6-9500 построен на микроархитектуре Excavator, являющейся частью седьмого поколения AMD. Он оснащен двумя вычислительными ядрами, которые могут обрабатывать два потока данных, что достаточно для легких повседневных задач. Базовая тактовая частота составляет 3.5 ГГц, а в режиме автоматического разгона Turbo Core может достигать 3.8 ГГц, обеспечивая отзывчивость в сценариях с одним активным приложением. Техпроцесс 28 нм и скромный объем кэш-памяти третьего уровня (L3) отражают его позиционирование как решение начального уровня.

Кэш, память и контроллеры

Контроллер оперативной памяти в A6-9500 поддерживает двухканальный режим работы с памятью типа DDR4, что является важным преимуществом даже для бюджетной платформы, так как повышает общую отзывчивость системы. Максимальная поддерживаемая частота памяти - 2400 МГц. Процессор также интегрирует контроллер PCIe 3.0, предоставляя необходимое количество линий для подключения дискретной видеокарты или высокоскоростного NVMe накопителя, хотя его полный потенциал в паре с этим CPU раскрыт не будет.

TDP, питание и разгон

Тепловыделение (TDP) процессора заявлено на уровне 65 Вт, что указывает на очень скромное энергопотребление и невысокий уровень нагрева. Это позволяет использовать для его охлаждения простой и тихий боксовый кулер, а в некоторых пассивных или компактных сборках - даже маломощные активные системы. Модель A6-9500 имеет заблокированный множитель, что означает отсутствие поддержки ручного разгона, типичного для энтузиастов, но полностью соответствующее его целевой аудитории.

Интегрированная графика и доп. функции

Ключевая особенность процессора - интегрированное графическое ядро Radeon R5. Оно позволяет обойтись без покупки отдельной видеокарты, обеспечивая вывод изображения на несколько мониторов и достаточную производительность для воспроизведения видео в форматах до 4K, а также для нетребовательных онлайн-игр и старых проектов на низких настройках. Это делает сборку на его основе идеальной для офиса, учебы или домашнего кинотеатра.

Нюансы перед покупкой

При выборе этого процессора важно четко понимать его ограничения: он не предназначен для современных игр, ресурсоемкого монтажа видео или сложной многозадачности. Перед покупкой материнской платы на сокете AM4 стоит уточнить совместимость с процессорами серии A6/Athlon, так как для некоторых плат может потребоваться обновление BIOS. Для стабильной работы будет достаточно базового охлаждения и блока питания стандарта ATX с надежной схемой по линии +12V. Эта модель предлагается в OEM-поставке, то есть без штатного кулера, что необходимо учесть в бюджете сборки.