Процессор AMD Ryzen 5 5500 AM4 tray (100-000000457)
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Характеристики
Описание товара Процессор AMD Ryzen 5 5500 AM4 tray (100-000000457)
Процессор AMD Ryzen 5 5500 AM4 tray (100-000000457) - купить в Москве
Для кого и под какие задачи
Процессор AMD Ryzen 5 5500 - отличный выбор для создания сбалансированной игровой или домашней системы на платформе AM4 с прицелом на отличное соотношение цены и производительности. На его шести ядрах комфортно запускаются современные игры, он справляется с офисной многозадачностью, базовой обработкой фото и даже несложным видеомонтажом. Этот CPU устанавливается в сокет AM4, что позволяет использовать огромный парк доступных материнских плат на чипсетах B450, B550, A520 и других, предлагая путь для бюджетного апгрейда с более старых моделей Ryzen.
Архитектура, ядра и частоты
В основе процессора лежит усовершенствованная 7-нм архитектура Zen 3, которая обеспечивает высокую производительность на одно ядро - ключевой параметр для игр и отзывчивости системы. Конфигурация включает 6 физических ядер и 12 потоков благодаря поддержке технологии SMT. Базовая тактовая частота составляет 3.6 ГГц, с возможностью автоматического разгона до 4.2 ГГц в турбо-режиме. Общий объем кэш-памяти третьего уровня (L3) равен 16 МБ, что положительно сказывается на скорости доступа к данным в играх и приложениях.
Кэш, память и контроллеры
Контроллер памяти поддерживает двухканальный режим работы с оперативной памятью DDR4, что является стандартом для платформы AM4. Максимальная поддерживаемая частота ОЗУ достигает 3200 МГц, что позволяет полностью раскрыть потенциал процессора без дополнительных затрат на дорогую память. Для подключения быстрых накопителей и видеокарты используются 24 линии PCIe 3.0, чего достаточно для комфортной работы с современным SSD NVMe и графическим ускорителем уровня GeForce RTX 3060 или Radeon RX 6600.
TDP, питание и разгон
Расчетная тепловая мощность (TDP) процессора заявлена на уровне 65 Вт, что свидетельствует об отличной энергоэффективности. Для стабильной работы ему достаточно качественного боксового кулера или недорогой башенной системы охлаждения. Стоит отметить, что Ryzen 5 5500 имеет заблокированный множитель, поэтому классический разгон через него невозможен. Однако вы можете использовать технологии автоматического повышения частот от AMD и вручную разогнать оперативную память для получения дополнительного прироста производительности.
Интегрированная графика и доп. функции
Важный нюанс: данная модель процессора не оснащена встроенным графическим ядром (iGPU). Для работы системы обязательно потребуется дискретная видеокарта. Из дополнительных технологий присутствует поддержка современного интерфейса Resizable BAR (Smart Access Memory), который в связке с видеокартой AMD Radeon может дать прирост в играх. Также процессор поддерживает набор инструкций для ускорения вычислений, что полезно в ряде рабочих задач.
Нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата на сокете AM4 поддерживает эту модель процессора после обновления BIOS. Это особенно актуально для плат на чипсетах серии 400. Учитывая отсутствие встроенной графики, заранее позаботьтесь о выборе видеокарты. Для данного CPU не требуется мощная система питания материнской платы, подойдет модель с надежной 6-фазной схемой VRM. После сборки рекомендуется провести стресс-тесты и обновить драйверы чипсета с официального сайта AMD для максимальной стабильности и производительности.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения, Intel 13-го поколения
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Процессор AMD Ryzen 5 5500 AM4 tray (100-000000457) - купить в Москве
Для кого и под какие задачи
Процессор AMD Ryzen 5 5500 - отличный выбор для создания сбалансированной игровой или домашней системы на платформе AM4 с прицелом на отличное соотношение цены и производительности. На его шести ядрах комфортно запускаются современные игры, он справляется с офисной многозадачностью, базовой обработкой фото и даже несложным видеомонтажом. Этот CPU устанавливается в сокет AM4, что позволяет использовать огромный парк доступных материнских плат на чипсетах B450, B550, A520 и других, предлагая путь для бюджетного апгрейда с более старых моделей Ryzen.
Архитектура, ядра и частоты
В основе процессора лежит усовершенствованная 7-нм архитектура Zen 3, которая обеспечивает высокую производительность на одно ядро - ключевой параметр для игр и отзывчивости системы. Конфигурация включает 6 физических ядер и 12 потоков благодаря поддержке технологии SMT. Базовая тактовая частота составляет 3.6 ГГц, с возможностью автоматического разгона до 4.2 ГГц в турбо-режиме. Общий объем кэш-памяти третьего уровня (L3) равен 16 МБ, что положительно сказывается на скорости доступа к данным в играх и приложениях.
Кэш, память и контроллеры
Контроллер памяти поддерживает двухканальный режим работы с оперативной памятью DDR4, что является стандартом для платформы AM4. Максимальная поддерживаемая частота ОЗУ достигает 3200 МГц, что позволяет полностью раскрыть потенциал процессора без дополнительных затрат на дорогую память. Для подключения быстрых накопителей и видеокарты используются 24 линии PCIe 3.0, чего достаточно для комфортной работы с современным SSD NVMe и графическим ускорителем уровня GeForce RTX 3060 или Radeon RX 6600.
TDP, питание и разгон
Расчетная тепловая мощность (TDP) процессора заявлена на уровне 65 Вт, что свидетельствует об отличной энергоэффективности. Для стабильной работы ему достаточно качественного боксового кулера или недорогой башенной системы охлаждения. Стоит отметить, что Ryzen 5 5500 имеет заблокированный множитель, поэтому классический разгон через него невозможен. Однако вы можете использовать технологии автоматического повышения частот от AMD и вручную разогнать оперативную память для получения дополнительного прироста производительности.
Интегрированная графика и доп. функции
Важный нюанс: данная модель процессора не оснащена встроенным графическим ядром (iGPU). Для работы системы обязательно потребуется дискретная видеокарта. Из дополнительных технологий присутствует поддержка современного интерфейса Resizable BAR (Smart Access Memory), который в связке с видеокартой AMD Radeon может дать прирост в играх. Также процессор поддерживает набор инструкций для ускорения вычислений, что полезно в ряде рабочих задач.
Нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата на сокете AM4 поддерживает эту модель процессора после обновления BIOS. Это особенно актуально для плат на чипсетах серии 400. Учитывая отсутствие встроенной графики, заранее позаботьтесь о выборе видеокарты. Для данного CPU не требуется мощная система питания материнской платы, подойдет модель с надежной 6-фазной схемой VRM. После сборки рекомендуется провести стресс-тесты и обновить драйверы чипсета с официального сайта AMD для максимальной стабильности и производительности.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения, Intel 13-го поколения
Теги товара: AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 5000, AMD игровые, Игровые, 6 ядерные, AM4
Достоинства:
Комментарий:
пришло быстро, отлично упаковано. запустился, работает без нареканий
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо сын доволен, упаковка очень хорошая
Достоинства:
Комментарий:
пришел хорошо запакован отличное качество
Достоинства:
Комментарий:
Завелся с первого раза, все работает все хорошо, рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Продавец качественно отнесся к упаковке и транспортировке, спасибо
Отзывы о товаре Процессор AMD Ryzen 5 5500 AM4 tray (100-000000457)
Достоинства:
Комментарий:
пришло быстро, отлично упаковано. запустился, работает без нареканий
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо сын доволен, упаковка очень хорошая
Достоинства:
Комментарий:
пришел хорошо запакован отличное качество
Достоинства:
Комментарий:
Завелся с первого раза, все работает все хорошо, рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Продавец качественно отнесся к упаковке и транспортировке, спасибо