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Процессор Intel Core i9 14900KF OEM (CM8071505094018S) купить с доставкой в Москве
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Процессор Intel Core i9 14900KF OEM (CM8071505094018S)

3 Отзывы
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Процессор Intel Core i9 14900KF OEM (CM8071505094018S) - фото 1
Процессор Intel Core i9 14900KF OEM (CM8071505094018S) - фото 2
Процессор Intel Core i9 14900KF OEM (CM8071505094018S) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i9
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Raptor Lake-S
Количество ядер
24
Количество потоков
32
Объем кэша L3
36
  • Процессор Intel Core i9 14900KF OEM (CM8071505094018S) - фото 1
  • Процессор Intel Core i9 14900KF OEM (CM8071505094018S) - фото 2
  • Процессор Intel Core i9 14900KF OEM (CM8071505094018S) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%
42 850 руб.  53 990 руб. 
Начислим 686 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 641109
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Процессор Intel Core i9 14900KF OEM (CM8071505094018S)
42 850 руб. -21%
53 990 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i9
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Raptor Lake-S
Количество ядер
24
Количество потоков
32
Объем кэша L2
32
Объем кэша L3
36
Тактовая частота
3.2
Максимальный объем памяти
192
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
100

Описание товара Процессор Intel Core i9 14900KF OEM (CM8071505094018S)

Intel Core i9-14900KF - это настольный процессор 14 поколения с 24 ядрами (восемь мощных P-ядер и 16 энергоэффективных E-ядер). Он входит в линейку Core i9, использующую архитектуру Raptor Lake Refresh с разъемом Socket 1700. Доступна технология Intel Hyper-Threading, которая эффективно удваивает количество P-ядер, в общей сложности до 32 потоков.

Отзывы о товаре Процессор Intel Core i9 14900KF OEM (CM8071505094018S)

Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Павел

Достоинства:
Мощный, цена норм

Недостатки:
В идеале к нему надо брать водянку

Комментарий:
имбовый процессор!
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Сергей

Достоинства:
мощный

Недостатки:
греется

Комментарий:
отличный проц за свои деньги. доволен
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Денис

Достоинства:
Работает

Недостатки:
нужно обновить видяху теперь)

Комментарий:
камень норм, со своими задачами справляется.



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i9
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Raptor Lake-S
Количество ядер
24
Количество потоков
32
Объем кэша L2
32
Объем кэша L3
36
Тактовая частота
3.2
Развернуть
Максимальный объем памяти
192
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Intel Core i9-14900KF - это настольный процессор 14 поколения с 24 ядрами (восемь мощных P-ядер и 16 энергоэффективных E-ядер). Он входит в линейку Core i9, использующую архитектуру Raptor Lake Refresh с разъемом Socket 1700. Доступна технология Intel Hyper-Threading, которая эффективно удваивает количество P-ядер, в общей сложности до 32 потоков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Павел

Достоинства:
Мощный, цена норм

Недостатки:
В идеале к нему надо брать водянку

Комментарий:
имбовый процессор!
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Сергей

Достоинства:
мощный

Недостатки:
греется

Комментарий:
отличный проц за свои деньги. доволен
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Денис

Достоинства:
Работает

Недостатки:
нужно обновить видяху теперь)

Комментарий:
камень норм, со своими задачами справляется.


Процессор Intel Core i9 14900KF OEM (CM8071505094018S) - этот товар вы можете купить по цене 42850 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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