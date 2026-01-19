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Процессор AMD Ryzen 5 3500X OEM (100-000000158) купить с доставкой в Москве
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Процессор AMD Ryzen 5 3500X OEM (100-000000158)

6 Отзывы
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Процессор AMD Ryzen 5 3500X OEM (100-000000158) - фото 1
Процессор AMD Ryzen 5 3500X OEM (100-000000158) - фото 2
Процессор AMD Ryzen 5 3500X OEM (100-000000158) - фото 3
Процессор AMD Ryzen 5 3500X OEM (100-000000158) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель
3500X
Socket
AM4
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Matisse
Количество ядер
6
Количество потоков
6
  • Процессор AMD Ryzen 5 3500X OEM (100-000000158) - фото 1
  • Процессор AMD Ryzen 5 3500X OEM (100-000000158) - фото 2
  • Процессор AMD Ryzen 5 3500X OEM (100-000000158) - фото 3
  • Процессор AMD Ryzen 5 3500X OEM (100-000000158) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 294469
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Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель
3500X
Socket
AM4
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Matisse
Количество ядер
6
Количество потоков
6
Объем кэша L1
384
Объем кэша L2
3
Объем кэша L3
32
Базовая тактовая частота, ГГц
3.6
Свободный множитель
Да
Тип памяти
DDR4
Максимальная рабочая температура
95
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х1
Вес, г.
100

Описание товара Процессор AMD Ryzen 5 3500X OEM (100-000000158)

Процессор AMD Ryzen 5 3500X OEM может быть полезен при комплектации игрового компьютера высокого класса. Вычислительное устройство способно проявить свою эффективность и в составе производительной рабочей станции. Базовая частота процессора равна 3600 МГц. Наибольшая частота в турборежиме – 4100 МГц. Одним из преимуществ модели является значительный (32 МБ) объем кеш-памяти L3. Процессор AMD Ryzen 5 3500X OEM не имеет встроенного графического ядра. Это легко объяснить, ведь эксплуатация устройства подразумевается совместно с мощной видеокартой (или несколькими видеокартами). Системы охлаждения в комплекте нет. Выбрать кулер вы сможете, основываясь на личных предпочтениях. В процессе выбора нужно учитывать показатель TDP процессора, составляющий 65 Вт. Максимально поддерживаемый объем памяти – 128 ГБ. Процессор имеет поддержку ECC.

Отзывы о товаре Процессор AMD Ryzen 5 3500X OEM (100-000000158)

Источник: Яндекс Маркет
19.01.2026
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Нет видеокарты под капотом - очень долго не мог понять - ) брал - Gigabyte A520M K V2 AM4 DDR4 Материнская плата
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2025
Евгений Б.

Достоинства:


Комментарий:
Упакован в какую-то непонятную шляпу и пузырку... а так норм
Источник: Яндекс Маркет
27.09.2025
надежда п.

Достоинства:


Комментарий:
Стоит больше 2х месяцев, работает отлично. Забирала в днс на Маркса, единственное нарекание не было упоковки. Парень на выдаче товара поставил сразу в матери. плату.
Источник: Яндекс Маркет
26.09.2025
Илья М.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло вовремя, в жёстком пластиковом корпусе. Иглы целые, негнутые. В работе нареканий нет, очень производительный процессор.
Источник: Яндекс Маркет
26.07.2025
Сергей Т.

Достоинства:


Комментарий:
вроде всё норм материнская плата дохлый БИОС ами синий мало возможностей для процессора и оперативной памяти
Источник: Яндекс Маркет
19.07.2025
Денис Раевский

Достоинства:


Комментарий:
Собрал системник сыну с этим процессором ,всё работает ,температура до 50 градусов .



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель
3500X
Socket
AM4
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Matisse
Количество ядер
6
Количество потоков
6
Объем кэша L1
384
Объем кэша L2
3
Развернуть
Объем кэша L3
32
Базовая тактовая частота, ГГц
3.6
Свободный множитель
Да
Тип памяти
DDR4
Максимальная рабочая температура
95
Страна производитель
Китай
Описание
Процессор AMD Ryzen 5 3500X OEM может быть полезен при комплектации игрового компьютера высокого класса. Вычислительное устройство способно проявить свою эффективность и в составе производительной рабочей станции. Базовая частота процессора равна 3600 МГц. Наибольшая частота в турборежиме – 4100 МГц. Одним из преимуществ модели является значительный (32 МБ) объем кеш-памяти L3. Процессор AMD Ryzen 5 3500X OEM не имеет встроенного графического ядра. Это легко объяснить, ведь эксплуатация устройства подразумевается совместно с мощной видеокартой (или несколькими видеокартами). Системы охлаждения в комплекте нет. Выбрать кулер вы сможете, основываясь на личных предпочтениях. В процессе выбора нужно учитывать показатель TDP процессора, составляющий 65 Вт. Максимально поддерживаемый объем памяти – 128 ГБ. Процессор имеет поддержку ECC.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2026
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Нет видеокарты под капотом - очень долго не мог понять - ) брал - Gigabyte A520M K V2 AM4 DDR4 Материнская плата
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2025
Евгений Б.

Достоинства:


Комментарий:
Упакован в какую-то непонятную шляпу и пузырку... а так норм
Источник: Яндекс Маркет
27.09.2025
надежда п.

Достоинства:


Комментарий:
Стоит больше 2х месяцев, работает отлично. Забирала в днс на Маркса, единственное нарекание не было упоковки. Парень на выдаче товара поставил сразу в матери. плату.
Источник: Яндекс Маркет
26.09.2025
Илья М.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло вовремя, в жёстком пластиковом корпусе. Иглы целые, негнутые. В работе нареканий нет, очень производительный процессор.
Источник: Яндекс Маркет
26.07.2025
Сергей Т.

Достоинства:


Комментарий:
вроде всё норм материнская плата дохлый БИОС ами синий мало возможностей для процессора и оперативной памяти
Источник: Яндекс Маркет
19.07.2025
Денис Раевский

Достоинства:


Комментарий:
Собрал системник сыну с этим процессором ,всё работает ,температура до 50 градусов .


Процессор AMD Ryzen 5 3500X OEM (100-000000158) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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