Процессор AMD Ryzen 5 3500X OEM (100-000000158)
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Характеристики
Описание товара Процессор AMD Ryzen 5 3500X OEM (100-000000158)
Процессор AMD Ryzen 5 3500X OEM может быть полезен при комплектации игрового компьютера высокого класса. Вычислительное устройство способно проявить свою эффективность и в составе производительной рабочей станции. Базовая частота процессора равна 3600 МГц. Наибольшая частота в турборежиме – 4100 МГц. Одним из преимуществ модели является значительный (32 МБ) объем кеш-памяти L3. Процессор AMD Ryzen 5 3500X OEM не имеет встроенного графического ядра. Это легко объяснить, ведь эксплуатация устройства подразумевается совместно с мощной видеокартой (или несколькими видеокартами). Системы охлаждения в комплекте нет. Выбрать кулер вы сможете, основываясь на личных предпочтениях. В процессе выбора нужно учитывать показатель TDP процессора, составляющий 65 Вт. Максимально поддерживаемый объем памяти – 128 ГБ. Процессор имеет поддержку ECC.
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Теги товара: AMD Ryzen 5, AMD игровые, Игровые, 6 ядерные, С разблокированным множителем, AM4
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: AMD Ryzen 5, AMD игровые, Игровые, 6 ядерные, С разблокированным множителем, AM4
Достоинства:
Комментарий:
Нет видеокарты под капотом - очень долго не мог понять - ) брал - Gigabyte A520M K V2 AM4 DDR4 Материнская плата
Достоинства:
Комментарий:
Упакован в какую-то непонятную шляпу и пузырку... а так норм
Достоинства:
Комментарий:
Стоит больше 2х месяцев, работает отлично. Забирала в днс на Маркса, единственное нарекание не было упоковки. Парень на выдаче товара поставил сразу в матери. плату.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло вовремя, в жёстком пластиковом корпусе. Иглы целые, негнутые. В работе нареканий нет, очень производительный процессор.
Достоинства:
Комментарий:
вроде всё норм материнская плата дохлый БИОС ами синий мало возможностей для процессора и оперативной памяти
Достоинства:
Комментарий:
Собрал системник сыну с этим процессором ,всё работает ,температура до 50 градусов .
Отзывы о товаре Процессор AMD Ryzen 5 3500X OEM (100-000000158)
Достоинства:
Комментарий:
Нет видеокарты под капотом - очень долго не мог понять - ) брал - Gigabyte A520M K V2 AM4 DDR4 Материнская плата
Достоинства:
Комментарий:
Упакован в какую-то непонятную шляпу и пузырку... а так норм
Достоинства:
Комментарий:
Стоит больше 2х месяцев, работает отлично. Забирала в днс на Маркса, единственное нарекание не было упоковки. Парень на выдаче товара поставил сразу в матери. плату.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло вовремя, в жёстком пластиковом корпусе. Иглы целые, негнутые. В работе нареканий нет, очень производительный процессор.
Достоинства:
Комментарий:
вроде всё норм материнская плата дохлый БИОС ами синий мало возможностей для процессора и оперативной памяти
Достоинства:
Комментарий:
Собрал системник сыну с этим процессором ,всё работает ,температура до 50 градусов .