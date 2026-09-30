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Процессор AMD Athlon 3000G (YD3000C6M2OFH) OEM купить с доставкой в Москве
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Процессор AMD Athlon 3000G (YD3000C6M2OFH) OEM

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Процессор AMD Athlon 3000G (YD3000C6M2OFH) OEM
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Athlon
Socket
AM4
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Raven Ridge
Количество ядер
2
Количество потоков
4
Объем кэша L3
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 292182
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Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Athlon
Socket
AM4
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Raven Ridge
Количество ядер
2
Количество потоков
4
Объем кэша L2
1
Объем кэша L3
4
Тактовая частота
3.5
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
64
Максимальная рабочая температура
95
Интегрированное графическое ядро
AMD Radeon Vega 3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х5х1
Вес, кг.
3.45

Описание товара Процессор AMD Athlon 3000G (YD3000C6M2OFH) OEM

Самый продвинутый процессор начального уровня, который когда-либо создавала компания AMD, для пользователей, которые ценят высокую скорость реагирования и встроенную видеокарту Radeon Vega с передовой архитектурой процессора, которая нужна, чтобы воспользоваться преимуществами апгрейда графических карт. Бесперебойный серфинг в Интернете, трансляции потокового видео без зависания изображения и воспроизведение в высоком разрешении 720p самых популярных игр для энтузиастов киберспорта.

Отзывы о товаре Процессор AMD Athlon 3000G (YD3000C6M2OFH) OEM




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Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Athlon
Socket
AM4
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Raven Ridge
Количество ядер
2
Количество потоков
4
Объем кэша L2
1
Объем кэша L3
4
Тактовая частота
3.5
Развернуть
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
64
Максимальная рабочая температура
95
Интегрированное графическое ядро
AMD Radeon Vega 3
Страна производитель
Китай
Описание
Самый продвинутый процессор начального уровня, который когда-либо создавала компания AMD, для пользователей, которые ценят высокую скорость реагирования и встроенную видеокарту Radeon Vega с передовой архитектурой процессора, которая нужна, чтобы воспользоваться преимуществами апгрейда графических карт. Бесперебойный серфинг в Интернете, трансляции потокового видео без зависания изображения и воспроизведение в высоком разрешении 720p самых популярных игр для энтузиастов киберспорта.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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