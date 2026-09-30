Процессор AMD Athlon 3000G (YD3000C6M2OFH) OEM
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Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Athlon
Socket
AM4
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Raven Ridge
Количество ядер
2
Количество потоков
4
Объем кэша L3
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 292182
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Athlon
Socket
AM4
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Raven Ridge
Количество ядер
2
Количество потоков
4
Объем кэша L2
1
Объем кэша L3
4
Тактовая частота
3.5
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
64
Максимальная рабочая температура
95
Интегрированное графическое ядро
AMD Radeon Vega 3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х5х1
Вес, кг.
3.45
Описание товара Процессор AMD Athlon 3000G (YD3000C6M2OFH) OEM
Самый продвинутый процессор начального уровня, который когда-либо создавала компания AMD, для пользователей, которые ценят высокую скорость реагирования и встроенную видеокарту Radeon Vega с передовой архитектурой процессора, которая нужна, чтобы воспользоваться преимуществами апгрейда графических карт. Бесперебойный серфинг в Интернете, трансляции потокового видео без зависания изображения и воспроизведение в высоком разрешении 720p самых популярных игр для энтузиастов киберспорта.
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Теги товара: С встроенной графикой, AM4
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Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Athlon
Socket
AM4
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Raven Ridge
Количество ядер
2
Количество потоков
4
Объем кэша L2
1
Объем кэша L3
4
Тактовая частота
3.5
Развернуть
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
64
Максимальная рабочая температура
95
Интегрированное графическое ядро
AMD Radeon Vega 3
Страна производитель
Китай
Самый продвинутый процессор начального уровня, который когда-либо создавала компания AMD, для пользователей, которые ценят высокую скорость реагирования и встроенную видеокарту Radeon Vega с передовой архитектурой процессора, которая нужна, чтобы воспользоваться преимуществами апгрейда графических карт. Бесперебойный серфинг в Интернете, трансляции потокового видео без зависания изображения и воспроизведение в высоком разрешении 720p самых популярных игр для энтузиастов киберспорта.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Теги товара: С встроенной графикой, AM4
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Теги товара: С встроенной графикой, AM4
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