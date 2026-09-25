Процессор Intel Core i3-10105F Soc-1200 3.7GHz OEM
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Характеристики
Описание товара Процессор Intel Core i3-10105F Soc-1200 3.7GHz OEM
Процессор Intel Core i3-10105F можно использовать в составе различных сборок благодаря сбалансированной производительности, обеспеченной 4-ядерной конфигурацией и работой с частотой 3.7-4.4 ГГц. Благодаря применению при создании чипсета 14-нанометрового техпроцесса он обладает низким тепловыделением 65 Вт и небольшим энергопотреблением. В конфигурации модели присутствуют только производительные ядра, которые позволяют модели одновременно выполнять до 8 вычислительных операций. Процессор Intel Core i3-10105F совместим с оперативной памятью DDR4 объемом до 128 ГБ и поддерживает двухканальный режим работы ОЗУ. В устройстве используется встроенный контроллер PCI-E 3.0 с 16 линиями со скоростью передачи каждой до 1 ГБ/с. Для подключения к материнской плате модель использует сокет LGA 1200.
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