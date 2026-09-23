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Процессор AMD Athlon 300GE Oem (YD30GEC6M2OFH) купить с доставкой в Москве
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Процессор AMD Athlon 300GE Oem (YD30GEC6M2OFH)

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Процессор AMD Athlon 300GE Oem (YD30GEC6M2OFH) - фото 1
Процессор AMD Athlon 300GE Oem (YD30GEC6M2OFH) - фото 2
Процессор AMD Athlon 300GE Oem (YD30GEC6M2OFH) - фото 3
Процессор AMD Athlon 300GE Oem (YD30GEC6M2OFH) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Athlon
Модель
300GE
Socket
AM4
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Raven Ridge
Количество ядер
2
Количество потоков
4
  • Процессор AMD Athlon 300GE Oem (YD30GEC6M2OFH) - фото 1
  • Процессор AMD Athlon 300GE Oem (YD30GEC6M2OFH) - фото 2
  • Процессор AMD Athlon 300GE Oem (YD30GEC6M2OFH) - фото 3
  • Процессор AMD Athlon 300GE Oem (YD30GEC6M2OFH) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 560097
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Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Athlon
Модель
300GE
Socket
AM4
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Raven Ridge
Количество ядер
2
Количество потоков
4
Объем кэша L1
96
Объем кэша L2
1
Объем кэша L3
4
Тактовая частота
3.4
Свободный множитель
Нет
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
95
Интегрированное графическое ядро
AMD Radeon Vega 3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
4х4х1
Вес, г.
100

Описание товара Процессор AMD Athlon 300GE Oem (YD30GEC6M2OFH)

Процессор AMD Athlon 300GE выпускается по нормам 14-нм техпроцесса. Тактовая частота процессора составляет 3.4 ГГц. Объем кэш-памяти 3 уровня равен 4 МБ.?Встроенная графика представлена ядром Radeon Vega 3.

Отзывы о товаре Процессор AMD Athlon 300GE Oem (YD30GEC6M2OFH)




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Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Athlon
Модель
300GE
Socket
AM4
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Raven Ridge
Количество ядер
2
Количество потоков
4
Объем кэша L1
96
Объем кэша L2
1
Развернуть
Объем кэша L3
4
Тактовая частота
3.4
Свободный множитель
Нет
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
95
Интегрированное графическое ядро
AMD Radeon Vega 3
Страна производитель
Китай
Описание
Процессор AMD Athlon 300GE выпускается по нормам 14-нм техпроцесса. Тактовая частота процессора составляет 3.4 ГГц. Объем кэш-памяти 3 уровня равен 4 МБ.?Встроенная графика представлена ядром Radeon Vega 3.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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