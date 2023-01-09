Процессор Intel Core I3-12100F S1700 OEM (CM8071504651013)
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Характеристики
Описание товара Процессор Intel Core I3-12100F S1700 OEM (CM8071504651013)
Процессор Intel Core i3-12100F: Бюджетная основа для мощной игровой и рабочей системы
Этот процессор - идеальная отправная точка для сборки доступного, но производительного компьютера. Процессор Intel Core i3-12100F создан для пользователей, которые ищут максимальное соотношение цены и производительности в задачах, чувствительных к скорости одного ядра. Он отлично подходит для современных игровых систем среднего уровня, где основная нагрузка ложится на видеокарту, для офисных и мультимедийных ПК, а также в качестве эффективной основы для рабочих станций начального уровня, где важна отзывчивость системы. Установленный в сокет LGA 1700, он совместим с материнскими платами на чипсетах Intel 600 и 700 серий, таких как H610, B660, B760, H770 или Z690/Z790, что дает гибкость в выборе платформы под ваш бюджет.
Современная архитектура для высокой однопоточной производительности
В основе Core i3-12100F лежит гибридная архитектура Alder Lake, изготовленная по 10-нм техпроцессу Intel. Он оснащен 4 полноценными производительными ядрами (Golden Cove) и поддерживает 8 потоков благодаря технологии Hyper-Threading. Базовая тактовая частота составляет 3.3 ГГц, а в режиме турбоускорения она способна достигать 4.3 ГГц, что обеспечивает выдающуюся однопоточную производительность для своей ценовой категории. Объем интеллектуального кэша L3 (L3 Cache) равен 12 МБ, что положительно сказывается на скорости обработки игровых и рабочих данных, минимизируя задержки.
Поддержка памяти нового поколения и скоростных накопителей
Контроллер памяти процессора поддерживает двухканальный режим работы с оперативной памятью DDR5-4800 МГц или DDR4-3200 МГц. Это позволяет выбрать оптимальный вариант, балансируя между стоимостью платформы и ее перспективностью. Для связи с комплектующими используется 20 линий PCI Express 5.0, что вдвое увеличивает пропускную способность по сравнению с PCIe 4.0 и обеспечивает огромный запас производительности для будущих поколений видеокарт и скоростных NVMe SSD. Важно отметить, что данная модель с индексом "F" не имеет интегрированного графического ядра, поэтому для работы системы обязательна дискретная видеокарта.
Эффективное энергопотребление и стабильность
Расчетная тепловая мощность (TDP) процессора составляет 60 Вт (базовый) и может повышаться до 89 Вт в режиме максимальной производительности (Turbo Power). Такие показатели делают его весьма экономичным и нетребовательным к системе охлаждения - с задачей легко справится даже недорогой башенный кулер. Поскольку модель имеет заблокированный множитель (отсутствует индекс "K"), ручной разгон невозможен, что гарантирует стабильность работы даже на самых доступных материнских платах с базовым чипсетом H610. Это упрощает сборку и снижает итоговую стоимость конфигурации.
Акцент на чистой производительности CPU
Отсутствие встроенного графического процессора (iGPU) - это осознанный шаг для снижения стоимости, ориентированный на пользователей, которые в любом случае планируют установить дискретную видеокарту. Процессор поддерживает современные технологии, такие как Resizable BAR (для увеличения производительности в играх при совместимости с видеокартой), набор инструкций AVX2 и аппаратное ускорение шифрования AES-NI. Сетевые возможности, количество портов USB и SATA определяются выбранной материнской платой и ее чипсетом, что предоставляет свободу в конфигурации периферии.
На что обратить внимание перед покупкой
Главный нюанс - обязательное наличие дискретной видеокарты, так как процессор не выведет изображение на монитор самостоятельно. При выборе материнской платы на чипсете H610 или B660 для гарантированной совместимости с Alder Lake может потребоваться обновление BIOS, для чего полезно наличие функции Flashback. Благодаря умеренному тепловыделению, вы можете сэкономить на системе охлаждения, но для длительной работы на максимальных частотах в турбо-режиме все же рекомендуется кулер лучше базового боксового. После сборки советуем провести стресс-тесты системы, чтобы убедиться в стабильности работы всех компонентов.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 13-го поколения
Теги товара: Intel i3, Intel 12-го поколения, LGA 1700, 4 ядерные
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Процессор Intel Core i3-12100F: Бюджетная основа для мощной игровой и рабочей системы
Этот процессор - идеальная отправная точка для сборки доступного, но производительного компьютера. Процессор Intel Core i3-12100F создан для пользователей, которые ищут максимальное соотношение цены и производительности в задачах, чувствительных к скорости одного ядра. Он отлично подходит для современных игровых систем среднего уровня, где основная нагрузка ложится на видеокарту, для офисных и мультимедийных ПК, а также в качестве эффективной основы для рабочих станций начального уровня, где важна отзывчивость системы. Установленный в сокет LGA 1700, он совместим с материнскими платами на чипсетах Intel 600 и 700 серий, таких как H610, B660, B760, H770 или Z690/Z790, что дает гибкость в выборе платформы под ваш бюджет.
Современная архитектура для высокой однопоточной производительности
В основе Core i3-12100F лежит гибридная архитектура Alder Lake, изготовленная по 10-нм техпроцессу Intel. Он оснащен 4 полноценными производительными ядрами (Golden Cove) и поддерживает 8 потоков благодаря технологии Hyper-Threading. Базовая тактовая частота составляет 3.3 ГГц, а в режиме турбоускорения она способна достигать 4.3 ГГц, что обеспечивает выдающуюся однопоточную производительность для своей ценовой категории. Объем интеллектуального кэша L3 (L3 Cache) равен 12 МБ, что положительно сказывается на скорости обработки игровых и рабочих данных, минимизируя задержки.
Поддержка памяти нового поколения и скоростных накопителей
Контроллер памяти процессора поддерживает двухканальный режим работы с оперативной памятью DDR5-4800 МГц или DDR4-3200 МГц. Это позволяет выбрать оптимальный вариант, балансируя между стоимостью платформы и ее перспективностью. Для связи с комплектующими используется 20 линий PCI Express 5.0, что вдвое увеличивает пропускную способность по сравнению с PCIe 4.0 и обеспечивает огромный запас производительности для будущих поколений видеокарт и скоростных NVMe SSD. Важно отметить, что данная модель с индексом "F" не имеет интегрированного графического ядра, поэтому для работы системы обязательна дискретная видеокарта.
Эффективное энергопотребление и стабильность
Расчетная тепловая мощность (TDP) процессора составляет 60 Вт (базовый) и может повышаться до 89 Вт в режиме максимальной производительности (Turbo Power). Такие показатели делают его весьма экономичным и нетребовательным к системе охлаждения - с задачей легко справится даже недорогой башенный кулер. Поскольку модель имеет заблокированный множитель (отсутствует индекс "K"), ручной разгон невозможен, что гарантирует стабильность работы даже на самых доступных материнских платах с базовым чипсетом H610. Это упрощает сборку и снижает итоговую стоимость конфигурации.
Акцент на чистой производительности CPU
Отсутствие встроенного графического процессора (iGPU) - это осознанный шаг для снижения стоимости, ориентированный на пользователей, которые в любом случае планируют установить дискретную видеокарту. Процессор поддерживает современные технологии, такие как Resizable BAR (для увеличения производительности в играх при совместимости с видеокартой), набор инструкций AVX2 и аппаратное ускорение шифрования AES-NI. Сетевые возможности, количество портов USB и SATA определяются выбранной материнской платой и ее чипсетом, что предоставляет свободу в конфигурации периферии.
На что обратить внимание перед покупкой
Главный нюанс - обязательное наличие дискретной видеокарты, так как процессор не выведет изображение на монитор самостоятельно. При выборе материнской платы на чипсете H610 или B660 для гарантированной совместимости с Alder Lake может потребоваться обновление BIOS, для чего полезно наличие функции Flashback. Благодаря умеренному тепловыделению, вы можете сэкономить на системе охлаждения, но для длительной работы на максимальных частотах в турбо-режиме все же рекомендуется кулер лучше базового боксового. После сборки советуем провести стресс-тесты системы, чтобы убедиться в стабильности работы всех компонентов.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 13-го поколения
Теги товара: Intel i3, Intel 12-го поколения, LGA 1700, 4 ядерные
Достоинства:
Холодный, достаточный для современных игр. PCI 5.0, DDR5. Актуальный сокет, возможность апгрейда.
Недостатки:
Нет
Достоинства:
бюджет король мощный не дорогой любимый)
Комментарий:
Цена - качество. Хороший для средней нагрузки. Покупал теще-очень довольна.
Достоинства:
брался как затычка, за свои 6600р это мощнейший проц, держит разгон 5.3 по шине на материнке MSI Mortar Max B660(жду i5 13500), в играх в таком режиме выше 70 не поднимается с загрузкой цпу под 100%, стресс тест FPU в аиде до 95 градусов, в таком разгоне камень холодный, без него вообще выше 45 в играх не видел, cpu-z 833 балла в однопотоке и 4200 в многопотоке.
Недостатки:
их тупо нет за эти деньги
Достоинства:
Отличный процессор за свои деньги, лишен недостатков в виде ограничения по памяти в 2666мгц, как в предыдущих поколениях
Недостатки:
Нет
Достоинства:
Отлично работает и тащит все современные игрушки.
Комментарий:
Быстро привезли курьером, надежно упаковали с мягкой защитой вокруг коробки. В наборе была термопаста.
Достоинства:
приехал очень быстро, брал без коробки, приехал в пупырке и коробочке, в целом не поцарапанный, коробка не мятая, пока не проверял, в январе проверю, дополню
Достоинства:
Отличный товар, отличный продавец, все надежно упаковано.
Достоинства:
Цена Производительность Холодный
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Отличный выбор для бюджетной сборки.
Отзывы о товаре Процессор Intel Core I3-12100F S1700 OEM (CM8071504651013)
Достоинства:
Холодный, достаточный для современных игр. PCI 5.0, DDR5. Актуальный сокет, возможность апгрейда.
Недостатки:
Нет
Достоинства:
бюджет король мощный не дорогой любимый)
Комментарий:
Цена - качество. Хороший для средней нагрузки. Покупал теще-очень довольна.
Достоинства:
брался как затычка, за свои 6600р это мощнейший проц, держит разгон 5.3 по шине на материнке MSI Mortar Max B660(жду i5 13500), в играх в таком режиме выше 70 не поднимается с загрузкой цпу под 100%, стресс тест FPU в аиде до 95 градусов, в таком разгоне камень холодный, без него вообще выше 45 в играх не видел, cpu-z 833 балла в однопотоке и 4200 в многопотоке.
Недостатки:
их тупо нет за эти деньги
Достоинства:
Отличный процессор за свои деньги, лишен недостатков в виде ограничения по памяти в 2666мгц, как в предыдущих поколениях
Недостатки:
Нет
Достоинства:
Отлично работает и тащит все современные игрушки.
Комментарий:
Быстро привезли курьером, надежно упаковали с мягкой защитой вокруг коробки. В наборе была термопаста.
Достоинства:
приехал очень быстро, брал без коробки, приехал в пупырке и коробочке, в целом не поцарапанный, коробка не мятая, пока не проверял, в январе проверю, дополню
Достоинства:
Отличный товар, отличный продавец, все надежно упаковано.
Достоинства:
Цена Производительность Холодный
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Отличный выбор для бюджетной сборки.