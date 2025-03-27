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Процессор AMD Ryzen 5 4500 (100-000000644) купить с доставкой в Москве
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Процессор AMD Ryzen 5 4500 (100-000000644)

11 Отзывы
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Процессор AMD Ryzen 5 4500 (100-000000644)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Socket
AM4
Техпроцесс
7
Ядро
Renoir
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L3
8
Тактовая частота
3.6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 860 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 560102
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Процессор AMD Ryzen 5 4500 (100-000000644)
6 860 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Socket
AM4
Техпроцесс
7
Ядро
Renoir
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L2
3
Объем кэша L3
8
Тактовая частота
3.6
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
95
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х7х4
Вес, г.
40

Описание товара Процессор AMD Ryzen 5 4500 (100-000000644)

Для пользователей, которые хотят получить максимум удовольствия от использования технологии виртуальной реальности, компания AMD предлагает высокопроизводительные процессоры Ryzen™ VR-Ready Premium.

Отзывы о товаре Процессор AMD Ryzen 5 4500 (100-000000644)

Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Константин Р.

Достоинства:


Комментарий:
все работает, рад что запустилось
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
виталий ч.

Достоинства:


Комментарий:
отличный процессор комп стал заметнее быстрее
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Константин М.

Достоинства:


Комментарий:
Просто хороший процессор,чуточку менее производительный чем 3600,но и дешевле.Для моих задач хватает
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Марина Х.

Достоинства:


Комментарий:
всё отлично, муж очень доволен) всё работает
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Иван С.

Достоинства:


Комментарий:
Очень долго искал для таркова процессор. Главный критерий был - бюджетный. Купил этот, думал ничего не поменяется после моего старичка i5-6400, но, картинка перестала лагать, фризить. ЦП в 100 не долбиться, выше чем 70* не поднимается. Процессор лучший за свои деньги. Доставка подвела, погнули процессор, пришлось ждать еще день, по этому снял звезду
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Иван Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Всё встало без проблем, работает, не греется.
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
новый, без следов эксплуатации, местная гарантия Ситилинке, отличная цена с учётом бонусов, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2025
Денис Р.

Достоинства:


Комментарий:
все хорошо, работает пока что стабильно. посмотрим в будущем
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2024
Нишики О.

Достоинства:


Комментарий:
Процессор без индивидуальной упаковки. пришёл целый, новый, сразу запустился. пока без нареканий
Источник: Яндекс Маркет
04.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Процессор новый, отлично тянет все рабочие задачи и показывает большой фпс в играх
Источник: Яндекс Маркет
11.11.2024
Надежда Ш.

Достоинства:


Комментарий:
все подошло и работает быстро. рекомендую



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Socket
AM4
Техпроцесс
7
Ядро
Renoir
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L2
3
Объем кэша L3
8
Тактовая частота
3.6
Тип памяти
DDR4
Развернуть
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
95
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Для пользователей, которые хотят получить максимум удовольствия от использования технологии виртуальной реальности, компания AMD предлагает высокопроизводительные процессоры Ryzen™ VR-Ready Premium.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Константин Р.

Достоинства:


Комментарий:
все работает, рад что запустилось
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
виталий ч.

Достоинства:


Комментарий:
отличный процессор комп стал заметнее быстрее
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Константин М.

Достоинства:


Комментарий:
Просто хороший процессор,чуточку менее производительный чем 3600,но и дешевле.Для моих задач хватает
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Марина Х.

Достоинства:


Комментарий:
всё отлично, муж очень доволен) всё работает
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Иван С.

Достоинства:


Комментарий:
Очень долго искал для таркова процессор. Главный критерий был - бюджетный. Купил этот, думал ничего не поменяется после моего старичка i5-6400, но, картинка перестала лагать, фризить. ЦП в 100 не долбиться, выше чем 70* не поднимается. Процессор лучший за свои деньги. Доставка подвела, погнули процессор, пришлось ждать еще день, по этому снял звезду
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Иван Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Всё встало без проблем, работает, не греется.
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
новый, без следов эксплуатации, местная гарантия Ситилинке, отличная цена с учётом бонусов, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2025
Денис Р.

Достоинства:


Комментарий:
все хорошо, работает пока что стабильно. посмотрим в будущем
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2024
Нишики О.

Достоинства:


Комментарий:
Процессор без индивидуальной упаковки. пришёл целый, новый, сразу запустился. пока без нареканий
Источник: Яндекс Маркет
04.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Процессор новый, отлично тянет все рабочие задачи и показывает большой фпс в играх
Источник: Яндекс Маркет
11.11.2024
Надежда Ш.

Достоинства:


Комментарий:
все подошло и работает быстро. рекомендую


Процессор AMD Ryzen 5 4500 (100-000000644) - данный товар вы можете купить по цене 6860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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