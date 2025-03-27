Процессор AMD Ryzen 5 4500 (100-000000644)
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Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Socket
AM4
Техпроцесс
7
Ядро
Renoir
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L3
8
Тактовая частота
3.6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 860 руб.
В наличии
Код товара: 560102
|
Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
6 860 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Socket
AM4
Техпроцесс
7
Ядро
Renoir
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L2
3
Объем кэша L3
8
Тактовая частота
3.6
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
95
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х7х4
Вес, г.
40
Описание товара Процессор AMD Ryzen 5 4500 (100-000000644)
Для пользователей, которые хотят получить максимум удовольствия от использования технологии виртуальной реальности, компания AMD предлагает высокопроизводительные процессоры Ryzen™ VR-Ready Premium.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: AMD Ryzen 5, AMD игровые, Игровые, 6 ядерные, AM4
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Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Socket
AM4
Техпроцесс
7
Ядро
Renoir
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L2
3
Объем кэша L3
8
Тактовая частота
3.6
Тип памяти
DDR4
Развернуть
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
95
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Для пользователей, которые хотят получить максимум удовольствия от использования технологии виртуальной реальности, компания AMD предлагает высокопроизводительные процессоры Ryzen™ VR-Ready Premium.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: AMD Ryzen 5, AMD игровые, Игровые, 6 ядерные, AM4
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: AMD Ryzen 5, AMD игровые, Игровые, 6 ядерные, AM4
Достоинства:
Комментарий:
все работает, рад что запустилось
Достоинства:
Комментарий:
отличный процессор комп стал заметнее быстрее
Достоинства:
Комментарий:
Просто хороший процессор,чуточку менее производительный чем 3600,но и дешевле.Для моих задач хватает
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично, муж очень доволен) всё работает
Достоинства:
Комментарий:
Очень долго искал для таркова процессор. Главный критерий был - бюджетный. Купил этот, думал ничего не поменяется после моего старичка i5-6400, но, картинка перестала лагать, фризить. ЦП в 100 не долбиться, выше чем 70* не поднимается. Процессор лучший за свои деньги. Доставка подвела, погнули процессор, пришлось ждать еще день, по этому снял звезду
Достоинства:
Комментарий:
Всё встало без проблем, работает, не греется.
Достоинства:
Комментарий:
новый, без следов эксплуатации, местная гарантия Ситилинке, отличная цена с учётом бонусов, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
все хорошо, работает пока что стабильно. посмотрим в будущем
Достоинства:
Комментарий:
Процессор без индивидуальной упаковки. пришёл целый, новый, сразу запустился. пока без нареканий
Достоинства:
Комментарий:
Процессор новый, отлично тянет все рабочие задачи и показывает большой фпс в играх
Достоинства:
Комментарий:
все подошло и работает быстро. рекомендую
Процессор AMD Ryzen 5 4500 (100-000000644) - данный товар вы можете купить по цене 6860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Процессор AMD Ryzen 5 4500 (100-000000644)
Достоинства:
Комментарий:
все работает, рад что запустилось
Достоинства:
Комментарий:
отличный процессор комп стал заметнее быстрее
Достоинства:
Комментарий:
Просто хороший процессор,чуточку менее производительный чем 3600,но и дешевле.Для моих задач хватает
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично, муж очень доволен) всё работает
Достоинства:
Комментарий:
Очень долго искал для таркова процессор. Главный критерий был - бюджетный. Купил этот, думал ничего не поменяется после моего старичка i5-6400, но, картинка перестала лагать, фризить. ЦП в 100 не долбиться, выше чем 70* не поднимается. Процессор лучший за свои деньги. Доставка подвела, погнули процессор, пришлось ждать еще день, по этому снял звезду
Достоинства:
Комментарий:
Всё встало без проблем, работает, не греется.
Достоинства:
Комментарий:
новый, без следов эксплуатации, местная гарантия Ситилинке, отличная цена с учётом бонусов, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
все хорошо, работает пока что стабильно. посмотрим в будущем
Достоинства:
Комментарий:
Процессор без индивидуальной упаковки. пришёл целый, новый, сразу запустился. пока без нареканий
Достоинства:
Комментарий:
Процессор новый, отлично тянет все рабочие задачи и показывает большой фпс в играх
Достоинства:
Комментарий:
все подошло и работает быстро. рекомендую