Процессор Intel Core i3-10105 OEM (CM8070104291321SRH3P)
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Характеристики
Описание товара Процессор Intel Core i3-10105 OEM (CM8070104291321SRH3P)
Процессор Intel Core i3-10105 OEM для надежной бюджетной сборки
Этот процессор представляет собой сбалансированное решение для пользователей, которым не требуется экстремальная производительность, но важна стабильность и эффективность работы системы. Он отлично подойдет для офисных задач, учебы, веб-серфинга, работы с документами и даже для нетребовательных игр благодаря наличию встроенной графики Intel UHD Graphics 630. Процессор устанавливается в сокет LGA 1200, что означает совместимость с материнскими платами на чипсетах Intel 400-й и 500-й серий (H410, B460, H470, Z490, B560, H570, Z590). Это идеальный выбор для создания недорогого домашнего или рабочего компьютера, а также для апгрейда старой системы.
Архитектура Comet Lake, четыре ядра для повседневной работы
В основе Intel Core i3-10105 лежит архитектура Comet Lake, которая обеспечивает стабильную и предсказуемую производительность. Процессор обладает 4 физическими ядрами и 8 виртуальными потоками благодаря поддержке технологии Hyper-Threading. Базовая частота составляет 3.7 ГГц, а в турбо-режиме ядра могут разгоняться до 4.4 ГГц, обеспечивая хорошую отзывчивость в приложениях, чувствительных к скорости одного ядра. Техпроцесс 14 нм и 6 МБ кэш-памяти третьего уровня (L3) завершают картину надежного и энергоэффективного чипа для повседневного использования.
Поддержка памяти DDR4 и современные интерфейсы
Контроллер памяти процессора Intel Core i3-10105 поддерживает двухканальный режим работы с оперативной памятью типа DDR4. Максимальная поддерживаемая частота ОЗУ составляет 2666 МГц, что вполне достаточно для любых задач в рамках целевого сегмента этого CPU. Процессор оснащен 16 линиями PCI Express 3.0, которые используются для подключения дискрежной видеокарты и высокоскоростных накопителей NVMe SSD. Наличие интегрированной графики Intel UHD Graphics 630 позволяет собрать полноценный ПК без покупки видеокарты, что критически важно для ультрабюджетных сборок.
Умеренное энергопотребление и простой монтаж
Теплопакет (TDP) процессора составляет 65 Вт, что указывает на невысокое энергопотребление и скромные требования к системе охлаждения. Для его установки потребуется стандартный кулер, который часто идет в комплекте с коробочной версией процессора, однако в данном случае вы приобретаете OEM-версию (без кулера в комплекте), поэтому систему охлаждения необходимо подобрать отдельно. Процессор имеет заблокированный множитель, что означает отсутствие поддержки классического разгона через множитель, однако технология Turbo Boost 2.0 автоматически повышает частоты в пределах теплового и энергетического лимитов.
Интегрированная графика UHD Graphics 630 и полезные технологии
Встроенное графическое ядро Intel UHD Graphics 630 с базовой частотой 350 МГц и динамическим разгоном до 1.1 ГГц подходит для вывода изображения на несколько мониторов, просмотра видео в высоком разрешении, работы с офисными приложениями и запуска старых или нетребовательных игр на низких настройках. Технология Intel Quick Sync Video значительно ускоряет кодирование и декодирование видео, что будет полезно при видеозвонках или легкой работе с видеофрагментами. Процессор также поддерживает современные инструкции и технологии, оптимизирующие работу в средах виртуализации и шифрования данных.
Нюансы выбора и установки процессора
Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет сокет LGA 1200 и, желательно, обновленную версию микропрограммы (BIOS/UEFI) для гарантированной совместимости. Для OEM-версии процессора, которая поставляется без штатного кулера, необходимо заранее приобрести совместимый cooler - подойдет практически любой кулер с креплением для LGA 1200 и рассеиваемой мощностью от 65 Вт. Данная модель оптимальна для пользователей, которым не нужна производительность топовых CPU, но требуется надежная и современная платформа для решения стандартных задач без лишних затрат на электроэнергию и охлаждение.
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Теги товара: Intel i3, Intel 10-го поколения, LGA 1200, 4 ядерные, С встроенной графикой
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Процессор Intel Core i3-10105 OEM для надежной бюджетной сборки
Этот процессор представляет собой сбалансированное решение для пользователей, которым не требуется экстремальная производительность, но важна стабильность и эффективность работы системы. Он отлично подойдет для офисных задач, учебы, веб-серфинга, работы с документами и даже для нетребовательных игр благодаря наличию встроенной графики Intel UHD Graphics 630. Процессор устанавливается в сокет LGA 1200, что означает совместимость с материнскими платами на чипсетах Intel 400-й и 500-й серий (H410, B460, H470, Z490, B560, H570, Z590). Это идеальный выбор для создания недорогого домашнего или рабочего компьютера, а также для апгрейда старой системы.
Архитектура Comet Lake, четыре ядра для повседневной работы
В основе Intel Core i3-10105 лежит архитектура Comet Lake, которая обеспечивает стабильную и предсказуемую производительность. Процессор обладает 4 физическими ядрами и 8 виртуальными потоками благодаря поддержке технологии Hyper-Threading. Базовая частота составляет 3.7 ГГц, а в турбо-режиме ядра могут разгоняться до 4.4 ГГц, обеспечивая хорошую отзывчивость в приложениях, чувствительных к скорости одного ядра. Техпроцесс 14 нм и 6 МБ кэш-памяти третьего уровня (L3) завершают картину надежного и энергоэффективного чипа для повседневного использования.
Поддержка памяти DDR4 и современные интерфейсы
Контроллер памяти процессора Intel Core i3-10105 поддерживает двухканальный режим работы с оперативной памятью типа DDR4. Максимальная поддерживаемая частота ОЗУ составляет 2666 МГц, что вполне достаточно для любых задач в рамках целевого сегмента этого CPU. Процессор оснащен 16 линиями PCI Express 3.0, которые используются для подключения дискрежной видеокарты и высокоскоростных накопителей NVMe SSD. Наличие интегрированной графики Intel UHD Graphics 630 позволяет собрать полноценный ПК без покупки видеокарты, что критически важно для ультрабюджетных сборок.
Умеренное энергопотребление и простой монтаж
Теплопакет (TDP) процессора составляет 65 Вт, что указывает на невысокое энергопотребление и скромные требования к системе охлаждения. Для его установки потребуется стандартный кулер, который часто идет в комплекте с коробочной версией процессора, однако в данном случае вы приобретаете OEM-версию (без кулера в комплекте), поэтому систему охлаждения необходимо подобрать отдельно. Процессор имеет заблокированный множитель, что означает отсутствие поддержки классического разгона через множитель, однако технология Turbo Boost 2.0 автоматически повышает частоты в пределах теплового и энергетического лимитов.
Интегрированная графика UHD Graphics 630 и полезные технологии
Встроенное графическое ядро Intel UHD Graphics 630 с базовой частотой 350 МГц и динамическим разгоном до 1.1 ГГц подходит для вывода изображения на несколько мониторов, просмотра видео в высоком разрешении, работы с офисными приложениями и запуска старых или нетребовательных игр на низких настройках. Технология Intel Quick Sync Video значительно ускоряет кодирование и декодирование видео, что будет полезно при видеозвонках или легкой работе с видеофрагментами. Процессор также поддерживает современные инструкции и технологии, оптимизирующие работу в средах виртуализации и шифрования данных.
Нюансы выбора и установки процессора
Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет сокет LGA 1200 и, желательно, обновленную версию микропрограммы (BIOS/UEFI) для гарантированной совместимости. Для OEM-версии процессора, которая поставляется без штатного кулера, необходимо заранее приобрести совместимый cooler - подойдет практически любой кулер с креплением для LGA 1200 и рассеиваемой мощностью от 65 Вт. Данная модель оптимальна для пользователей, которым не нужна производительность топовых CPU, но требуется надежная и современная платформа для решения стандартных задач без лишних затрат на электроэнергию и охлаждение.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 12-го поколения, Intel 13-го поколения
Теги товара: Intel i3, Intel 10-го поколения, LGA 1200, 4 ядерные, С встроенной графикой
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