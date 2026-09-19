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Процессор Intel Original Core i5 10600KF (CM8070104282136S RH6S) OEM купить с доставкой в Москве
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Процессор Intel Original Core i5 10600KF (CM8070104282136S RH6S) OEM

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Процессор Intel Original Core i5 10600KF (CM8070104282136S RH6S) OEM
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 396913
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Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Размеры в упаковке, см
5х5х1
Вес, г.
40

Описание товара Процессор Intel Original Core i5 10600KF (CM8070104282136S RH6S) OEM

Процессор INTEL Core i5 10600KF, LGA 1200, OEM [cm8070104282136s rh6s]



Теги товара: Intel 10-го поколения

Отзывы о товаре Процессор Intel Original Core i5 10600KF (CM8070104282136S RH6S) OEM




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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Описание
Процессор INTEL Core i5 10600KF, LGA 1200, OEM [cm8070104282136s rh6s]


Теги товара: Intel 10-го поколения
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Отзывы


Процессор Intel Original Core i5 10600KF (CM8070104282136S RH6S) OEM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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