Процессор AMD Ryzen 5 3600 AM4 OEM (100-000000031)
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Характеристики
Описание товара Процессор AMD Ryzen 5 3600 AM4 OEM (100-000000031)
Для кого и под какие задачи
Процессор AMD Ryzen 5 3600 - это золотая середина для современных сборок, идеально подходящая для геймеров и создателей контента с ограниченным бюджетом. На его 6 ядрах и 12 потоках комфортно запускаются любые современные игры, а благодаря высокой многопоточной производительности он уверенно справляется с монтажом видео, работой в фоторедакторах и потоковой трансляцией. Сокет AM4 обеспечивает широкий выбор совместимых материнских плат на чипсетах B450, B550, X470 или X570, что делает сборку очень гибкой.
Архитектура, ядра и частоты
В основе процессора лежит 7-нанометровая архитектура Zen 2, которая обеспечивает отличный баланс между энергоэффективностью и производительностью. Шесть физических ядер с поддержкой технологии SMT (Simultaneous Multi-Threading) формируют 12 вычислительных потоков. Базовая тактовая частота составляет 3.6 ГГц, а в режиме максимального разгона Precision Boost 2.0 процессор достигает 4.2 ГГц на одном ядре. Объем кэш-памяти третьего уровня (L3) в 32 МБ существенно ускоряет обработку данных в играх и сложных приложениях.
Кэш, память и контроллеры
Контроллер памяти процессора поддерживает двухканальный режим работы с оперативной памятью DDR4, с официальной частотой до 3200 МГц, что является оптимальным для раскрытия его потенциала. Для подключения современных компонентов используется 24 линии PCIe 4.0, что удваивает пропускную способность для быстрых NVMe SSD и видеокарт нового поколения (при использовании материнской платы с чипсетом 500-й серии). Встроенного графического ядра в данной модели нет.
TDP, питание и разгон
Тепловыделение (TDP) процессора заявлено на уровне 65 Вт, что указывает на его высокую энергоэффективность и умеренные требования к системе охлаждения. Для повседневных задач и игр будет достаточно качественного боксового или недорогого башенного кулера. Модель имеет заблокированный множитель, поэтому классический разгон через него невозможен, однако технология Precision Boost 2 автоматически и безопасно повышает частоты под нагрузкой.
Интегрированная графика и доп. функции
Данная OEM-версия процессора не оснащена интегрированной графикой, поэтому для работы системы обязательна дискретная видеокарта. К дополнительным технологиям можно отнести поддержку современного набора инструкций, который оптимизирует работу в профессиональных приложениях. Для раскрытия всего функционала, такого как PCIe 4.0, потребуется материнская плата на чипсете B550 или X570.
Нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата с сокетом AM4 поддерживает процессоры серии Ryzen 3000, возможно, для этого потребуется обновление BIOS. Учитывая отсутствие встроенного видеоадаптера, планируйте приобретение дискретной видеокарты. Данная OEM-версия поставляется без штатного кулера в комплекте, поэтому необходимо сразу подобрать совместимую систему охлаждения.
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Для кого и под какие задачи
Процессор AMD Ryzen 5 3600 - это золотая середина для современных сборок, идеально подходящая для геймеров и создателей контента с ограниченным бюджетом. На его 6 ядрах и 12 потоках комфортно запускаются любые современные игры, а благодаря высокой многопоточной производительности он уверенно справляется с монтажом видео, работой в фоторедакторах и потоковой трансляцией. Сокет AM4 обеспечивает широкий выбор совместимых материнских плат на чипсетах B450, B550, X470 или X570, что делает сборку очень гибкой.
Архитектура, ядра и частоты
В основе процессора лежит 7-нанометровая архитектура Zen 2, которая обеспечивает отличный баланс между энергоэффективностью и производительностью. Шесть физических ядер с поддержкой технологии SMT (Simultaneous Multi-Threading) формируют 12 вычислительных потоков. Базовая тактовая частота составляет 3.6 ГГц, а в режиме максимального разгона Precision Boost 2.0 процессор достигает 4.2 ГГц на одном ядре. Объем кэш-памяти третьего уровня (L3) в 32 МБ существенно ускоряет обработку данных в играх и сложных приложениях.
Кэш, память и контроллеры
Контроллер памяти процессора поддерживает двухканальный режим работы с оперативной памятью DDR4, с официальной частотой до 3200 МГц, что является оптимальным для раскрытия его потенциала. Для подключения современных компонентов используется 24 линии PCIe 4.0, что удваивает пропускную способность для быстрых NVMe SSD и видеокарт нового поколения (при использовании материнской платы с чипсетом 500-й серии). Встроенного графического ядра в данной модели нет.
TDP, питание и разгон
Тепловыделение (TDP) процессора заявлено на уровне 65 Вт, что указывает на его высокую энергоэффективность и умеренные требования к системе охлаждения. Для повседневных задач и игр будет достаточно качественного боксового или недорогого башенного кулера. Модель имеет заблокированный множитель, поэтому классический разгон через него невозможен, однако технология Precision Boost 2 автоматически и безопасно повышает частоты под нагрузкой.
Интегрированная графика и доп. функции
Данная OEM-версия процессора не оснащена интегрированной графикой, поэтому для работы системы обязательна дискретная видеокарта. К дополнительным технологиям можно отнести поддержку современного набора инструкций, который оптимизирует работу в профессиональных приложениях. Для раскрытия всего функционала, такого как PCIe 4.0, потребуется материнская плата на чипсете B550 или X570.
Нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата с сокетом AM4 поддерживает процессоры серии Ryzen 3000, возможно, для этого потребуется обновление BIOS. Учитывая отсутствие встроенного видеоадаптера, планируйте приобретение дискретной видеокарты. Данная OEM-версия поставляется без штатного кулера в комплекте, поэтому необходимо сразу подобрать совместимую систему охлаждения.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: AMD Ryzen 5, AMD игровые, Игровые, 6 ядерные, С разблокированным множителем, AM4
Достоинства:
Комментарий:
Взял по скидке и с балами за отзыв.. отличное решения для рабочей машинке.
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл в пластиковой упаковке, был завернут в большой слой пупырчатой пленки. Целый, ножки не погнуты. Покупал к материнке ASRock b550m pro4, пк запустился сразу, через аиду64 определился как надо, все 6 ядер, 12 потоков, 3.6 ГГц, красота! Хороший процессор для игр и работы, продавца рекомендую.
Отзывы о товаре Процессор AMD Ryzen 5 3600 AM4 OEM (100-000000031)
Достоинства:
Комментарий:
Взял по скидке и с балами за отзыв.. отличное решения для рабочей машинке.
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл в пластиковой упаковке, был завернут в большой слой пупырчатой пленки. Целый, ножки не погнуты. Покупал к материнке ASRock b550m pro4, пк запустился сразу, через аиду64 определился как надо, все 6 ядер, 12 потоков, 3.6 ГГц, красота! Хороший процессор для игр и работы, продавца рекомендую.