Процессор AMD Ryzen 9 7950X AM5 tray (100-000000514)
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Характеристики
Описание товара Процессор AMD Ryzen 9 7950X AM5 tray (100-000000514)
Процессор AMD Ryzen 9 7950X – это мощное решение для игровых систем и рабочих станций. В основе модели используются высококачественные компоненты и передовые технологии, что в связке с большим числом физических ядер и виртуальных потоков может обеспечить непревзойденно высокую вычислительную мощность в любых сценариях использования компьютера. Поддерживаемые AMD Ryzen 9 7950X частоты могут варьироваться от 4.5 до 5.7 ГГц. Благодаря этому, а также свободному множителю данная модель отличается высоким уровнем быстродействия и большим потенциалом для его дальнейшего развития. Объем поддерживаемой временной памяти может достигать 128 ГБ. Также вычислительный модуль поддерживает работу с интерфейсом PCI-E 5 поколения, что открывает широкие возможности для создания бескомпромиссной компьютерной системы для работы и развлечений. Помимо высокой производительности процессор также отличается тепловыделением, которое не превышает 170 Вт. Для охлаждения могут использоваться как воздушные, так и водяные системы. Установка на материнскую плату производится при помощи сокета AM5.
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