Процессор AMD Ryzen 3 PRO 5350G AM4 (100-000000256) OEM
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Процессор AMD Ryzen 3 PRO 5350G AM4 (100-000000256) OEM
Процессор AMD Ryzen 3 PRO 5350G OEM обеспечит хорошую производительность рабочих и игровых ПК. Его архитектура выполнена по техпроцессу 7 нм, что предусматривает пониженное энергопотребление и повышенную мощность. 4 ядра обрабатывают данные в 8 потоков, благодаря чему все действия выполняются мгновенно. Рабочая частота процессора в турборежиме может повышаться до 4.2 ГГц, что исключает зависания при выполнении операций. Поддержка виртуализации увеличивает производительность в играх и рабочих процессах. Для воспроизведения четкой графики, без разрывов кадров и искажений изображения, в процессор AMD Ryzen 3 PRO 5350G OEM интегрировано графическое ядро Radeon Vega 6. У процессора есть 2 канала для подключения модулей оперативной памяти общим объемом до 128 ГБ. Это обеспечит комфортную работу при одновременном выполнении большого количества действий. С помощью встроенного контроллера PCI-E 3.0 осуществляется поддержка высокой скорости обмена данными при подключении периферийных устройств.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 12 670 руб.3168 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 7 8700F AM5 tray 100-000001590
-
В наличииЦена 12 920 руб.3230 руб. в СплитПроцессор Intel Socket 1200 Core i5-10500 (CM8070104290511SRH3A)
-
В наличииЦена 13 250 руб.3313 руб. в СплитПроцессор Intel Core i3-13100 S1700 OEM (CM8071505092202)
-
В наличииЦена 13 270 руб.3318 руб. в СплитПроцессор Intel Core i5 6500 OEM (CM8066201920404)
-
В наличииЦена 13 750 руб.3438 руб. в СплитПроцессор Intel Core i5 14400F Soc-1700 (CM8071505093011) OEM
-
В наличииЦена 13 950 руб.3488 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 7 5700X 100-000000926 OEM
-
В наличииЦена 14 990 руб.3748 руб. в СплитПроцессор Intel Core I5-12400 S1700 OEM (CM8071504650608 S RL5Y ...
-
В наличииЦена 14 990 руб.3748 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 5 7600X AM5 (100-000000593) OEM
-
В наличииЦена 16 170 руб.4043 руб. в СплитПроцессор Intel Core i5 10500 S1200 OEM (CM8070104290511 S RH3A)
-
В наличииЦена 16 290 руб.4073 руб. в СплитПроцессор Intel Core i5-14400 S1700 OEM 2.5G CM8071504821112 S R...
-
В наличииЦена 16 320 руб.4080 руб. в СплитПроцессор Intel Core I5-12600KF S1700 OEM (CM8071504555228 S RL4...
-
В наличииЦена 16 980 руб.4245 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 5 9600X OEM (100-000001405)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Отзывы о товаре Процессор AMD Ryzen 3 PRO 5350G AM4 (100-000000256) OEM