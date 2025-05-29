Процессор AMD Ryzen 5 5600X (100-000000065) OEM
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Характеристики
Описание товара Процессор AMD Ryzen 5 5600X (100-000000065) OEM
Для кого и под какие задачи
Процессор AMD Ryzen 5 5600X - это золотая середина для мощной игровой и универсальной мультимедийной системы. Его шестиядерной производительности с избытком хватит для комфортного гейминга в разрешении Full HD и 1440p, где основную нагрузку берет на себя видеокарта. Он также отлично справляется с потоковой передачей, работой с офисными пакетами и обработкой фото, делая его идеальным выбором для энтузиастов, не требующих экстремальной многопоточности. Процессор использует сокет AM4, что открывает широкий выбор совместимых материнских плат на чипсетах B550 и X570 для максимальной производительности, а также B450 после обновления BIOS.
Архитектура, ядра и частоты
В основе Ryzen 5 5600X лежит передовая на момент выхода архитектура Zen 3, которая принесла значительный прирост в производительности на одно ядро. Шесть физических ядер и двенадцать потоков обработки с базовой частотой 3.7 ГГц и турбодостижением до 4.6 ГГц обеспечивают отзывчивую работу в любых сценариях. Увеличенный до 32 МБ кэш третьего уровня (L3), изготовленный по 7-нм техпроцессу, минимизирует задержки при доступе к данным, что напрямую повышает FPS в играх и скорость отклика системы.
Кэш, память и контроллеры
Контроллер памяти процессора поддерживает двухканальный режим работы с оперативной памятью DDR4, рекомендуемая эффективная частота которой составляет 3200 МГц, что позволяет раскрыть весь потенциал архитектуры. Процессор предоставляет 24 линии PCIe 4.0: 16 для видеокарты и 4 для сверхбыстрого NVMe SSD, что вдвое увеличивает пропускную способность по сравнению с PCIe 3.0 для накопителей. Важно отметить, что данная модель не имеет встроенного графического ядра, поэтому для работы системы обязательна дискретная видеокарта.
TDP, питание и разгон
Расчетная тепловая мощность (TDP) процессора составляет 65 Вт, что указывает на высокую энергоэффективность и относительно скромные требования к системе охлаждения. Для большинства сборок будет достаточно качественного башенного кулера. Ryzen 5 5600X обладает разблокированным множителем, что позволяет опытным пользователям проводить ручной разгон для получения дополнительной производительности, для чего рекомендуется использовать материнские платы с надежной цепью питания (VRM).
Интегрированная графика и доп. функции
В данной модели AMD не предусмотрела встроенное графическое ядро. Это освобождает ресурсы и позволяет сосредоточиться на максимальной производительности дискретной видеокарты. Процессор поддерживает современные технологии, такие как Resizable BAR (Smart Access Memory в экосистеме AMD), которая при совместной работе с совместимой видеокартой Radeon может повысить производительность в играх.
Нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата с сокетом AM4 имеет обновленную версию BIOS/UEFI для поддержки процессоров серии Ryzen 5000 (Vermeer). Это критически важно для штатной работы системы. Хотя процессор экономичен, для раскрытия его турбо-потенциала и, особенно, при разгоне, стоит избегать самых простых коробочных кулеров. Рекомендуется проверить список совместимости (QVL) вашей материнской платы для выбора оптимального комплекта оперативной памяти DDR4.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения, Intel 13-го поколения
Теги товара: AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 5000, AMD игровые, Игровые, 6 ядерные, AM4
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Для кого и под какие задачи
Процессор AMD Ryzen 5 5600X - это золотая середина для мощной игровой и универсальной мультимедийной системы. Его шестиядерной производительности с избытком хватит для комфортного гейминга в разрешении Full HD и 1440p, где основную нагрузку берет на себя видеокарта. Он также отлично справляется с потоковой передачей, работой с офисными пакетами и обработкой фото, делая его идеальным выбором для энтузиастов, не требующих экстремальной многопоточности. Процессор использует сокет AM4, что открывает широкий выбор совместимых материнских плат на чипсетах B550 и X570 для максимальной производительности, а также B450 после обновления BIOS.
Архитектура, ядра и частоты
В основе Ryzen 5 5600X лежит передовая на момент выхода архитектура Zen 3, которая принесла значительный прирост в производительности на одно ядро. Шесть физических ядер и двенадцать потоков обработки с базовой частотой 3.7 ГГц и турбодостижением до 4.6 ГГц обеспечивают отзывчивую работу в любых сценариях. Увеличенный до 32 МБ кэш третьего уровня (L3), изготовленный по 7-нм техпроцессу, минимизирует задержки при доступе к данным, что напрямую повышает FPS в играх и скорость отклика системы.
Кэш, память и контроллеры
Контроллер памяти процессора поддерживает двухканальный режим работы с оперативной памятью DDR4, рекомендуемая эффективная частота которой составляет 3200 МГц, что позволяет раскрыть весь потенциал архитектуры. Процессор предоставляет 24 линии PCIe 4.0: 16 для видеокарты и 4 для сверхбыстрого NVMe SSD, что вдвое увеличивает пропускную способность по сравнению с PCIe 3.0 для накопителей. Важно отметить, что данная модель не имеет встроенного графического ядра, поэтому для работы системы обязательна дискретная видеокарта.
TDP, питание и разгон
Расчетная тепловая мощность (TDP) процессора составляет 65 Вт, что указывает на высокую энергоэффективность и относительно скромные требования к системе охлаждения. Для большинства сборок будет достаточно качественного башенного кулера. Ryzen 5 5600X обладает разблокированным множителем, что позволяет опытным пользователям проводить ручной разгон для получения дополнительной производительности, для чего рекомендуется использовать материнские платы с надежной цепью питания (VRM).
Интегрированная графика и доп. функции
В данной модели AMD не предусмотрела встроенное графическое ядро. Это освобождает ресурсы и позволяет сосредоточиться на максимальной производительности дискретной видеокарты. Процессор поддерживает современные технологии, такие как Resizable BAR (Smart Access Memory в экосистеме AMD), которая при совместной работе с совместимой видеокартой Radeon может повысить производительность в играх.
Нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата с сокетом AM4 имеет обновленную версию BIOS/UEFI для поддержки процессоров серии Ryzen 5000 (Vermeer). Это критически важно для штатной работы системы. Хотя процессор экономичен, для раскрытия его турбо-потенциала и, особенно, при разгоне, стоит избегать самых простых коробочных кулеров. Рекомендуется проверить список совместимости (QVL) вашей материнской платы для выбора оптимального комплекта оперативной памяти DDR4.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения, Intel 13-го поколения
Теги товара: AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 5000, AMD игровые, Игровые, 6 ядерные, AM4
Достоинства:
Комментарий:
Работает, функции свои выполняет.
Достоинства:
Комментарий:
процессор хороший , рекомендую,
Достоинства:
Комментарий:
Не заметил что это OEM, из-за чего сильно удивился массиву из бумаги, железа и пластика в привезенной курьером коробке. Но всё оказалось в полном порядке, процессор прекрасно заработал, хотя Биос и пошалил немного.
Достоинства:
Комментарий:
Процессором доволен. Давно хотел поменять старенький 3500Х на этот. Прирост в производительности ощутим. Доставили курьером Ситилинка в руки, упаковано в пупырку и коробку. Все отлично.
Достоинства:
Комментарий:
хороший квадрат старый народный проц
Достоинства:
Комментарий:
работает здорово, я доволен
Достоинства:
Комментарий:
приехал хорошо упакованый, с виду цел, без следов термопасты
Достоинства:
Комментарий:
отличный! Курьер привез хорошо упакованным. Тесты виды прошел без каких либо нареканий. По виду новый
Достоинства:
Комментарий:
вроде бы неплохо, все работает, все завелось , но 1 раз был синий экран, до этого все было норм, заценю дальше если что то будет ещё то дополню отзыв, кстати курьер приехал без опозданий
Достоинства:
Комментарий:
Привёз курьер Ситилинк на следующий день после заказа, курьер вежливый. Версия не бокс по этому транспортировочный пластик и пупырка вся упаковка. Процессор работает, новый. Если в работе что изменится дополню отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично, ножки не погнутые, все пришло в порядке, еще не проверяли
Достоинства:
Комментарий:
С нормальной башней с теплоотведением в 220 вт температуру без особой нагрузки держит в районе 40 градусов
Достоинства:
Комментарий:
Заменил Ryzen 5 5600 на Ryzen 5 5600x( лёгкий апгрейд на исходе 2024г.). 5600x ощутимо горячее 5600, поэтому был установлен кулер Thermaltake BigTyp Revo из старых запасов для охлаждения CPU, около сокетного пространства и радиатора мосфетов на Maxsun B550-M. Обновленной системой я удовлетворён.
Достоинства:
Комментарий:
лучший камень для домашнего компьютера.
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошо упакован на вид все хорошо
Достоинства:
Комментарий:
все отлично,работает,доставка быстрая
Достоинства:
Комментарий:
Работает четко. Продавца советую.
Достоинства:
Комментарий:
все супер, работает хорошо, температура в пределах нормы. комп летает)
Достоинства:
Комментарий:
все в целости и сохранности
Достоинства:
По поводу производительности: В связке с rtx 3070 подходит идеально, до этого стоял ryzen 2600 разница заметная. Если брать под сокет AM4, с точки зрения цена-качество, по моему лучший вариант.
Так же стоит упомянуть низкую энергопотребляемость, в стоке кушает не более 80-85 ватт при полной загрузке.
Недостатки:
Довольно горячий (по сравнению с ryzen 2600), с учетом того что стоит довольно большой башенный кулер с 120 мм вертушкой (рассчитан на 130 ватт) греется в районе 70-75 градусов, но справедливости ради, производителем заявлена рабочая температура 90 градусов. Так что недостаток нивелирован.
Комментарий:
Со стороны магазина был крайне удивлен, доставили очень быстро, сообщили где только можно о том что товар прибыл, еще и позвонили, что очень радует. Сам товар пришел без нареканий в идеальном состоянии. Ну и стоит выделить крайне привлекательную цену на момент написания отзыва.
Достоинства:
Намного мощнее 5 2600
Для игр стал актуальнее intel
Недостатки:
Печка, 130 tdp кулер не справился, температуры в играх больше 80 гр.
Отзывы о товаре Процессор AMD Ryzen 5 5600X (100-000000065) OEM
Достоинства:
Комментарий:
Работает, функции свои выполняет.
Достоинства:
Комментарий:
процессор хороший , рекомендую,
Достоинства:
Комментарий:
Не заметил что это OEM, из-за чего сильно удивился массиву из бумаги, железа и пластика в привезенной курьером коробке. Но всё оказалось в полном порядке, процессор прекрасно заработал, хотя Биос и пошалил немного.
Достоинства:
Комментарий:
Процессором доволен. Давно хотел поменять старенький 3500Х на этот. Прирост в производительности ощутим. Доставили курьером Ситилинка в руки, упаковано в пупырку и коробку. Все отлично.
Достоинства:
Комментарий:
хороший квадрат старый народный проц
Достоинства:
Комментарий:
работает здорово, я доволен
Достоинства:
Комментарий:
приехал хорошо упакованый, с виду цел, без следов термопасты
Достоинства:
Комментарий:
отличный! Курьер привез хорошо упакованным. Тесты виды прошел без каких либо нареканий. По виду новый
Достоинства:
Комментарий:
вроде бы неплохо, все работает, все завелось , но 1 раз был синий экран, до этого все было норм, заценю дальше если что то будет ещё то дополню отзыв, кстати курьер приехал без опозданий
Достоинства:
Комментарий:
Привёз курьер Ситилинк на следующий день после заказа, курьер вежливый. Версия не бокс по этому транспортировочный пластик и пупырка вся упаковка. Процессор работает, новый. Если в работе что изменится дополню отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично, ножки не погнутые, все пришло в порядке, еще не проверяли
Достоинства:
Комментарий:
С нормальной башней с теплоотведением в 220 вт температуру без особой нагрузки держит в районе 40 градусов
Достоинства:
Комментарий:
Заменил Ryzen 5 5600 на Ryzen 5 5600x( лёгкий апгрейд на исходе 2024г.). 5600x ощутимо горячее 5600, поэтому был установлен кулер Thermaltake BigTyp Revo из старых запасов для охлаждения CPU, около сокетного пространства и радиатора мосфетов на Maxsun B550-M. Обновленной системой я удовлетворён.
Достоинства:
Комментарий:
лучший камень для домашнего компьютера.
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошо упакован на вид все хорошо
Достоинства:
Комментарий:
все отлично,работает,доставка быстрая
Достоинства:
Комментарий:
Работает четко. Продавца советую.
Достоинства:
Комментарий:
все супер, работает хорошо, температура в пределах нормы. комп летает)
Достоинства:
Комментарий:
все в целости и сохранности
Достоинства:
По поводу производительности: В связке с rtx 3070 подходит идеально, до этого стоял ryzen 2600 разница заметная. Если брать под сокет AM4, с точки зрения цена-качество, по моему лучший вариант.
Так же стоит упомянуть низкую энергопотребляемость, в стоке кушает не более 80-85 ватт при полной загрузке.
Недостатки:
Довольно горячий (по сравнению с ryzen 2600), с учетом того что стоит довольно большой башенный кулер с 120 мм вертушкой (рассчитан на 130 ватт) греется в районе 70-75 градусов, но справедливости ради, производителем заявлена рабочая температура 90 градусов. Так что недостаток нивелирован.
Комментарий:
Со стороны магазина был крайне удивлен, доставили очень быстро, сообщили где только можно о том что товар прибыл, еще и позвонили, что очень радует. Сам товар пришел без нареканий в идеальном состоянии. Ну и стоит выделить крайне привлекательную цену на момент написания отзыва.
Достоинства:
Намного мощнее 5 2600
Для игр стал актуальнее intel
Недостатки:
Печка, 130 tdp кулер не справился, температуры в играх больше 80 гр.