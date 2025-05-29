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Процессор AMD Ryzen 5 5600X (100-000000065) OEM купить с доставкой в Москве
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Процессор AMD Ryzen 5 5600X (100-000000065) OEM

21 Отзывы
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Процессор AMD Ryzen 5 5600X (100-000000065) OEM
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель
5600X
Socket
AM4
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Vermeer
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 370 руб. 
Начислим 182 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 426184
Доставка в Москве
Загружаем...
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Процессор AMD Ryzen 5 5600X (100-000000065) OEM
11 370 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель
5600X
Socket
AM4
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Vermeer
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L2
3
Объем кэша L3
32
Тактовая частота
3.7
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
95
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х2
Вес, г.
57

Описание товара Процессор AMD Ryzen 5 5600X (100-000000065) OEM

Для кого и под какие задачи

Процессор AMD Ryzen 5 5600X - это золотая середина для мощной игровой и универсальной мультимедийной системы. Его шестиядерной производительности с избытком хватит для комфортного гейминга в разрешении Full HD и 1440p, где основную нагрузку берет на себя видеокарта. Он также отлично справляется с потоковой передачей, работой с офисными пакетами и обработкой фото, делая его идеальным выбором для энтузиастов, не требующих экстремальной многопоточности. Процессор использует сокет AM4, что открывает широкий выбор совместимых материнских плат на чипсетах B550 и X570 для максимальной производительности, а также B450 после обновления BIOS.

Архитектура, ядра и частоты

В основе Ryzen 5 5600X лежит передовая на момент выхода архитектура Zen 3, которая принесла значительный прирост в производительности на одно ядро. Шесть физических ядер и двенадцать потоков обработки с базовой частотой 3.7 ГГц и турбодостижением до 4.6 ГГц обеспечивают отзывчивую работу в любых сценариях. Увеличенный до 32 МБ кэш третьего уровня (L3), изготовленный по 7-нм техпроцессу, минимизирует задержки при доступе к данным, что напрямую повышает FPS в играх и скорость отклика системы.

Кэш, память и контроллеры

Контроллер памяти процессора поддерживает двухканальный режим работы с оперативной памятью DDR4, рекомендуемая эффективная частота которой составляет 3200 МГц, что позволяет раскрыть весь потенциал архитектуры. Процессор предоставляет 24 линии PCIe 4.0: 16 для видеокарты и 4 для сверхбыстрого NVMe SSD, что вдвое увеличивает пропускную способность по сравнению с PCIe 3.0 для накопителей. Важно отметить, что данная модель не имеет встроенного графического ядра, поэтому для работы системы обязательна дискретная видеокарта.

TDP, питание и разгон

Расчетная тепловая мощность (TDP) процессора составляет 65 Вт, что указывает на высокую энергоэффективность и относительно скромные требования к системе охлаждения. Для большинства сборок будет достаточно качественного башенного кулера. Ryzen 5 5600X обладает разблокированным множителем, что позволяет опытным пользователям проводить ручной разгон для получения дополнительной производительности, для чего рекомендуется использовать материнские платы с надежной цепью питания (VRM).

Интегрированная графика и доп. функции

В данной модели AMD не предусмотрела встроенное графическое ядро. Это освобождает ресурсы и позволяет сосредоточиться на максимальной производительности дискретной видеокарты. Процессор поддерживает современные технологии, такие как Resizable BAR (Smart Access Memory в экосистеме AMD), которая при совместной работе с совместимой видеокартой Radeon может повысить производительность в играх.

Нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата с сокетом AM4 имеет обновленную версию BIOS/UEFI для поддержки процессоров серии Ryzen 5000 (Vermeer). Это критически важно для штатной работы системы. Хотя процессор экономичен, для раскрытия его турбо-потенциала и, особенно, при разгоне, стоит избегать самых простых коробочных кулеров. Рекомендуется проверить список совместимости (QVL) вашей материнской платы для выбора оптимального комплекта оперативной памяти DDR4.

Отзывы о товаре Процессор AMD Ryzen 5 5600X (100-000000065) OEM

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Алексей В.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, функции свои выполняет.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Максим П.

Достоинства:


Комментарий:
процессор хороший , рекомендую,
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Виталий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Не заметил что это OEM, из-за чего сильно удивился массиву из бумаги, железа и пластика в привезенной курьером коробке. Но всё оказалось в полном порядке, процессор прекрасно заработал, хотя Биос и пошалил немного.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
Процессором доволен. Давно хотел поменять старенький 3500Х на этот. Прирост в производительности ощутим. Доставили курьером Ситилинка в руки, упаковано в пупырку и коробку. Все отлично.
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Максим У.

Достоинства:


Комментарий:
хороший квадрат старый народный проц
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Руслан Х.

Достоинства:


Комментарий:
работает здорово, я доволен
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Kunawa

Достоинства:


Комментарий:
приехал хорошо упакованый, с виду цел, без следов термопасты
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Константин А.

Достоинства:


Комментарий:
отличный! Курьер привез хорошо упакованным. Тесты виды прошел без каких либо нареканий. По виду новый
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Игорь А

Достоинства:


Комментарий:
вроде бы неплохо, все работает, все завелось , но 1 раз был синий экран, до этого все было норм, заценю дальше если что то будет ещё то дополню отзыв, кстати курьер приехал без опозданий
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Дмитрий Р.

Достоинства:


Комментарий:
Привёз курьер Ситилинк на следующий день после заказа, курьер вежливый. Версия не бокс по этому транспортировочный пластик и пупырка вся упаковка. Процессор работает, новый. Если в работе что изменится дополню отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Эмилия Х.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично, ножки не погнутые, все пришло в порядке, еще не проверяли
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2025
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
С нормальной башней с теплоотведением в 220 вт температуру без особой нагрузки держит в районе 40 градусов
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2024
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Заменил Ryzen 5 5600 на Ryzen 5 5600x( лёгкий апгрейд на исходе 2024г.). 5600x ощутимо горячее 5600, поэтому был установлен кулер Thermaltake BigTyp Revo из старых запасов для охлаждения CPU, около сокетного пространства и радиатора мосфетов на Maxsun B550-M. Обновленной системой я удовлетворён.
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2024
Евгений А.

Достоинства:


Комментарий:
лучший камень для домашнего компьютера.
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2024
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошо упакован на вид все хорошо
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2024
дима

Достоинства:


Комментарий:
все отлично,работает,доставка быстрая
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2024
Дмитрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Работает четко. Продавца советую.
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2024
Карина В.

Достоинства:


Комментарий:
все супер, работает хорошо, температура в пределах нормы. комп летает)
Источник: Яндекс Маркет
04.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
все в целости и сохранности
05.11.2022
Павел

Достоинства:
По поводу производительности: В связке с rtx 3070 подходит идеально, до этого стоял ryzen 2600 разница заметная. Если брать под сокет AM4, с точки зрения цена-качество, по моему лучший вариант.
Так же стоит упомянуть низкую энергопотребляемость, в стоке кушает не более 80-85 ватт при полной загрузке.

Недостатки:
Довольно горячий (по сравнению с ryzen 2600), с учетом того что стоит довольно большой башенный кулер с 120 мм вертушкой (рассчитан на 130 ватт) греется в районе 70-75 градусов, но справедливости ради, производителем заявлена рабочая температура 90 градусов. Так что недостаток нивелирован.

Комментарий:
Со стороны магазина был крайне удивлен, доставили очень быстро, сообщили где только можно о том что товар прибыл, еще и позвонили, что очень радует. Сам товар пришел без нареканий в идеальном состоянии. Ну и стоит выделить крайне привлекательную цену на момент написания отзыва.
01.04.2021
Владислав

Достоинства:
Намного мощнее 5 2600
Для игр стал актуальнее intel

Недостатки:
Печка, 130 tdp кулер не справился, температуры в играх больше 80 гр.



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Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель
5600X
Socket
AM4
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Vermeer
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L2
3
Объем кэша L3
32
Развернуть
Тактовая частота
3.7
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
95
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Процессор AMD Ryzen 5 5600X - это золотая середина для мощной игровой и универсальной мультимедийной системы. Его шестиядерной производительности с избытком хватит для комфортного гейминга в разрешении Full HD и 1440p, где основную нагрузку берет на себя видеокарта. Он также отлично справляется с потоковой передачей, работой с офисными пакетами и обработкой фото, делая его идеальным выбором для энтузиастов, не требующих экстремальной многопоточности. Процессор использует сокет AM4, что открывает широкий выбор совместимых материнских плат на чипсетах B550 и X570 для максимальной производительности, а также B450 после обновления BIOS.

Архитектура, ядра и частоты

В основе Ryzen 5 5600X лежит передовая на момент выхода архитектура Zen 3, которая принесла значительный прирост в производительности на одно ядро. Шесть физических ядер и двенадцать потоков обработки с базовой частотой 3.7 ГГц и турбодостижением до 4.6 ГГц обеспечивают отзывчивую работу в любых сценариях. Увеличенный до 32 МБ кэш третьего уровня (L3), изготовленный по 7-нм техпроцессу, минимизирует задержки при доступе к данным, что напрямую повышает FPS в играх и скорость отклика системы.

Кэш, память и контроллеры

Контроллер памяти процессора поддерживает двухканальный режим работы с оперативной памятью DDR4, рекомендуемая эффективная частота которой составляет 3200 МГц, что позволяет раскрыть весь потенциал архитектуры. Процессор предоставляет 24 линии PCIe 4.0: 16 для видеокарты и 4 для сверхбыстрого NVMe SSD, что вдвое увеличивает пропускную способность по сравнению с PCIe 3.0 для накопителей. Важно отметить, что данная модель не имеет встроенного графического ядра, поэтому для работы системы обязательна дискретная видеокарта.

TDP, питание и разгон

Расчетная тепловая мощность (TDP) процессора составляет 65 Вт, что указывает на высокую энергоэффективность и относительно скромные требования к системе охлаждения. Для большинства сборок будет достаточно качественного башенного кулера. Ryzen 5 5600X обладает разблокированным множителем, что позволяет опытным пользователям проводить ручной разгон для получения дополнительной производительности, для чего рекомендуется использовать материнские платы с надежной цепью питания (VRM).

Интегрированная графика и доп. функции

В данной модели AMD не предусмотрела встроенное графическое ядро. Это освобождает ресурсы и позволяет сосредоточиться на максимальной производительности дискретной видеокарты. Процессор поддерживает современные технологии, такие как Resizable BAR (Smart Access Memory в экосистеме AMD), которая при совместной работе с совместимой видеокартой Radeon может повысить производительность в играх.

Нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата с сокетом AM4 имеет обновленную версию BIOS/UEFI для поддержки процессоров серии Ryzen 5000 (Vermeer). Это критически важно для штатной работы системы. Хотя процессор экономичен, для раскрытия его турбо-потенциала и, особенно, при разгоне, стоит избегать самых простых коробочных кулеров. Рекомендуется проверить список совместимости (QVL) вашей материнской платы для выбора оптимального комплекта оперативной памяти DDR4.

Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Алексей В.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, функции свои выполняет.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Максим П.

Достоинства:


Комментарий:
процессор хороший , рекомендую,
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Виталий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Не заметил что это OEM, из-за чего сильно удивился массиву из бумаги, железа и пластика в привезенной курьером коробке. Но всё оказалось в полном порядке, процессор прекрасно заработал, хотя Биос и пошалил немного.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
Процессором доволен. Давно хотел поменять старенький 3500Х на этот. Прирост в производительности ощутим. Доставили курьером Ситилинка в руки, упаковано в пупырку и коробку. Все отлично.
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Максим У.

Достоинства:


Комментарий:
хороший квадрат старый народный проц
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Руслан Х.

Достоинства:


Комментарий:
работает здорово, я доволен
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Kunawa

Достоинства:


Комментарий:
приехал хорошо упакованый, с виду цел, без следов термопасты
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Константин А.

Достоинства:


Комментарий:
отличный! Курьер привез хорошо упакованным. Тесты виды прошел без каких либо нареканий. По виду новый
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Игорь А

Достоинства:


Комментарий:
вроде бы неплохо, все работает, все завелось , но 1 раз был синий экран, до этого все было норм, заценю дальше если что то будет ещё то дополню отзыв, кстати курьер приехал без опозданий
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Дмитрий Р.

Достоинства:


Комментарий:
Привёз курьер Ситилинк на следующий день после заказа, курьер вежливый. Версия не бокс по этому транспортировочный пластик и пупырка вся упаковка. Процессор работает, новый. Если в работе что изменится дополню отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Эмилия Х.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично, ножки не погнутые, все пришло в порядке, еще не проверяли
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2025
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
С нормальной башней с теплоотведением в 220 вт температуру без особой нагрузки держит в районе 40 градусов
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2024
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Заменил Ryzen 5 5600 на Ryzen 5 5600x( лёгкий апгрейд на исходе 2024г.). 5600x ощутимо горячее 5600, поэтому был установлен кулер Thermaltake BigTyp Revo из старых запасов для охлаждения CPU, около сокетного пространства и радиатора мосфетов на Maxsun B550-M. Обновленной системой я удовлетворён.
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2024
Евгений А.

Достоинства:


Комментарий:
лучший камень для домашнего компьютера.
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2024
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошо упакован на вид все хорошо
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2024
дима

Достоинства:


Комментарий:
все отлично,работает,доставка быстрая
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2024
Дмитрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Работает четко. Продавца советую.
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2024
Карина В.

Достоинства:


Комментарий:
все супер, работает хорошо, температура в пределах нормы. комп летает)
Источник: Яндекс Маркет
04.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
все в целости и сохранности
05.11.2022
Павел

Достоинства:
По поводу производительности: В связке с rtx 3070 подходит идеально, до этого стоял ryzen 2600 разница заметная. Если брать под сокет AM4, с точки зрения цена-качество, по моему лучший вариант.
Так же стоит упомянуть низкую энергопотребляемость, в стоке кушает не более 80-85 ватт при полной загрузке.

Недостатки:
Довольно горячий (по сравнению с ryzen 2600), с учетом того что стоит довольно большой башенный кулер с 120 мм вертушкой (рассчитан на 130 ватт) греется в районе 70-75 градусов, но справедливости ради, производителем заявлена рабочая температура 90 градусов. Так что недостаток нивелирован.

Комментарий:
Со стороны магазина был крайне удивлен, доставили очень быстро, сообщили где только можно о том что товар прибыл, еще и позвонили, что очень радует. Сам товар пришел без нареканий в идеальном состоянии. Ну и стоит выделить крайне привлекательную цену на момент написания отзыва.
01.04.2021
Владислав

Достоинства:
Намного мощнее 5 2600
Для игр стал актуальнее intel

Недостатки:
Печка, 130 tdp кулер не справился, температуры в играх больше 80 гр.


Купить Процессор AMD Ryzen 5 5600X (100-000000065) OEM - по цене 11370 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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