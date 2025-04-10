Процессор Intel Core i5-10400 Oem (CM8070104290715SRH3C)
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Характеристики
Описание товара Процессор Intel Core i5-10400 Oem (CM8070104290715SRH3C)
Процессоры Intel Core i5 на базе архитектуры Comet Lake представляют собой мощные решения, обеспечивающие высокую производительность и надежность. Одной из ключевых особенностей этих процессоров является интегрированное графическое ядро Intel UHD Graphics 630, которое позволяет выполнять графически насыщенные задачи без необходимости в дополнительной видеокарте. Процессор оснащен 6 ядрами, что позволяет эффективно справляться как с многозадачностью, так и с ресурсоемкими приложениями. Базовая тактовая частота составляет 2,9 ГГц, при этом благодаря технологии Turbo Boost возможен значительный прирост производительности при необходимости. Максимально поддерживаемый объем памяти достигает 128 ГБ, что обеспечивает выдающуюся гибкость при работе с большими объемами данных и ресурсоемкими приложениями. Техпроцесс 14 нм гарантирует энергоэффективность и низкое тепловыделение, что делает процессор более долговечным и надежным в эксплуатации. Поставляется данный процессор в варианте OEM, что идеально подходит для интеграторов и сборщиков систем. Используемый сокет LGA 1200 обеспечивает совместимость с современными материнскими платами, предоставляя широкие возможности для модернизации и настройки системы под индивидуальные потребности пользователя. Бренд Intel продолжает поддерживать репутацию лидера в области производства процессоров, предлагая высокое качество и производительность своих продуктов. Серия Intel Core i5 создана для тех, кто ценит надежность и эффективность в работе, будь то задачи повседневного использования или профессиональные приложения.
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Теги товара: Intel i5, Intel 10-го поколения, Intel игровые, Игровые, LGA 1200, 6 ядерные, С встроенной графикой
Достоинства:
Комментарий:
Быстро пришел! Новый, работает отлично
Отзывы о товаре Процессор Intel Core i5-10400 Oem (CM8070104290715SRH3C)
Достоинства:
Комментарий:
Быстро пришел! Новый, работает отлично