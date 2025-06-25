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Процессор Intel Core i7 14700KF Soc-1700 (CM8071504820722S) OEM купить с доставкой в Москве
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Процессор Intel Core i7 14700KF Soc-1700 (CM8071504820722S) OEM

12 Отзывы
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Процессор Intel Core i7 14700KF Soc-1700 (CM8071504820722S) OEM
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i7
Модель
Intel Core i7 14700KF
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Количество ядер
10
Количество потоков
16
Тактовая частота
4.8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 130 руб. 
Начислим 579 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 640268
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Процессор Intel Core i7 14700KF Soc-1700 (CM8071504820722S) OEM
36 130 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i7
Модель
Intel Core i7 14700KF
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Количество ядер
10
Количество потоков
16
Тактовая частота
4.8
Тип памяти
DDR5
Максимальный объем памяти
512
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х4х1
Вес, кг.
4.38

Описание товара Процессор Intel Core i7 14700KF Soc-1700 (CM8071504820722S) OEM

Процессор Intel Core i7 — это мощное решение для требовательных пользователей, которые ищут баланс между высокой производительностью и передовыми технологиями. Этот процессор оснащен 10 ядрами и 16 потоками, что обеспечивает отличную многозадачность и обработку больших объемов данных. С базовой тактовой частотой 4,8 ГГц процессор предлагает быстрое выполнение операций и поддержку ресурсоемких приложений. Совместимость с новейшей памятью типа DDR5 и поддержка максимального объема памяти до 512 ГБ делают его отличным выбором для тех, кто стремится использовать современные технологии по максимуму. Процессор относится к серии Intel Core i7 и поставляется в формате OEM, что идеально подходит для системных интеграторов и опытных пользователей, которые предпочитают собирать свои системы самостоятельно. Сокет LGA 1700 обеспечивает совместимость с самыми современными материнскими платами, предоставляя широкий спектр возможностей для модернизации и настройки. Бренд Intel продолжает подтверждать свою репутацию одного из лидеров в индустрии процессоров, предлагая передовые решения для пользователей, ожидающих высочайшей производительности и надежности.

Отзывы о товаре Процессор Intel Core i7 14700KF Soc-1700 (CM8071504820722S) OEM

Источник: Яндекс Маркет
25.06.2025
Данил Ф.

Достоинства:


Комментарий:
приехал чистый, без следов использования, в системе отобразился, нагрев ещё не проверял
Источник: Яндекс Маркет
23.06.2025
Николай Н.

Достоинства:


Комментарий:
Процессор и продавец оправдали ожидания, радует покупка у большой организации с множеством пунктов выдачи Про процессор: первые 7 часов тестов в различных программах и рабочих задачах без проблем. Нужно подходить максимально ответственно к охлаждению, на трехсекционной водянке температуры в хорошо охлаждаемом корпусе - около 90 под нагрузкой, аида при дефолт настройках биоса выдает мини-тротлинг. Чтобы процессору жилось получше, снизил с биосе потребление до 180w, в производительности потерь немного, но температуры значительно приятнее
Источник: Яндекс Маркет
22.06.2025
Дмитрий

Достоинства:


Комментарий:
Все работает. Посмотрю насколько он изнасилует сжо id-cooling fx360 pro
Источник: Яндекс Маркет
20.06.2025
Эмилия Л.

Достоинства:


Комментарий:
Процессор был упакован в пупырку. Пришел быстро. Целый, следов пользования нет. Новый. В материнку встал без проблем. Работает.
Источник: Яндекс Маркет
14.06.2025
Валентин Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный процессор, упаковка отсутствует (т.к. версия без коробки), дали на ПВЗ пузырчатый пакет.
Источник: Яндекс Маркет
06.06.2025
Sergei P.

Достоинства:


Комментарий:
Горячий, зараза. Неделю курил гайды как его грамотно настроить в биосе...
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Впечатление положительное. Работает без проблем. Нужно хорошее охлаждение
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
пришел без упаковки, но целый, без следов использования, встал на ура, все работает
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Радик Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Мощный процессор, все быстро запускается, скорость супер. Все 20 ядер нагружаются. Башенный кулер все таки слабоват буду менять на водянку. Пока не нагружал не тестировал. Сегодня протестировал до 100 градусов пару ядер достигли. Итоговый результат 31630. Вывод: для обыденных офисных задач и малоресурных игр башенного куллера вполне достаточно. Если ориентироваться на весомые игры то лучше ставить водянку.
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Игорь К.

Достоинства:


Комментарий:
Работает! Но за такие деньги выдали просто в пакете ссылаясь на то, что это удешевление товара (комплект для сборщиков) да ради бога, но почему в пакте?))) Бред
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные процессор) быстрый, В играх греется максимум до 60
Источник: Яндекс Маркет
17.09.2024
Денис В.

Достоинства:


Комментарий:
отличный процессор, правда горячий, охлаждение надо подбирать соответственно, уже установил все работает, все хорошо



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i7
Модель
Intel Core i7 14700KF
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Количество ядер
10
Количество потоков
16
Тактовая частота
4.8
Тип памяти
DDR5
Максимальный объем памяти
512
Интегрированное графическое ядро
нет
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Процессор Intel Core i7 — это мощное решение для требовательных пользователей, которые ищут баланс между высокой производительностью и передовыми технологиями. Этот процессор оснащен 10 ядрами и 16 потоками, что обеспечивает отличную многозадачность и обработку больших объемов данных. С базовой тактовой частотой 4,8 ГГц процессор предлагает быстрое выполнение операций и поддержку ресурсоемких приложений. Совместимость с новейшей памятью типа DDR5 и поддержка максимального объема памяти до 512 ГБ делают его отличным выбором для тех, кто стремится использовать современные технологии по максимуму. Процессор относится к серии Intel Core i7 и поставляется в формате OEM, что идеально подходит для системных интеграторов и опытных пользователей, которые предпочитают собирать свои системы самостоятельно. Сокет LGA 1700 обеспечивает совместимость с самыми современными материнскими платами, предоставляя широкий спектр возможностей для модернизации и настройки. Бренд Intel продолжает подтверждать свою репутацию одного из лидеров в индустрии процессоров, предлагая передовые решения для пользователей, ожидающих высочайшей производительности и надежности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2025
Данил Ф.

Достоинства:


Комментарий:
приехал чистый, без следов использования, в системе отобразился, нагрев ещё не проверял
Источник: Яндекс Маркет
23.06.2025
Николай Н.

Достоинства:


Комментарий:
Процессор и продавец оправдали ожидания, радует покупка у большой организации с множеством пунктов выдачи Про процессор: первые 7 часов тестов в различных программах и рабочих задачах без проблем. Нужно подходить максимально ответственно к охлаждению, на трехсекционной водянке температуры в хорошо охлаждаемом корпусе - около 90 под нагрузкой, аида при дефолт настройках биоса выдает мини-тротлинг. Чтобы процессору жилось получше, снизил с биосе потребление до 180w, в производительности потерь немного, но температуры значительно приятнее
Источник: Яндекс Маркет
22.06.2025
Дмитрий

Достоинства:


Комментарий:
Все работает. Посмотрю насколько он изнасилует сжо id-cooling fx360 pro
Источник: Яндекс Маркет
20.06.2025
Эмилия Л.

Достоинства:


Комментарий:
Процессор был упакован в пупырку. Пришел быстро. Целый, следов пользования нет. Новый. В материнку встал без проблем. Работает.
Источник: Яндекс Маркет
14.06.2025
Валентин Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный процессор, упаковка отсутствует (т.к. версия без коробки), дали на ПВЗ пузырчатый пакет.
Источник: Яндекс Маркет
06.06.2025
Sergei P.

Достоинства:


Комментарий:
Горячий, зараза. Неделю курил гайды как его грамотно настроить в биосе...
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Впечатление положительное. Работает без проблем. Нужно хорошее охлаждение
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
пришел без упаковки, но целый, без следов использования, встал на ура, все работает
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Радик Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Мощный процессор, все быстро запускается, скорость супер. Все 20 ядер нагружаются. Башенный кулер все таки слабоват буду менять на водянку. Пока не нагружал не тестировал. Сегодня протестировал до 100 градусов пару ядер достигли. Итоговый результат 31630. Вывод: для обыденных офисных задач и малоресурных игр башенного куллера вполне достаточно. Если ориентироваться на весомые игры то лучше ставить водянку.
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Игорь К.

Достоинства:


Комментарий:
Работает! Но за такие деньги выдали просто в пакете ссылаясь на то, что это удешевление товара (комплект для сборщиков) да ради бога, но почему в пакте?))) Бред
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные процессор) быстрый, В играх греется максимум до 60
Источник: Яндекс Маркет
17.09.2024
Денис В.

Достоинства:


Комментарий:
отличный процессор, правда горячий, охлаждение надо подбирать соответственно, уже установил все работает, все хорошо


Процессор Intel Core i7 14700KF Soc-1700 (CM8071504820722S) OEM - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 36130 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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