Процессор Intel Core I5-10400 (CM8070104290715 S RH3C) OEM
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Характеристики
Описание товара Процессор Intel Core I5-10400 (CM8070104290715 S RH3C) OEM
Для кого и под какие задачи
Процессор Intel Core i5-10400 - это идеальный баланс цены и производительности для универсальной домашней или офисной системы. Он отлично подойдет для создания стабильного ПК для работы с документами, веб-серфинга, потребления мультимедиа и нетребовательных игр. Благодаря 6 ядрам и 12 потокам он также справится с более серьезными задачами, такими как легкий видеомонтаж, потоковое вещание или работа с большими таблицами и базами данных. Для его установки потребуется материнская плата на сокете LGA 1200 с чипсетом серии 400 или 500 (H410, B460, H470, Z490 или B560, H570, Z590).
Архитектура, ядра и частоты
В основе этой модели лежит проверенная архитектура Intel Comet Lake и 14-нм техпроцесс. Процессор обладает 6 физическими ядрами и 12 виртуальными потоками благодаря поддержке технологии Hyper-Threading. Базовая тактовая частота составляет 2.9 ГГц, а в режиме турбо-буста она может достигать 4.3 ГГц на одном ядре, обеспечивая высокую отзывчивость в повседневных приложениях и играх. Общий объем кэш-памяти третьего уровня (L3) равен 12 МБ, что положительно сказывается на скорости обработки данных в многопоточных сценариях.
Кэш, память и контроллеры
Контроллер памяти в Core i5-10400 поддерживает двухканальный режим работы с DDR4. Максимальная поддерживаемая частота оперативной памяти зависит от чипсета материнской платы: на платах с чипсетами серии 400 она ограничена 2666 МГц, а на платах с чипсетами серии 500 (например, B560) можно использовать модули с более высокой частотой, что дает дополнительный прирост производительности. Процессор оснащен 16 линиями PCIe 3.0 для подключения видеокарты и высокоскоростных накопителей NVMe, а также встроенным графическим ядром Intel UHD Graphics 630.
TDP, питание и разгон
Номинальный тепловыделение (TDP) процессора составляет 65 Вт, что указывает на умеренное энергопотребление и позволяет использовать недорогие боксовые или компактные башенные кулеры. Важно понимать, что модель Core i5-10400 имеет заблокированный множитель, что не позволяет выполнять его традиционный разгон путем повышения множителя. Однако на материнских платах с чипсетами серии 500, таких как B560, пользователи могут разгонять оперативную память, выжимая дополнительную производительность из системы.
Интегрированная графика и доп. функции
Интегрированное графическое ядро Intel UHD Graphics 630 позволяет собрать полноценный ПК без дискретной видеокарты для офисных задач, просмотра видео в 4K и работы с легкими графическими приложениями. Оно поддерживает технологию Quick Sync, которая значительно ускоряет кодирование и декодирование видео в поддерживаемых программах, что полезно для контент-мейкеров. Встроенный контроллер также обеспечивает вывод изображения на несколько дисплеев и аппаратную декодирование популярных форматов.
Нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата на сокете LGA 1200 имеет актуальную версию BIOS для гарантированной совместимости с процессорами 10-го поколения. Поскольку данная поставка - OEM (без боксового охлаждения), необходимо заранее приобрести совместимый кулер. Для стабильной работы под нагрузкой рекомендуется система питания материнской платы (VRM) с надежным теплоотводом. После сборки стоит провести стресс-тестирование и обновить драйверы чипсета и графики с официального сайта Intel для обеспечения оптимальной производительности и стабильности системы.
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Для кого и под какие задачи
Процессор Intel Core i5-10400 - это идеальный баланс цены и производительности для универсальной домашней или офисной системы. Он отлично подойдет для создания стабильного ПК для работы с документами, веб-серфинга, потребления мультимедиа и нетребовательных игр. Благодаря 6 ядрам и 12 потокам он также справится с более серьезными задачами, такими как легкий видеомонтаж, потоковое вещание или работа с большими таблицами и базами данных. Для его установки потребуется материнская плата на сокете LGA 1200 с чипсетом серии 400 или 500 (H410, B460, H470, Z490 или B560, H570, Z590).
Архитектура, ядра и частоты
В основе этой модели лежит проверенная архитектура Intel Comet Lake и 14-нм техпроцесс. Процессор обладает 6 физическими ядрами и 12 виртуальными потоками благодаря поддержке технологии Hyper-Threading. Базовая тактовая частота составляет 2.9 ГГц, а в режиме турбо-буста она может достигать 4.3 ГГц на одном ядре, обеспечивая высокую отзывчивость в повседневных приложениях и играх. Общий объем кэш-памяти третьего уровня (L3) равен 12 МБ, что положительно сказывается на скорости обработки данных в многопоточных сценариях.
Кэш, память и контроллеры
Контроллер памяти в Core i5-10400 поддерживает двухканальный режим работы с DDR4. Максимальная поддерживаемая частота оперативной памяти зависит от чипсета материнской платы: на платах с чипсетами серии 400 она ограничена 2666 МГц, а на платах с чипсетами серии 500 (например, B560) можно использовать модули с более высокой частотой, что дает дополнительный прирост производительности. Процессор оснащен 16 линиями PCIe 3.0 для подключения видеокарты и высокоскоростных накопителей NVMe, а также встроенным графическим ядром Intel UHD Graphics 630.
TDP, питание и разгон
Номинальный тепловыделение (TDP) процессора составляет 65 Вт, что указывает на умеренное энергопотребление и позволяет использовать недорогие боксовые или компактные башенные кулеры. Важно понимать, что модель Core i5-10400 имеет заблокированный множитель, что не позволяет выполнять его традиционный разгон путем повышения множителя. Однако на материнских платах с чипсетами серии 500, таких как B560, пользователи могут разгонять оперативную память, выжимая дополнительную производительность из системы.
Интегрированная графика и доп. функции
Интегрированное графическое ядро Intel UHD Graphics 630 позволяет собрать полноценный ПК без дискретной видеокарты для офисных задач, просмотра видео в 4K и работы с легкими графическими приложениями. Оно поддерживает технологию Quick Sync, которая значительно ускоряет кодирование и декодирование видео в поддерживаемых программах, что полезно для контент-мейкеров. Встроенный контроллер также обеспечивает вывод изображения на несколько дисплеев и аппаратную декодирование популярных форматов.
Нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата на сокете LGA 1200 имеет актуальную версию BIOS для гарантированной совместимости с процессорами 10-го поколения. Поскольку данная поставка - OEM (без боксового охлаждения), необходимо заранее приобрести совместимый кулер. Для стабильной работы под нагрузкой рекомендуется система питания материнской платы (VRM) с надежным теплоотводом. После сборки стоит провести стресс-тестирование и обновить драйверы чипсета и графики с официального сайта Intel для обеспечения оптимальной производительности и стабильности системы.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i7, Intel i9, Intel 12-го поколения, Intel 13-го поколения
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