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Процессор Intel Core I5-10400F OEM (CM8070104282719) купить с доставкой в Москве
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Процессор Intel Core I5-10400F OEM (CM8070104282719)

10 Отзывы
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Процессор Intel Core I5-10400F OEM (CM8070104282719) - фото 1
Процессор Intel Core I5-10400F OEM (CM8070104282719) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
  • Процессор Intel Core I5-10400F OEM (CM8070104282719) - фото 1
  • Процессор Intel Core I5-10400F OEM (CM8070104282719) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 633020
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Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Размеры в упаковке, см
5х5х1
Вес, г.
100

Описание товара Процессор Intel Core I5-10400F OEM (CM8070104282719)

6-ядерный процессор Intel Core i5 10400F CM8070104282719 с базовой частотой 2900 MHz предназначен для использования в домашних компьютерных системах (совместимость уточняйте) с разъемом LGA 1200, кеш-память составляет 12MB, тепловая мощность - 65Вт.



Теги товара: Intel 10-го поколения

Отзывы о товаре Процессор Intel Core I5-10400F OEM (CM8070104282719)

Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Николай С.

Достоинства:


Комментарий:
товар пришёл быстро, ещё в работе не пробывал, жду материнку, позже отпишусь
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Алексей Н.

Достоинства:


Комментарий:
Норм проц. Своих денег стоит. Пока ещё справляется с играми.....
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Запустилось. Определилось. Поработал бы.
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Проц рабочий. Упакован хорошо. На вид новый. Всем доволен.
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Павел М.

Достоинства:


Комментарий:
Процессор рабочий, на вид новый, запустился сразу, продавцу спасибо
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Владислав К.

Достоинства:


Комментарий:
Лучшая цена на рынке. Товар хорошо упакован.
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Дмитрий И.

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Товар абсолютно новый на вид. После замены компьютер включился сразу(после автоматической перезагрузки) Потребляет на 40 Вт больше чем предшественник (у меня был Pentium gold 6405), хоть и куллер заменил более производительный, комп стал громче
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Ибрагим Е.

Достоинства:


Комментарий:
Товар оригинал. Доставка хорошая , упаковано надежно. Следов эксплуатации нет , есть гарантия. Проц работает как надо
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший процессор! Пришел на дне коробки больше него раз в десять. Сам процессор был упакован в пенофол и замотан скотчем были две бумажки гарантия и чек. Поставил в ком всё заработало.
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Алина Т.

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает, упаковка капитальная! Муж поставил, доволен, спасибо большое



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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Описание
6-ядерный процессор Intel Core i5 10400F CM8070104282719 с базовой частотой 2900 MHz предназначен для использования в домашних компьютерных системах (совместимость уточняйте) с разъемом LGA 1200, кеш-память составляет 12MB, тепловая мощность - 65Вт.


Теги товара: Intel 10-го поколения
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Николай С.

Достоинства:


Комментарий:
товар пришёл быстро, ещё в работе не пробывал, жду материнку, позже отпишусь
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Алексей Н.

Достоинства:


Комментарий:
Норм проц. Своих денег стоит. Пока ещё справляется с играми.....
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Запустилось. Определилось. Поработал бы.
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Проц рабочий. Упакован хорошо. На вид новый. Всем доволен.
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Павел М.

Достоинства:


Комментарий:
Процессор рабочий, на вид новый, запустился сразу, продавцу спасибо
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Владислав К.

Достоинства:


Комментарий:
Лучшая цена на рынке. Товар хорошо упакован.
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Дмитрий И.

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Товар абсолютно новый на вид. После замены компьютер включился сразу(после автоматической перезагрузки) Потребляет на 40 Вт больше чем предшественник (у меня был Pentium gold 6405), хоть и куллер заменил более производительный, комп стал громче
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Ибрагим Е.

Достоинства:


Комментарий:
Товар оригинал. Доставка хорошая , упаковано надежно. Следов эксплуатации нет , есть гарантия. Проц работает как надо
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший процессор! Пришел на дне коробки больше него раз в десять. Сам процессор был упакован в пенофол и замотан скотчем были две бумажки гарантия и чек. Поставил в ком всё заработало.
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Алина Т.

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает, упаковка капитальная! Муж поставил, доволен, спасибо большое


Процессор Intel Core I5-10400F OEM (CM8070104282719) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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