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Процессор AMD Ryzen 5 8600G AM5 (100-000001237) OEM купить с доставкой в Москве
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Процессор AMD Ryzen 5 8600G AM5 (100-000001237) OEM

3 Отзывы
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Процессор AMD Ryzen 5 8600G AM5 (100-000001237) OEM - фото 1
Процессор AMD Ryzen 5 8600G AM5 (100-000001237) OEM - фото 2
Процессор AMD Ryzen 5 8600G AM5 (100-000001237) OEM - фото 3
Процессор AMD Ryzen 5 8600G AM5 (100-000001237) OEM - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель
8600G
Socket
AM5
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
4
Ядро
AMD Phoenix
Количество ядер
6
Количество потоков
12
  • Процессор AMD Ryzen 5 8600G AM5 (100-000001237) OEM - фото 1
  • Процессор AMD Ryzen 5 8600G AM5 (100-000001237) OEM - фото 2
  • Процессор AMD Ryzen 5 8600G AM5 (100-000001237) OEM - фото 3
  • Процессор AMD Ryzen 5 8600G AM5 (100-000001237) OEM - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 970 руб. 
Начислим 240 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 655184
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Процессор AMD Ryzen 5 8600G AM5 (100-000001237) OEM
14 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель
8600G
Socket
AM5
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
4
Ядро
AMD Phoenix
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L2
6
Объем кэша L3
16
Базовая тактовая частота
4.3
Частота процессора в режиме Turbo
5
Свободный множитель
Да
Тип памяти
DDR5
Максимально поддерживаемый объем памяти
256
Максимальная рабочая температура
5
Интегрированное графическое ядро
AMD Radeon 760M
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
4х4х1
Вес, г.
50

Описание товара Процессор AMD Ryzen 5 8600G AM5 (100-000001237) OEM

Для кого и под какие задачи создан AMD Ryzen 5 8600G

Процессор AMD Ryzen 5 8600G станет отличным решением для пользователей, которые собирают компактную, энергоэффективную и универсальную систему без дискретной видеокарты. Он идеально подходит для офисных и мультимедийных ПК, обеспечивая плавную работу в интернете, с офисными приложениями и просмотром видео в 4K. Благодаря современной встроенной графике Radeon 760M на архитектуре RDNA 3, этот процессор также позволит комфортно играть в популярные онлайн-игры и эспортивные тайтлы на средних настройках, делая его отличным выбором для бюджетных игровых и компактных сборок формата Mini-ITX. Процессор использует новый сокет AM5, что означает совместимость только с материнскими платами на чипсетах AMD 600 серии (A620, B650, X670) и гарантирует поддержку современных стандартов на годы вперед.

Архитектура, ядра и частоты процессора

В основе AMD Ryzen 5 8600G лежит новейшая гибридная архитектура Zen 4, изготовленная по 4-нм техпроцессу. Она сочетает в себе 6 высокопроизводительных ядер и 12 вычислительных потоков благодаря поддержке технологии SMT. Базовая частота процессора составляет 4.3 ГГц, а в режиме автоматического разгона Boost она может достигать 5.0 ГГц, обеспечивая отличную скорость отклика в однопоточных задачах и играх. Объем кэш-памяти третьего уровня (L3) равен 16 МБ, что в сочетании с архитектурными улучшениями значительно ускоряет обработку данных и повышает общую производительность системы в многозадачных сценариях.

Кэш, память и контроллеры ввода-вывода

Контроллер памяти процессора Ryzen 5 8600G поддерживает исключительно современный стандарт DDR5 в двухканальном режиме, обеспечивая высокую пропускную способность, критически важную для производительности встроенной графики. Максимальная поддерживаемая частота оперативной памяти достигает 5200 МГц (без разгона), а для раскрытия полного потенциала iGPU рекомендуется использовать комплекты с более высокой частотой. Процессор оснащен 24 линиями PCIe 4.0, что обеспечивает высокоскоростное подключение современной видеокарты и NVMe SSD, практически устраняя узкие места в системе ввода-вывода. Ключевой особенностью данной модели является интегрированная графика AMD Radeon 760M с 8 вычислительными единицами (CU) на архитектуре RDNA 3, которая предлагает беспрецедентный для встроенного решения уровень производительности в играх.

TDP, энергопотребление и потенциал разгона

Номинальный теплопакет (TDP) процессора AMD Ryzen 5 8600G составляет 65 Вт, что делает его одним из самых энергоэффективных решений в линейке для сокета AM5. Такое значение TDP позволяет использовать компактные и тихие системы охлаждения, вплоть до штатного кулера в комплекте BOX-версии, и строить бесшумные ПК. Модель имеет разблокированный множитель (серия G, в отличие от X), что открывает возможности для ручного разгона как центрального процессора, так и встроенной графики через утилиты Precision Boost Overdrive и AMD Ryzen Master, однако для этого потребуется материнская плата на чипсете B650 или X670 с надежной схемой питания VRM.

Интегрированная графика и дополнительные технологии

Интегрированный графический процессор Radeon 760M является самой мощной iGPU в сегменте на момент выхода. Он поддерживает все современные API и технологии, включая аппаратное декодирование видеоформатов AV1 и H.264/H.265, что снижает нагрузку на CPU при стриминге и просмотре контента. Наличие встроенного видеоядра делает систему полностью готовой к работе сразу после сборки. Процессор также поддерживает технологии AMD EXPO для простого разгона оперативной памяти и Smart Access Memory (Resizable BAR), которая при установке дискретной видеокарты AMD Radeon повышает производительность в играх за счет прямого доступа GPU ко всей видеопамяти.

Нюансы перед покупкой и сборкой

Перед покупкой процессора AMD Ryzen 5 8600G важно учесть, что для его работы необходима материнская плата с сокетом AM5 и, возможно, обновленной версией BIOS, особенно если используется плата раннего выпуска. Для раскрытия потенциала встроенной графики критически важна быстрая двухканальная оперативная память DDR5; рекомендуется устанавливать модули с частотой от 6000 МГц. Несмотря на низкий TDP, при активном разгоне всех компонентов следует выбрать качественный кулер башенного типа и убедиться в хорошей вентиляции корпуса. Данная OEM-версия процессора не включает в себя штатный кулер и гарантию от производителя, поэтому эти вопросы решаются отдельно через продавца.

Отзывы о товаре Процессор AMD Ryzen 5 8600G AM5 (100-000001237) OEM

Источник: Яндекс Маркет
31.12.2024
Кирилл Б.

Достоинства:


Комментарий:
проц хороший, встройка тоже, мне хватает в том же кс2, 100 фпс минимум, но бывают и просадки.
Источник: Яндекс Маркет
06.10.2024
Александр Ш.

Достоинства:


Комментарий:
все норм, проц новый, не бракованный. работает исправно. взял к нему материнку asrock b650m-h+ , и оперативу gskill, разогнанную в expo на 6000мгц. работает все стабильно, встроенная графика не подводит. рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
03.10.2024
Владимир И.

Достоинства:


Комментарий:
процессор качественно упакован: коробка + сам блистер с процессором в большом количестве пупырки. все работает, соответствует характеристикам



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Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель
8600G
Socket
AM5
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
4
Ядро
AMD Phoenix
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L2
6
Объем кэша L3
16
Развернуть
Базовая тактовая частота
4.3
Частота процессора в режиме Turbo
5
Свободный множитель
Да
Тип памяти
DDR5
Максимально поддерживаемый объем памяти
256
Максимальная рабочая температура
5
Интегрированное графическое ядро
AMD Radeon 760M
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи создан AMD Ryzen 5 8600G

Процессор AMD Ryzen 5 8600G станет отличным решением для пользователей, которые собирают компактную, энергоэффективную и универсальную систему без дискретной видеокарты. Он идеально подходит для офисных и мультимедийных ПК, обеспечивая плавную работу в интернете, с офисными приложениями и просмотром видео в 4K. Благодаря современной встроенной графике Radeon 760M на архитектуре RDNA 3, этот процессор также позволит комфортно играть в популярные онлайн-игры и эспортивные тайтлы на средних настройках, делая его отличным выбором для бюджетных игровых и компактных сборок формата Mini-ITX. Процессор использует новый сокет AM5, что означает совместимость только с материнскими платами на чипсетах AMD 600 серии (A620, B650, X670) и гарантирует поддержку современных стандартов на годы вперед.

Архитектура, ядра и частоты процессора

В основе AMD Ryzen 5 8600G лежит новейшая гибридная архитектура Zen 4, изготовленная по 4-нм техпроцессу. Она сочетает в себе 6 высокопроизводительных ядер и 12 вычислительных потоков благодаря поддержке технологии SMT. Базовая частота процессора составляет 4.3 ГГц, а в режиме автоматического разгона Boost она может достигать 5.0 ГГц, обеспечивая отличную скорость отклика в однопоточных задачах и играх. Объем кэш-памяти третьего уровня (L3) равен 16 МБ, что в сочетании с архитектурными улучшениями значительно ускоряет обработку данных и повышает общую производительность системы в многозадачных сценариях.

Кэш, память и контроллеры ввода-вывода

Контроллер памяти процессора Ryzen 5 8600G поддерживает исключительно современный стандарт DDR5 в двухканальном режиме, обеспечивая высокую пропускную способность, критически важную для производительности встроенной графики. Максимальная поддерживаемая частота оперативной памяти достигает 5200 МГц (без разгона), а для раскрытия полного потенциала iGPU рекомендуется использовать комплекты с более высокой частотой. Процессор оснащен 24 линиями PCIe 4.0, что обеспечивает высокоскоростное подключение современной видеокарты и NVMe SSD, практически устраняя узкие места в системе ввода-вывода. Ключевой особенностью данной модели является интегрированная графика AMD Radeon 760M с 8 вычислительными единицами (CU) на архитектуре RDNA 3, которая предлагает беспрецедентный для встроенного решения уровень производительности в играх.

TDP, энергопотребление и потенциал разгона

Номинальный теплопакет (TDP) процессора AMD Ryzen 5 8600G составляет 65 Вт, что делает его одним из самых энергоэффективных решений в линейке для сокета AM5. Такое значение TDP позволяет использовать компактные и тихие системы охлаждения, вплоть до штатного кулера в комплекте BOX-версии, и строить бесшумные ПК. Модель имеет разблокированный множитель (серия G, в отличие от X), что открывает возможности для ручного разгона как центрального процессора, так и встроенной графики через утилиты Precision Boost Overdrive и AMD Ryzen Master, однако для этого потребуется материнская плата на чипсете B650 или X670 с надежной схемой питания VRM.

Интегрированная графика и дополнительные технологии

Интегрированный графический процессор Radeon 760M является самой мощной iGPU в сегменте на момент выхода. Он поддерживает все современные API и технологии, включая аппаратное декодирование видеоформатов AV1 и H.264/H.265, что снижает нагрузку на CPU при стриминге и просмотре контента. Наличие встроенного видеоядра делает систему полностью готовой к работе сразу после сборки. Процессор также поддерживает технологии AMD EXPO для простого разгона оперативной памяти и Smart Access Memory (Resizable BAR), которая при установке дискретной видеокарты AMD Radeon повышает производительность в играх за счет прямого доступа GPU ко всей видеопамяти.

Нюансы перед покупкой и сборкой

Перед покупкой процессора AMD Ryzen 5 8600G важно учесть, что для его работы необходима материнская плата с сокетом AM5 и, возможно, обновленной версией BIOS, особенно если используется плата раннего выпуска. Для раскрытия потенциала встроенной графики критически важна быстрая двухканальная оперативная память DDR5; рекомендуется устанавливать модули с частотой от 6000 МГц. Несмотря на низкий TDP, при активном разгоне всех компонентов следует выбрать качественный кулер башенного типа и убедиться в хорошей вентиляции корпуса. Данная OEM-версия процессора не включает в себя штатный кулер и гарантию от производителя, поэтому эти вопросы решаются отдельно через продавца.

Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.12.2024
Кирилл Б.

Достоинства:


Комментарий:
проц хороший, встройка тоже, мне хватает в том же кс2, 100 фпс минимум, но бывают и просадки.
Источник: Яндекс Маркет
06.10.2024
Александр Ш.

Достоинства:


Комментарий:
все норм, проц новый, не бракованный. работает исправно. взял к нему материнку asrock b650m-h+ , и оперативу gskill, разогнанную в expo на 6000мгц. работает все стабильно, встроенная графика не подводит. рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
03.10.2024
Владимир И.

Достоинства:


Комментарий:
процессор качественно упакован: коробка + сам блистер с процессором в большом количестве пупырки. все работает, соответствует характеристикам


Процессор AMD Ryzen 5 8600G AM5 (100-000001237) OEM - стоимость товара 14970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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