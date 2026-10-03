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Характеристики
Тип товара
Процессор
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
335 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 640051
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Описание товара Процессор AMD RYZEN Threadripper PRO 5995WX OEM (100-000000444)
Благодаря 64 ядрам и одновременной поддержке 128 потоков процессор AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX OEM обладает внушительной производительностью и частотой 2.7-4.5 ГГц. Сокет sWRX8 с высокой пропускной способностью и общий объем кэш-памяти 288 МБ исключают торможение и сбои при загрузке мощных программ. Вы можете использовать технологию виртуализации для одновременного запуска нескольких ОС. AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX OEM позволяет устанавливать платы ОЗУ DDR4 с максимальным объемом 2048 ГБ. Поддержка ECC улучшает производительность компьютера благодаря поиску и исправлению ошибок в режиме реального времени. Встроенный контроллер PCI-E 4.0 на 128 линий облегчает подключение компонентов ПК.
Благодаря 64 ядрам и одновременной поддержке 128 потоков процессор AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX OEM обладает внушительной производительностью и частотой 2.7-4.5 ГГц. Сокет sWRX8 с высокой пропускной способностью и общий объем кэш-памяти 288 МБ исключают торможение и сбои при загрузке мощных программ. Вы можете использовать технологию виртуализации для одновременного запуска нескольких ОС. AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX OEM позволяет устанавливать платы ОЗУ DDR4 с максимальным объемом 2048 ГБ. Поддержка ECC улучшает производительность компьютера благодаря поиску и исправлению ошибок в режиме реального времени. Встроенный контроллер PCI-E 4.0 на 128 линий облегчает подключение компонентов ПК.
Процессор AMD RYZEN Threadripper PRO 5995WX OEM (100-000000444) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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