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Процессор Intel Core i9-13900F Raptor Lake-S купить с доставкой в Москве
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Процессор Intel Core i9-13900F Raptor Lake-S

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i9
Модель
13900
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
24
Количество потоков
32
  • Процессор Intel Core i9-13900F Raptor Lake-S - фото 1
  • Процессор Intel Core i9-13900F Raptor Lake-S - фото 2
  • Процессор Intel Core i9-13900F Raptor Lake-S - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 599593
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Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i9
Модель
13900
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
24
Количество потоков
32
Объем кэша L2
32
Объем кэша L3
36
Тактовая частота
2
Частота процессора в режиме Turbo
5.6
Тип памяти
DDR5, DDR4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х5
Вес, г.
20

Описание товара Процессор Intel Core i9-13900F Raptor Lake-S

Процессор Intel Core i9-13900F стал обладателем встроенного контроллера PCI-E 5.0 с 20 линиями, обладающими высокой пропускной способностью до 3.9 ГБ/с. Базовое тепловыделение модели равняется скромным 65 Вт, при этой ее производительности с лихвой хватает для безупречной работы мощной игровой системы или рабочей сборки. Чтобы компьютер играючи справлялся с любыми задачами, предусмотрена поддержка оперативной памяти DDR4 и DDR5 объемом до 192 ГБ. Процессор Intel Core i9-13900F способен функционировать на частоте 2 ГГц с авторазгоном до 5.6 ГГц при работе в турборежиме. В число 24 ядер, присутствующих в конфигурации модели, присутствует 8 производительных. Это способствует одновременной обработке чипсетом до 32 потоков информации. Созданный на базе архитектуры Intel Raptor Lake-S процессор имеет трехуровневый кэш с объемом 32 МБ и 36 МБ на втором и третьем уровне для быстрого доступа к наиболее часто запрашиваемым данным.

Отзывы о товаре Процессор Intel Core i9-13900F Raptor Lake-S




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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i9
Модель
13900
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
24
Количество потоков
32
Объем кэша L2
32
Объем кэша L3
36
Развернуть
Тактовая частота
2
Частота процессора в режиме Turbo
5.6
Тип памяти
DDR5, DDR4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Процессор Intel Core i9-13900F стал обладателем встроенного контроллера PCI-E 5.0 с 20 линиями, обладающими высокой пропускной способностью до 3.9 ГБ/с. Базовое тепловыделение модели равняется скромным 65 Вт, при этой ее производительности с лихвой хватает для безупречной работы мощной игровой системы или рабочей сборки. Чтобы компьютер играючи справлялся с любыми задачами, предусмотрена поддержка оперативной памяти DDR4 и DDR5 объемом до 192 ГБ. Процессор Intel Core i9-13900F способен функционировать на частоте 2 ГГц с авторазгоном до 5.6 ГГц при работе в турборежиме. В число 24 ядер, присутствующих в конфигурации модели, присутствует 8 производительных. Это способствует одновременной обработке чипсетом до 32 потоков информации. Созданный на базе архитектуры Intel Raptor Lake-S процессор имеет трехуровневый кэш с объемом 32 МБ и 36 МБ на втором и третьем уровне для быстрого доступа к наиболее часто запрашиваемым данным.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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