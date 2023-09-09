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Процессор Intel Core I9-13900KF S1700 OEM (CM8071505094012) купить с доставкой в Москве
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Процессор Intel Core I9-13900KF S1700 OEM (CM8071505094012)

3 Отзывы
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Процессор Intel Core I9-13900KF S1700 OEM (CM8071505094012)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i9
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
24
Количество потоков
32
Объем кэша L3
36
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 340 руб. 
Начислим 566 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 581293
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Процессор Intel Core I9-13900KF S1700 OEM (CM8071505094012)
35 340 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i9
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
24
Количество потоков
32
Объем кэша L2
32
Объем кэша L3
36
Тактовая частота
3
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
4х3х2
Вес, г.
100

Описание товара Процессор Intel Core I9-13900KF S1700 OEM (CM8071505094012)

Для кого и под какие задачи

Процессор Intel Core i9-13900KF - это флагманское решение для тех, кому недостаточно стандартной высокой производительности. Он создан для требовательных энтузиастов и профессионалов: для стримеров, которые хотят вести трансляцию в высоком качестве без потери FPS в играх; для специалистов по видеомонтажу и 3D-рендерингу, где скорость вычислений напрямую влияет на сроки выполнения проектов; а также для опытных сборщиков, планирующих мощную игровую систему высшего класса без компромиссов. Чип использует сокет LGA 1700 и требует совместимой материнской платы на чипсетах Z790, Z690, B760 или B660, при этом для полного раскрытия потенциала разгона необходимы платы серии Z.

Архитектура, ядра и частоты

В основе i9-13900KF лежит гибридная архитектура Raptor Lake, сочетающая высокопроизводительные ядра P-Core и энергоэффективные ядра E-Core. Конфигурация из 24 ядер (8 P-ядер и 16 E-ядер) и 32 потоков обеспечивает беспрецедентную многозадачность, позволяя одновременно работать с тяжелыми приложениями и фоновыми задачами. Базовая частота составляет 3.0 ГГц, а в режиме Turbo Boost Max 3.0 она способна достигать 5.8 ГГц на лучших ядрах, что гарантирует исключительную однопоточную производительность для игр и отзывчивости системы. Большой объем кэш-памяти (36 МБ L3) и 10-нм техпроцесс Intel 7 оптимизируют обработку данных.

Кэш, память и контроллеры

Контроллер памяти процессора поддерживает как современный стандарт DDR5, так и более доступную DDR4, что дает гибкость при выборе комплектующих. Работая в двухканальном режиме, он позволяет использовать до 128 ГБ ОЗУ с официальной частотой до 5600 МТ/с для DDR5. Интегрированный контроллер PCI Express 5.0 предоставляет 16 линий для видеокарты, обеспечивая задел для будущих поколений GPU, а также дополнительно 4 линии PCIe 4.0 для скоростных NVMe-накопителей. Встроенная графика в этой модели (индекс "F") отключена, что предполагает обязательное использование дискретной видеокарты.

TDP, питание и разгон

Номинальный тепловой пакет (Base Power) процессора заявлен на уровне 125 Вт, однако в турбо-режимах (Max Turbo Power) потребление может значительно возрастать. Это накладывает особые требования на систему питания материнской платы (рекомендуется robust VRM) и на систему охлаждения - высокопроизводительный кулер жидкостного типа или мощная башенная модель являются необходимостью. Индекс "K" в названии означает разблокированный множитель, открывающий широкие возможности для ручного разгона с целью выжать дополнительную производительность для самых требовательных задач.

Интегрированная графика и доп. функции

Данная модель, как и все процессоры серии KF, не оснащена встроенным графическим ядром. Это делает ее идеальным выбором для сборок с мощной дискретной видеокартой. Среди ключевых технологий стоит выделить поддержку Intel Thread Director для оптимального распределения нагрузок между гибридными ядрами в Windows 11, аппаратное ускорение кодирования/декодирования AV1 и HEVC, а также технологию Resizable BAR, повышающую производительность в играх при использовании совместимых видеокарт.

Нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что выбранная материнская плата имеет достаточно мощную систему питания (VRM) и способна эффективно отводить тепло от зоны процессорного разъема. Для плат на чипсетах Z690 может потребоваться обновление BIOS для корректной работы с процессорами 13-го поколения. Учитывайте высокое энергопотребление в нагрузке: блок питания высокой мощности (от 850 Вт) с качественными линиями 12V обязателен. После сборки рекомендуем провести стресс-тесты для проверки стабильности системы под нагрузкой и эффективности работы системы охлаждения.

Отзывы о товаре Процессор Intel Core I9-13900KF S1700 OEM (CM8071505094012)

Источник: Яндекс Маркет
09.09.2023
Владимир З.

Достоинства:


Комментарий:
Купил для рендеринга в корона рендер , очень быстрый и очень горячий , даунвольтом понизил температуру при тесте синебенч со 100 градусов до 84 в рендере, в играх 54 градуса в танках
Источник: Яндекс Маркет
22.06.2023
Сергей Я.

Достоинства:


Комментарий:
Обращайте внимание на материнскую плату , усики теперь на ней.
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Этого монстра я еще не утихомирил, жду достойную материнку.



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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i9
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
24
Количество потоков
32
Объем кэша L2
32
Объем кэша L3
36
Тактовая частота
3
Развернуть
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Процессор Intel Core i9-13900KF - это флагманское решение для тех, кому недостаточно стандартной высокой производительности. Он создан для требовательных энтузиастов и профессионалов: для стримеров, которые хотят вести трансляцию в высоком качестве без потери FPS в играх; для специалистов по видеомонтажу и 3D-рендерингу, где скорость вычислений напрямую влияет на сроки выполнения проектов; а также для опытных сборщиков, планирующих мощную игровую систему высшего класса без компромиссов. Чип использует сокет LGA 1700 и требует совместимой материнской платы на чипсетах Z790, Z690, B760 или B660, при этом для полного раскрытия потенциала разгона необходимы платы серии Z.

Архитектура, ядра и частоты

В основе i9-13900KF лежит гибридная архитектура Raptor Lake, сочетающая высокопроизводительные ядра P-Core и энергоэффективные ядра E-Core. Конфигурация из 24 ядер (8 P-ядер и 16 E-ядер) и 32 потоков обеспечивает беспрецедентную многозадачность, позволяя одновременно работать с тяжелыми приложениями и фоновыми задачами. Базовая частота составляет 3.0 ГГц, а в режиме Turbo Boost Max 3.0 она способна достигать 5.8 ГГц на лучших ядрах, что гарантирует исключительную однопоточную производительность для игр и отзывчивости системы. Большой объем кэш-памяти (36 МБ L3) и 10-нм техпроцесс Intel 7 оптимизируют обработку данных.

Кэш, память и контроллеры

Контроллер памяти процессора поддерживает как современный стандарт DDR5, так и более доступную DDR4, что дает гибкость при выборе комплектующих. Работая в двухканальном режиме, он позволяет использовать до 128 ГБ ОЗУ с официальной частотой до 5600 МТ/с для DDR5. Интегрированный контроллер PCI Express 5.0 предоставляет 16 линий для видеокарты, обеспечивая задел для будущих поколений GPU, а также дополнительно 4 линии PCIe 4.0 для скоростных NVMe-накопителей. Встроенная графика в этой модели (индекс "F") отключена, что предполагает обязательное использование дискретной видеокарты.

TDP, питание и разгон

Номинальный тепловой пакет (Base Power) процессора заявлен на уровне 125 Вт, однако в турбо-режимах (Max Turbo Power) потребление может значительно возрастать. Это накладывает особые требования на систему питания материнской платы (рекомендуется robust VRM) и на систему охлаждения - высокопроизводительный кулер жидкостного типа или мощная башенная модель являются необходимостью. Индекс "K" в названии означает разблокированный множитель, открывающий широкие возможности для ручного разгона с целью выжать дополнительную производительность для самых требовательных задач.

Интегрированная графика и доп. функции

Данная модель, как и все процессоры серии KF, не оснащена встроенным графическим ядром. Это делает ее идеальным выбором для сборок с мощной дискретной видеокартой. Среди ключевых технологий стоит выделить поддержку Intel Thread Director для оптимального распределения нагрузок между гибридными ядрами в Windows 11, аппаратное ускорение кодирования/декодирования AV1 и HEVC, а также технологию Resizable BAR, повышающую производительность в играх при использовании совместимых видеокарт.

Нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что выбранная материнская плата имеет достаточно мощную систему питания (VRM) и способна эффективно отводить тепло от зоны процессорного разъема. Для плат на чипсетах Z690 может потребоваться обновление BIOS для корректной работы с процессорами 13-го поколения. Учитывайте высокое энергопотребление в нагрузке: блок питания высокой мощности (от 850 Вт) с качественными линиями 12V обязателен. После сборки рекомендуем провести стресс-тесты для проверки стабильности системы под нагрузкой и эффективности работы системы охлаждения.

Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
09.09.2023
Владимир З.

Достоинства:


Комментарий:
Купил для рендеринга в корона рендер , очень быстрый и очень горячий , даунвольтом понизил температуру при тесте синебенч со 100 градусов до 84 в рендере, в играх 54 градуса в танках
Источник: Яндекс Маркет
22.06.2023
Сергей Я.

Достоинства:


Комментарий:
Обращайте внимание на материнскую плату , усики теперь на ней.
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Этого монстра я еще не утихомирил, жду достойную материнку.


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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