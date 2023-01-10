Процессор AMD Ryzen 7 5700X 100-000000926 OEM
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Характеристики
Описание товара Процессор AMD Ryzen 7 5700X 100-000000926 OEM
AMD Ryzen 7 5700X - 8-ядерный 16-поточный десктопный процессор на архитектуре Zen 3 для сокета AM4 с базовой частотой 3.4 ГГц и бустом до 4.6 ГГц. TDP 65 Вт и разблокированный множитель делают его привлекательным выбором для игровых и рабочих сборок с упором на энергоэффективность.
Для каких задач процессор
Ryzen 7 5700X подходит для современных игр в паре с мощной видеокартой, обеспечивая высокий FPS и стабильный frametime. 8 ядер и 16 потоков дают запас для стриминга, монтажа видео, 3D-рендера и работы с тяжёлыми приложениями без заметных просадок в многозадачности.
Ключевые особенности
Процессор имеет 32 МБ кэша L3 и 4 МБ L2, поддерживает память DDR4-3200 и интерфейс PCIe 4.0 на платформах X570/B550. 7-нм техпроцесс позволяет сочетать высокую производительность с умеренным тепловыделением, а разблокированный множитель даёт возможности для ручного разгона и тонкой настройки напряжений.
Важные нюансы перед покупкой
Кулер в boxed-версии 5700X часто не входит в комплект, поэтому систему охлаждения нужно подобрать отдельно, ориентируясь на TDP 65 Вт и возможный разгон. При апгрейде старых систем важно убедиться, что BIOS материнской платы поддерживает Ryzen 5000-й серии.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения, Intel 13-го поколения
Теги товара: AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 5000, AMD игровые, Игровые, 8 ядерные, AM4
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AMD Ryzen 7 5700X - 8-ядерный 16-поточный десктопный процессор на архитектуре Zen 3 для сокета AM4 с базовой частотой 3.4 ГГц и бустом до 4.6 ГГц. TDP 65 Вт и разблокированный множитель делают его привлекательным выбором для игровых и рабочих сборок с упором на энергоэффективность.
Для каких задач процессор
Ryzen 7 5700X подходит для современных игр в паре с мощной видеокартой, обеспечивая высокий FPS и стабильный frametime. 8 ядер и 16 потоков дают запас для стриминга, монтажа видео, 3D-рендера и работы с тяжёлыми приложениями без заметных просадок в многозадачности.
Ключевые особенности
Процессор имеет 32 МБ кэша L3 и 4 МБ L2, поддерживает память DDR4-3200 и интерфейс PCIe 4.0 на платформах X570/B550. 7-нм техпроцесс позволяет сочетать высокую производительность с умеренным тепловыделением, а разблокированный множитель даёт возможности для ручного разгона и тонкой настройки напряжений.
Важные нюансы перед покупкой
Кулер в boxed-версии 5700X часто не входит в комплект, поэтому систему охлаждения нужно подобрать отдельно, ориентируясь на TDP 65 Вт и возможный разгон. При апгрейде старых систем важно убедиться, что BIOS материнской платы поддерживает Ryzen 5000-й серии.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения, Intel 13-го поколения
Теги товара: AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 5000, AMD игровые, Игровые, 8 ядерные, AM4
Достоинства:
Топ процессор
Недостатки:
нету
Комментарий:
Доставка и процессор бомба
Достоинства:
Производительный Холодный
Недостатки:
В целом как таковых нет
Комментарий:
Очень холодный при полном стоке ибо зажат своими 65 Вт из-за при стресс-тесте не выдаёт выше 50 градусов(при полной нагрузке буст по всем ядрам достигает лишь 4.0Mhz) под модифицированным be quiet! PURE ROCK 2(стандартный вентилятор заменен на более эффективныйFractal Design Dynamic X2 GP-12 PWM) и в играх температуры 50-55 градусов где бустится уже до 4.65Mhz.При полном снятии лимитов и настроенном PBO+Curve уже выглядит куда веселее как в плане производительности так и в плане температур ибо может работать в полную силу и ничто его не ограничивает.Но даже в таком варианте остаётся вполне холодным ибо всё тот же модифицированный be quiet! PURE ROCK 2 с ним справляется без особых проблем,а это компактная башня всего с 4 тепловыми трубками.В стресс-тесте температуры уже достигают спокойно 80 градусов,а в играх уже 60-67 градусов.С настроенным PBO+Curve при полной нагрузке бустится по всем ядрам до 4.625Mhz,а в играх уже до 4.85Mhz. Ну и выкладываю скрины с производительностью в некоторых бенчмарках + скрины настроенного PBO+Curve чтобы имелось хоть какое-то представление о производительности процессора.
Достоинства:
очень шустрый, встает без проблем
Достоинства:
Отличный процессор, не горячий, для игр и стримов самое то. Брал в связке с rtx 3080
Недостатки:
Не нашел
Достоинства:
AMD Ryzen 7 5700x отличный процессор, имеется мощность (реальных восемь ядер, 16 потоков), умеренное тепловыделение, нет троттлинга в отличие аналогичных моделей intel (который только может работать на оптимизации).
Недостатки:
Только цена, но intel тоже не дешевый
Комментарий:
Мое личное мнение, процессор достойный в модельном ряду компании АMD, для игр это самый оптимальный выбор, честная и добротная мощь и долговечность.
Достоинства:
1) Холодный 2) по сравнению с 2700х это просто зверь 3) Даже на высоких частотах температура 50-55 градусов
Достоинства:
Невысокий TDP спокойно работает на температуре не выше 73 градусов под башней be quiet и пастой mx4;
Недостатки:
Минусов не было замечено
Комментарий:
Доставили быстро, все приехало целым, без нареканий.
Отзывы о товаре Процессор AMD Ryzen 7 5700X 100-000000926 OEM
Достоинства:
Топ процессор
Недостатки:
нету
Комментарий:
Доставка и процессор бомба
Достоинства:
Производительный Холодный
Недостатки:
В целом как таковых нет
Комментарий:
Очень холодный при полном стоке ибо зажат своими 65 Вт из-за при стресс-тесте не выдаёт выше 50 градусов(при полной нагрузке буст по всем ядрам достигает лишь 4.0Mhz) под модифицированным be quiet! PURE ROCK 2(стандартный вентилятор заменен на более эффективныйFractal Design Dynamic X2 GP-12 PWM) и в играх температуры 50-55 градусов где бустится уже до 4.65Mhz.При полном снятии лимитов и настроенном PBO+Curve уже выглядит куда веселее как в плане производительности так и в плане температур ибо может работать в полную силу и ничто его не ограничивает.Но даже в таком варианте остаётся вполне холодным ибо всё тот же модифицированный be quiet! PURE ROCK 2 с ним справляется без особых проблем,а это компактная башня всего с 4 тепловыми трубками.В стресс-тесте температуры уже достигают спокойно 80 градусов,а в играх уже 60-67 градусов.С настроенным PBO+Curve при полной нагрузке бустится по всем ядрам до 4.625Mhz,а в играх уже до 4.85Mhz. Ну и выкладываю скрины с производительностью в некоторых бенчмарках + скрины настроенного PBO+Curve чтобы имелось хоть какое-то представление о производительности процессора.
Достоинства:
очень шустрый, встает без проблем
Достоинства:
Отличный процессор, не горячий, для игр и стримов самое то. Брал в связке с rtx 3080
Недостатки:
Не нашел
Достоинства:
AMD Ryzen 7 5700x отличный процессор, имеется мощность (реальных восемь ядер, 16 потоков), умеренное тепловыделение, нет троттлинга в отличие аналогичных моделей intel (который только может работать на оптимизации).
Недостатки:
Только цена, но intel тоже не дешевый
Комментарий:
Мое личное мнение, процессор достойный в модельном ряду компании АMD, для игр это самый оптимальный выбор, честная и добротная мощь и долговечность.
Достоинства:
1) Холодный 2) по сравнению с 2700х это просто зверь 3) Даже на высоких частотах температура 50-55 градусов
Достоинства:
Невысокий TDP спокойно работает на температуре не выше 73 градусов под башней be quiet и пастой mx4;
Недостатки:
Минусов не было замечено
Комментарий:
Доставили быстро, все приехало целым, без нареканий.