Описание товара Процессор AMD Ryzen 7 5700X 100-000000926 OEM

AMD Ryzen 7 5700X - 8-ядерный 16-поточный десктопный процессор на архитектуре Zen 3 для сокета AM4 с базовой частотой 3.4 ГГц и бустом до 4.6 ГГц. TDP 65 Вт и разблокированный множитель делают его привлекательным выбором для игровых и рабочих сборок с упором на энергоэффективность.

Для каких задач процессор

Ryzen 7 5700X подходит для современных игр в паре с мощной видеокартой, обеспечивая высокий FPS и стабильный frametime. 8 ядер и 16 потоков дают запас для стриминга, монтажа видео, 3D-рендера и работы с тяжёлыми приложениями без заметных просадок в многозадачности.

Ключевые особенности

Процессор имеет 32 МБ кэша L3 и 4 МБ L2, поддерживает память DDR4-3200 и интерфейс PCIe 4.0 на платформах X570/B550. 7-нм техпроцесс позволяет сочетать высокую производительность с умеренным тепловыделением, а разблокированный множитель даёт возможности для ручного разгона и тонкой настройки напряжений.

Важные нюансы перед покупкой

Кулер в boxed-версии 5700X часто не входит в комплект, поэтому систему охлаждения нужно подобрать отдельно, ориентируясь на TDP 65 Вт и возможный разгон. При апгрейде старых систем важно убедиться, что BIOS материнской платы поддерживает Ryzen 5000-й серии.