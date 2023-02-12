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Процессор AMD Ryzen 9 5900X (100-000000061) OEM купить с доставкой в Москве
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Процессор AMD Ryzen 9 5900X (100-000000061) OEM

1 Отзывы
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Процессор AMD Ryzen 9 5900X (100-000000061) OEM
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Socket
AM4
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Vermeer
Количество ядер
12
Количество потоков
24
Объем кэша L3
64
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 480671
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Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Socket
AM4
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Vermeer
Количество ядер
12
Количество потоков
24
Объем кэша L2
6
Объем кэша L3
64
Тактовая частота
3.7
Тип памяти
DDR4
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х5
Вес, кг.
3.46

Описание товара Процессор AMD Ryzen 9 5900X (100-000000061) OEM

Ryzen 9 5900X - лучший игровой процессор в мире. Сотрите границу между элитной производительностью для игр и рабочей станцией для создания контента благодаря самым передовым процессорам для настольных ПК в мире. Высокопроизводительная архитектура ядер «Zen 3» компании AMD позволяет процессорам Ryzen 9 5900X, развивать более высокую производительность в одно- и многопотоковом режимах, чем любой другой процессор для настольных ПК. Эта необходимая для успеха геймеров и разработчиков контента производительность помогает побеждать.

Отзывы о товаре Процессор AMD Ryzen 9 5900X (100-000000061) OEM

12.02.2023
Роман

Достоинства:
Производительный и не очень горячий.

Недостатки:
особых нет

Комментарий:
При хорошем охлаждении (у меня GamerStorm Assassin III) и небольшой настройке питания, мой вариант стабильно работает на 4.7Ghz



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Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Socket
AM4
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Vermeer
Количество ядер
12
Количество потоков
24
Объем кэша L2
6
Объем кэша L3
64
Тактовая частота
3.7
Развернуть
Тип памяти
DDR4
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Ryzen 9 5900X - лучший игровой процессор в мире. Сотрите границу между элитной производительностью для игр и рабочей станцией для создания контента благодаря самым передовым процессорам для настольных ПК в мире. Высокопроизводительная архитектура ядер «Zen 3» компании AMD позволяет процессорам Ryzen 9 5900X, развивать более высокую производительность в одно- и многопотоковом режимах, чем любой другой процессор для настольных ПК. Эта необходимая для успеха геймеров и разработчиков контента производительность помогает побеждать.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
12.02.2023
Роман

Достоинства:
Производительный и не очень горячий.

Недостатки:
особых нет

Комментарий:
При хорошем охлаждении (у меня GamerStorm Assassin III) и небольшой настройке питания, мой вариант стабильно работает на 4.7Ghz


Процессор AMD Ryzen 9 5900X (100-000000061) OEM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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