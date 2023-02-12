Процессор AMD Ryzen 9 5900X (100-000000061) OEM
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Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Socket
AM4
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Vermeer
Количество ядер
12
Количество потоков
24
Объем кэша L3
64
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 480671
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Socket
AM4
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Vermeer
Количество ядер
12
Количество потоков
24
Объем кэша L2
6
Объем кэша L3
64
Тактовая частота
3.7
Тип памяти
DDR4
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х5
Вес, кг.
3.46
Описание товара Процессор AMD Ryzen 9 5900X (100-000000061) OEM
Ryzen 9 5900X - лучший игровой процессор в мире. Сотрите границу между элитной производительностью для игр и рабочей станцией для создания контента благодаря самым передовым процессорам для настольных ПК в мире. Высокопроизводительная архитектура ядер «Zen 3» компании AMD позволяет процессорам Ryzen 9 5900X, развивать более высокую производительность в одно- и многопотоковом режимах, чем любой другой процессор для настольных ПК. Эта необходимая для успеха геймеров и разработчиков контента производительность помогает побеждать.
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Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Socket
AM4
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Vermeer
Количество ядер
12
Количество потоков
24
Объем кэша L2
6
Объем кэша L3
64
Тактовая частота
3.7
Развернуть
Тип памяти
DDR4
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Ryzen 9 5900X - лучший игровой процессор в мире. Сотрите границу между элитной производительностью для игр и рабочей станцией для создания контента благодаря самым передовым процессорам для настольных ПК в мире. Высокопроизводительная архитектура ядер «Zen 3» компании AMD позволяет процессорам Ryzen 9 5900X, развивать более высокую производительность в одно- и многопотоковом режимах, чем любой другой процессор для настольных ПК. Эта необходимая для успеха геймеров и разработчиков контента производительность помогает побеждать.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения, Intel 13-го поколения
Теги товара: AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD игровые, Игровые, 12 ядерные, AM4
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения, Intel 13-го поколения
Теги товара: AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD игровые, Игровые, 12 ядерные, AM4
Достоинства:
Производительный и не очень горячий.
Недостатки:
особых нет
Комментарий:
При хорошем охлаждении (у меня GamerStorm Assassin III) и небольшой настройке питания, мой вариант стабильно работает на 4.7Ghz
Процессор AMD Ryzen 9 5900X (100-000000061) OEM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Процессор AMD Ryzen 9 5900X (100-000000061) OEM
Достоинства:
Производительный и не очень горячий.
Недостатки:
особых нет
Комментарий:
При хорошем охлаждении (у меня GamerStorm Assassin III) и небольшой настройке питания, мой вариант стабильно работает на 4.7Ghz